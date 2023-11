Rystet over boforhold: – Uforsvarlig

I Bergen ligger et av Norges største kommunale leilighetsbygg. Bygget huser kun mennesker med store rus- og helseutfordringer.



– Det er jævlig vanskelig å klare å kutte ut misbruk når man bor i et slikt miljø. Skal man komme ut av rusavhengighet, trenger man all den støtte en kan få, og litt til, sier Kim André til TV 2.



50-åringen er én av mange tunge rusmiddelavhengige som bor i Bjørnsonsgate 4.

JEG KOMMER TIL Å DØ HER: Kim André mener Bergen kommune bommer fullstendig når man samler en rekke mennesker med store rus og helsemessige utfordringer.

Kim André var nabo med Therese Haugsvig som bodde i bygget, inntil hun døde for kort tid siden.



– Jeg kjente henne rimelig godt, forteller Kim André til TV 2.

Therese sa til TV 2 at hennes største ønske var å få en annen kommunal leilighet hvor hun slapp å bo så tett på mange andre rusavhengige mennesker.

THERESE DØDE PÅ SOFAEN: I leilighetsbygget i Bjørnsonsgate 4 ble Therese funnet død på sofaen. Her lå hun i minst ti dager før noen fant henne. Begravelsen fant sted tidligere i høst. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Uansvarlig drift

I og rundt det kommunale leilighetsbygget som ligger sentralt i Bergen, er det et aktivt rusmiljø. Det foregår kjøp, salg og bruk av rusmidler døgnet rundt.

– Vi har et bygg som er driftet på uansvarlig vis. Det strider mot alle faglige anbefalinger at man har tilrettelagt for over 30 boliger for mennesker med tunge rus- og psykiske lidelser, sier SV-politiker Diane Berbain.

KREVER POLITISK HANDLING: Bystyrepolitiker Diane Berbain (SV). Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Naboer dokumenterer hyppige besøk av politi og ambulanser. TV 2 vet at beboere deler rusmidler og at man tidvis «hjelper» hverandre med å skaffe dop.

Berbain er rystet over boforholdene i det kommunale bygget som Bergen kommune etablerte i 2014.

33 trange leiligheter har vært utleid til rusmiddelavhengige mennesker, flere med store helseutfordringer.

– Dette burde helt åpenbart vært nedskalert, sier Berbain til TV 2.

Fremmer krav

– SV retter nå et krav til ansvarlig byråd om at Bergen kommune respekterer de faglige rådene og reduserer antall leiligheter i bygget kraftig, sier Berbain.



LÅ DØD 10 DAGER: Therese Haugsvik lå død på sofaen i 10 dager før hun ble funnet. Foto: Private bilder

I sommer ble TV 2 invitert inn i leiligheten til Therese som fortalte at hun i årevis har bedt kommunen om å få bytte leilighet.

Hun ville gjerne slippe å bo tett på så mange rusmiddelavhengige.

Bystyrepolitiker Berbain skulle møte Therese tidlig i høst, men det ble det aldri noe av. Noen uker etter at TV 2 intervjuet Therese, døde hun i leiligheten sin.

LÅ DØD I TI DAGER: På denne sofaen døde Therese Haugsvik 5. august 2023. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Selv om bygget er bemannet døgnet rundt, gikk det hele ti dager før Therese ble funnet død på sofaen i den trange leiligheten.

Vi må avklare hva som har skjedd i saken til Therese. Og så må vi avvikle denne type boform så fort som mulig. Diane Berbain, bystyrepolitiker SV

Gjør som Trondheim

Berbain krever at politikerne i Bergen gjør som i Trondheim.

Her har et politisk flertall vedtatt å avvikle driften av Jarleveien 10, som er et tilsvarende kommunalt leilighetsbygg som huser tunge rusavhengige mennesker.

– Under slike forhold blir det ikke trygge og gode boliger der rusmiddelavhengige kan leve verdige liv. Det er veldig vanskelig å komme seg ut av de utfordringene man har når man er samlet sammen så mange under et tak, forklarer Mona Berger, kommunalråd for SV.

AVVIKLET: Jarleveien 10 ble avviklet i Trondheim. I forgrunnen står kommunalråd Mona Berger (SV). Foto: Frank Lervik / TV 2

Berger sier at det sto et solid tverrpolitisk flertall bak vedtaket om å legge ned Jarleveien 10.

Bergen kommune har fått ny politisk ledelse som sier til TV 2 at de trenger noe tid, men ønsker å gi en grundig besvarelse på hva de vil gjøre med leilighetsbygget i Bjørnsonsgate 4.

Nektet tilgang

Kim André forteller at hele «konseptet» er feil. Og at en boform som i Bjørnsonsgate krever enorme ressurser fra beboerne dersom de vil ut av rusavhengighet.

Kim André spør Securitasvakten pent om han får ta med SV-politikeren inn i sin egen leilighet. Diane Berbain vil gjerne se hvordan beboerne lever.

På høflig vis forteller Securitas-vakten at Kim André ikke får lov å ta med noen inn i leiligheten. Bystyrepolitikeren nektes adgang. Dette er andre gang hun ikke får komme inn i bygget.

– Dette går ikke. Det er jo deres egen bolig, det er deres eget hjem. Det er jo ubegripelig at jeg ikke får kommet inn og sett på forholdene.

Etter at TV 2 var på plass med Berbain tidlig i høst, har kommunen lempet på besøksforbudet.

– Ikke redd for å dø

SV-politikeren er nådeløs i sin kritikk og sier til Kim André at hun vil slåss videre for å avvikle boligprosjektet slik det fremstår i dag.

– Det er kjipt å bo her, det verste er å bo rundt mange andre som har samme problemer, enten rus eller psykiatri eller begge deler, sier Kim André.

– Hvilke melding vil du gi politikerne i Bergen?

– Gjør det på en annen måte, dette er ikke løsningen.

– Det har vært en del dødsfall i bygget. Er du selv redd for å dø?

– Nei, men det er jo det som kommer til skje før eller senere.

– Du tror det?

– Jeg vet, svarer bergenseren.