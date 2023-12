Rystet etter TV 2-avsløring: – Klarer ikke å forstå det

– Den informasjonen som TV 2 har presentert, er dypt opprørende, sier Per-Willy Amundsen (Frp).

Den tidligere Justisministeren er i dag leder av Stortingets justiskomité.

Tidligere i desember fortalte TV 2 historien om hva som skjedde før Sigrid Giskegjerde Schjetne ble drept i Oslo i august 2012.

Gjerningsmannen, Chris, var godt kjent for politiet. Blant annet hadde han reist hjem til en politimann og slått en øks i trappa hans, og han var dømt for å ha overfalt en kvinnelig nabo.

DREPT: Tusener av mennesker lette etter Sigrid Giskegjerde Schjetne i flere uker før hun ble funnet drept. Foto: Privat

Etter å ha drapstruet flere familiemedlemmer ble han innlagt på psykiatrisk avdeling på Ålesund sykehus i mars 2012, fem måneder før drapet på Sigrid.

Der mente en psykiater at Chris var farlig. Hun omgjorde den frivillige innleggelsen til en tvangsinnleggelse, noe Chris valgte å klage på.

Kunne skrive seg ut

Kontrollkommisjonen, et organ som passer på at det ikke brukes unødvendig og ulovlig tvang mot psykisk syke personer, mente at sykehuset ikke hadde dokumentert at Chris var farlig.

Vedtaket ble kjent ugyldig, og dermed kunne Chris skrive seg ut av sykehuset som en fri mann.

Natt til 5. august i 2012 bortførte han og drepte Sigrid Giskegjerde Schjetne, som var på vei hjem fra en venninne i Oslo.

Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern. I dag er Chris fortsatt under tvungen behandling på en psykiatrisk institusjon.

ANONYM: En dag i april gjorde TV 2 et intervju med Chris i løpet av timene han har fri fra institusjon hver dag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Historien om hva som skjedde før drapet, har aldri tidligere vært offentlig kjent.

– Forstår ikke jobben sin

Per-Willy Amundsen mener saken forteller en historie om «et system som har sviktet på mange nivåer».

– Det illustrerer problemet vi har stått i lenge, nemlig at man ikke finner plass til de som faller mellom to stoler. Altså de som ikke kan ivaretas av ordinære fengsler, men som heller ikke kan plasseres på lukkede psykiatriske institusjoner, sier han.

REAGERER: Per-Willy Amundsen (Frp) leder Stortingets justiskomité. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Amundsen reagerer særlig sterkt på at Kontrollkommisjonen omgjorde et vedtak om å tvangsinnlegge en åpenbart farlig person.

– Det vitner om en kommisjon som ikke forstår jobben og oppgavene sine, sier stortingsrepresentanten.

TV 2 har forelagt kritikken for Nils Grytten, som leder Kontrollkommisjonen som fattet vedtaket som gjorde at Chris kunne skrive seg ut.

Han sier at han ikke kan kommentere saken av hensyn til taushetsplikt.

Krever granskning

Sigrids foreldre har ikke hatt fullt innsyn i hva som skjedde da datterens drapsmann skrev seg ut fra sykehus.

De reagerer sterkt på det som nå har blitt kjent.

I etterkant av rettssakene etterlyste de svar på hva som egentlig skjedde.

Amundsen mener at saken burde blitt gransket for lengst.

– Åpenbart. Åpenbart, sier han og fortsetter:

– Når systemet har sviktet på så mange vesentlige punkter, er det helt naturlig at saken ettergås. Jeg mener man må begynne å stille folk til ansvar, sier han.

Lederen av justiskomiteen mener at det elleve år gamle drapet bør granskes nå.

– Årsaken er at det nå har kommet frem ny informasjon. Det bør gjøres en vurdering av håndteringen av saken. Med fasit i hånd vet vi at det sviktet totalt.

Vil dele informasjon

Klinikksjef Ståle Hoff for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal skriver i en epost at de vil være samarbeidsvillige.

«Dersom det blir åpnet et tilsyn, eller en granskning så vil Helse Møre og Romsdal sørge for å dele tilgjengelig informasjon for å få belyst saken på en best mulig måte», skriver han.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen i Statsforvalteren i Møre og Romsdal sier at de i 2015 var kjent med både dommen Chris fikk i Sigrid-saken, vedtaket til Kontrollkommisjonen og sykehusets gjennomgang etter «anmodning fra foreldrene».

– Vi ser ikke at det nå framkommer informasjon som det ikke ble tatt hensyn til i 2015, da det ble besluttet å ikke gjennomføre tilsyn med sykehuset.

Statens helsetilsyn, som har det overordnede ansvaret for Statsforvalteren, har ikke besvart TV 2s spørsmål om denne saken.