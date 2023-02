Så bestekompisen kollapse

Nodeland (TV 2): To 19 år gamle gutter gjorde sitt beste for å stanse blødningene fra bestekompisen, som lå knivstukket på et jorde utenfor Kristiansand.

VENNER: En ung mann betegnes som «svært alvorlig» skadd etter en voldshendelse på et jorde utenfor Kristiansand natt til lørdag. Dette bildet viser to av vennene til offeret. Foto: Stein Akre / TV 2

En ung mann ble natt til lørdag kjørt til Sørlandet sykehus. Tilstanden var så alvorlig at han raskt ble fløyet videre til Ullevål sykehus i Oslo.

To mindreårige gutter ble pågrepet for «en alvorlig voldshendelse», opplyste Agder politidistrikt.

TV 2 har snakket med to av offerets bestevenner. 19-åringene virker preget av det de har opplevd det siste døgnet.

Kjørte dem hjem

De to pågrepne guttene tok kontakt med den fornærmede 19 åringen og bestekompisen på Shell-stasjonen i Nodeland og spurte om de kunne kjøre dem hjem. Det sa fornærmede ja til.

Bestekompisen til fornærmede kjørte etter i sin egen bil.

MØTTES HER: På Shell-stasjonen i Nodeland tok angivelig de to pågrepne guttene kontakt med offeret og bestekompisen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg kjørte inn på en liten plass, mens bestekompisen min kjørte opp til huset de skulle til. Så gikk det 10-15 minutter, før jeg så ham løpe over veien og ut på jordet med de to andre guttene i hælene, forteller 19-åringen.

– Jeg løp ut av bilen, det var veldig mørkt og vanskelig å se, men jeg hørte ham rope navnet mitt, forteller bestekompisen.

Kort tid etter dette kom den andre kompisen til åstedet i egen bil. De ringte politiet og ambulanse mens de prøvde å stanse blodet.

– Han var knivstukket flere steder, vi prøvde å stanse blodet. Vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, men så kom politiet og overtok forteller de.

De ønsker å være anonyme. TV 2 kjenner navnene deres.

Mens de holdt på å prøve å redde bestekompisen sin kom det flere ungdommer til stedet. I perioder var det kaotisk og uoversiktlig med mange ungdommer, politi og ambulanser på stedet forteller vitner.

– Hele sletta var dekket av politifolk og politibiler. Den andre delen av sletta var andre sivile biler, sier naboen Fredrik Hærås til TV 2.

Høylytt krangel

Mens nødetatene tok seg av fornærmede, ble bestevennene avhørt i en politibil. Der ble de sittende lenge, anslår de.

– Og så har vi vært på politistasjonen til nytt avhør i dag, forteller de.

Et annet vitne, som ønsker å være anonymt, så bilen og hørte en krangel i forkant av den antatte knivstikkingen.

– Jeg hadde nettopp kommet hjem og skulle slippe ut katten. Jeg så den ene lene seg på fronten. De kranglet høylytt. Etterpå så jeg to personer som løp foran vinduet mitt. Og så var det plutselig masse politi og blålys her.

Krimteknikere jobbet på åstedet hele natten.

Under barnevernets omsorg

Jourhavende jurist Anne-Grethe Isachsen i Agder politidistrikt forteller at de to pågrepne vil bli fremstilt for varetektsfengsling søndag, henholdsvis klokken 12 og 13.

Advokat Øyvind Sterri, som er forsvarer for den ene pågrepne gutten, vil ikke gi noen kommentarer til TV 2. Forsvareren til den andre, Ola Sønju Bårnes, forteller til TV 2 i 21-tiden at han har snakket med klienten, men at politiet har klausulert dokumentene.

– Det er to forsvarere på vei ned hit. Vi skal se på muligheten for å få til et avhør i kveld, ellers blir det i morgen tidlig. Det er litt uavklart, sa Isachsen til TV 2 rundt klokken 17.30 lørdag.

En av de mindreårige guttene som er siktet, er under barnevernets omsorg, meldte NRK Sørlandet lørdag ettermiddag. Kommunikasjonsdirektør Hans Henrik Sørensen i Humana Ungdom bekrefter dette overfor TV 2.

– Dette har skjedd i nærheten av en av våre boliger. Boligen var bemannet forskriftsmessig med de tre som skulle være der. Nå er det en politisak og det er veldig lite vi kan si om det, sier Sørensen.

VITNE: Fredrik Hærås bor like ved åstedet. Foto: Stein Akre / TV 2

Politijuristen er svært ordknapp om hendelsen og vil verken bekrefte eller avkrefte at det var et stikkvåpen involvert i voldshendelsen.

– Nei, vi går ikke ut med noen opplysninger rundt disse tingene.

Økt ungdomskriminalitet

Isachsen bekrefter imidlertid at politiet har jobbet for å få tak i det som måtte finnes av videobilder fra bensinstasjonen og hendelsene etter at guttene traff hverandre.

Når det gjelder offerets helsetilstand lørdag kveld, vil ikke politiet uttale seg om dette heller.

Kommunen er i dialog med politiet for å få til en samling med ungdommene som var vitne til voldshendelsen.

– Det er veldig trist at en får sånne hendelser som dette, spesielt i ungdomsmiljøene, sier ordfører Jan Oddvar Skisland til TV 2.

Han forteller at de vier mye oppmerksomhet mot ungdomsmiljøene og prøver å forebygge voldshendelser.

– Hva tenker du om at det er så unge mennesker involvert her?

– Det gjør det enda mer dramatisk og enda vanskeligere. Nå er det én person som er hardt skadet, og vi er veldig bekymret for både han og familien.

Kommunens kriseteam er koblet på saken og tilbyr hjelp til både de nærmeste pårørende og ungdommer som ble vitner eller ellers er berørt av den grove voldshendelsen.

– Her var det ganske mange ungdommer som fikk med seg deler av forløpet og det som skjedde, så nå er det mange som har det vanskelig, sier ordføreren.

Politiet i Agder la tidligere denne uka frem en trusselvurdering for 2023, hvor økt ungdomskriminalitet var et av punktene som ble trukket frem.

«Det er økende bekymring knyttet til enkelte ungdomsmiljøer og aktører under 23 år», heter det i rapporten.

TV 2 har i tidligere versjon av denne artikkelen skrevet at begge kompisene kjørte etter i samme bil. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på at det kun var den ene som kjørte etter og vitnet hendelsen er dette blitt korrigert.