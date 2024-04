Sa Andersen voldtok henne og ble trodd – får advokat i retten

I SØKELYSET: Jan Helge Andersen, her avbildet under en rekonstruksjon i 2001, har igjen fått politiets oppmerksomhet etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet. Foto: Politiet

Voldtektsanmeldelsen, som kom inn til politiet i 2009, har allerede spilt en rolle i Baneheia-saken.



Årsaken er at verken Gjenopptakelseskommisjonen eller Oslo-politiet, som overtok etterforskningen av saken i februar 2021, fikk vite at den fantes.

Tvert imot har Agder politidistrikt i årevis fastholdt at de ikke har noen opplysninger om at Andersen skal ha forgrepet seg på verken voksne eller barn før Baneheia-saken.

«Klart sannsynlig»

I realiteten var de kjent med at Kontoret for voldsoffererstatning hadde tilkjent kvinnen 200.000 kroner i oppreisningserstatning. De mente det var «klart sannsynliggjort» at Andersen hadde voldtatt henne en gang før år 2000.

Da TV 2 i mai 2022 avslørte dette, startet Spesialenheten for politisaker en etterforskning mot Agder-politiet og konkrete ansatte. Saken ble til slutt henlagt fordi Spesialenheten ikke mente det kunne bevises at saken var bevisst skjult.

Viggo Kristiansen (44), som er frikjent i Baneheia-saken etter å ha sonet over 20 år uriktig i fengsel, klaget avgjørelsen inn for Riksadvokaten, men heller ikke der mente de at politiet hadde brutt loven.

Nå er uansett kvinnen som anmeldte Andersen for voldtekten, innkalt som vitne i rettssaken mot 43-åringen, som begynner tirsdag.

Hun har i den anledning fått oppnevnt en bistandsadvokat, Åse Johnsen Drabløs, som ikke ønsker å kommentere saken.

Usikkert tidspunkt

Anmeldelsen som kvinnen leverte i 2009, mens Andersen satt i fengsel for Baneheia-dommen, ble raskt henlagt av politiet fordi de mente han måtte ha vært under 15 år da den påståtte voldtekten hadde skjedd.

TV 2 er kjent med at Oslo-politiet i den nye Baneheia-etterforskningen har vært opptatt av voldtektssaken. Blant annet har de gjort nye avhør med flere vitner.

Et sentralt vitne har ifølge TV 2s opplysninger forklart at den påståtte hendelsen skjedde samme helg som prinsesse Diana omkom i en bilulykke.

Personen knytter også påstanden til en annen hendelse og en bursdagsfeiring, samt andre forhold som ifølge vitnet fant sted i dette tidsrommet.

Da Diana døde var Jan Helge Andersen 16 år gammel, noe som betyr at han var over den kriminelle lavalderen. Viggo Kristiansens advokater har derfor tidligere bedt om ny etterforskning av saken.



I AVHØR: I juni 2022 var Jan Helge Andersen (43) inne til avhør på politihuset i Oslo for fjerde gang i den nye etterforskningen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Aktor: Relevant bevisførsel

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å svare på TV 2s konkrete spørsmål knyttet til kvinnen og hva de ønsker at hun skal forklare seg om i retten.

«Påtalemyndigheten mener at det kan være relevant med noe bevisførsel om tiltaltes bakgrunn og personlighet. Ut over det vil vi ikke kommentere anmeldelsen fra 2009», skriver han i en epost.

AKTORATET: Statsadvokat Andreas Schei (t.h.) var sammen med kollega Johan Øverberg i Borgarting lagmannsrett da Viggo Kristiansen (44) ble frikjent for drapene i Baneheia. Nå skal de to lede saken mot Jan Helge Andersen (43) i Sandnes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Under den nye etterforskningen av Baneheia-saken har politiet under en hemmelig ransaking speilkopiert Andersens nettbrett og datamaskin. Der fant politiet det de mener er overgrepsmateriale.



I avhør har Andersen forklart at det er ting han har lastet ned uten å vite hva det er, og at mye av materialet er ting han ikke har sett.

Sammenholdt med nye DNA-funn fra Andersen flere intime steder på begge de to jentene mener påtalemyndigheten at hans modus ser annerledes ut i dag enn det gjorde da han ble frikjent for det ene drapet under rettssaken for 20 år siden.

Likevel har ikke påtalemyndigheten tatt forbehold om å påstå forvaring for Andersen.

«Det er et signal om hvordan påtalemyndigheten så langt vurderer reaksjonsspørsmålet», skriver statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

Det er satt av åtte uker til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett.