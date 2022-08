Rysta over regel: – Hastar

Bruktbutikken Loppeliten selde varer for ein halv million kroner på ein månad. No heng framtida til butikken i ein tynn tråd.

RYSTA: Hanna Wollan (t.v) og Andrea Christina Nordvik er rysta over forskjellsbehandling. No står butikken deira i fare for nedlegging. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hanne Wollan, sambuaren Mikkel Kemp Vilhelmsen og gründerspiren Andrea Christina Nordvik står bak bruktbutikken Loppeliten.

Då bruktbutikken opna dørene i juli, blei dei ein kjempe suksess.

Konseptet går ut på at kundene kan leige ein hylleplass i butikken for å selje barneklede og utstyr dei ikkje har bruk for lengre.

SUKSESS: I bruktbutikken Loppeliten kan folk selge barneklær de ikke lenger har bruk for. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Loppeliten selde varer for ein halv million kroner berre i august.

No heng framtida til butikken i ein tynn tråd.

Nasjonal forskjellsbehandling

Då trioen starta planlegginga av butikken i fjor haust, blei dei merksam på Brukthandellova.

Forskriften seier at ein som brukthandel ikkje kan selje varene før dei har blitt oppbevart i to veker.

BRUKTHANDELLOVA: Regel skal førebyggje sal av stolne gjenstander. Regelen gjer det umogleg for Nordvik og Wollan å drive konseptet sitt. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Regelen skal førebyggje sal av stolne gjenstandar og gjere det enklare for politiet å spore tjuvegods.

Loppeliten sende søknad til Vest politidistrikt om dispensasjon frå forskriften fordi reglane gjer det umogleg for dei å drive konseptet sitt.

Avslag.

– Vi blei svært overraska ettersom vi visste om ni andre butikker i Norge med identisk konsept har fått dette innvilga, fortel Nordvik.

Dei klaga på dette vedtaket til Politidirektoratet og fekk beskjed frå Vest politidistrikt at det er seks månader behandlingstid på klagen.

Dei tok kontakt med eit advokatfirma for bistand i saka.

KRAV: Ein ny søknad om gradert dispensasjon er sendt til politiet. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Ein ny søknad om gradert dispensasjon blei sendt til politiet. Det nye forslaget er å kun selge klær og utstyr med maksimumsbeløp på 500 kroner.

Men i eit møte med Vest politidistrikt blei Andrea Nordvik munnleg informert om at denne søknaden også kjem til å få avslag i løpet av kort tid.

– Det hastar! Vi gjer alt vi kan for å påverke utfallet på denne søknaden. Og håpar at vi kan redde butikken vår i tide, seier ei fortvila Nordvik.

Alle vil redde Loppeliten

Politikare både lokalt og nasjonalt har engasjert seg i saka. Nordvik og Wollan sett stor pris på støtten dei får.

SKRIFTLIG SPØRSMÅL: Silje Hjemdal (FrP) kjem med oppfordring til Vest politidistrikt. – Ikkje for seint å snu. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) har sendt skriftlig spørsmål til barne- og familieministeren Kjersti Toppe (Sp):

– Vil ministeren ta et initiativ ovenfor sine regjeringskollegaer med ansvar for justis og næring, til å oppheve en utdatert lov, og hvordan vil evt. forbrukerministeren sørge for en mer tidsriktig og lik behandling av brukthandel?

Loven tek nok litt tid å forandre, men Hjemdal kjem med ein oppfordring til Vest politidistrikt.

– Det er ingen skam å snu!

– Eg forstår at politiet må forholde seg til regelverket. Men dei fremstår for meg som ein forskjellsbehandling av bedrifter mellom politidistrikta.

– Eg blir rett og slett forbanna på slike dusteregler i eit sidrumpa byråkrati velde, seier ho og ler oppgitt.

Hjemdal meiner Loppeliten er eit etterlengtet konsept i ein tid med store prisaukningar.

BYRÅKRATISK VEGG: Per-Arne Larsen (V) ønsker å hjelpe Loppeliten. Han håpar å komme i dialog med Vest politidistrikt. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Også byråd for finans, næring og eiendom i Bergen, Per-Arne Larsen, har engasjert seg i saka til Loppeliten.

Han rosar trioen for deira gode foretningsmodell.

– Det er utruleg trist at dei møter på ein byråkratisk vegg.

Larsen vil undersøke kva han kan bistå med i saka.

– For meg verkar det veldig framandt at folk skal stjele barneklede for å selje gjennom gjenbrukshandel. Loppeliten har eit godt system med sporing av varene.

Følger ikkje utviklingen i samfunnet

Nordvik er fortvilet over forskjellsbehandlinga. Ho meiner det må vere ein felles nasjonal einighet om korleis forskriften tolkes.

LOPPELITEN: Gjennomsnittsprisen på varene hos Loppeliten litt på rundt 60 kroner. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

– Loven følger heller ikkje utviklinga i samfunnet. I dag kan varer spores på ein anna måte. Loppeliten er ein kontantløs butikk, slik at vi alltid har moglegheit til å spore opp kjøpar og seljar.

TV 2 har vore i kontakt med Vest politidistrikt.

Kristi Fürstenberg, fagansvarlig for brukthandel i Vest politidistrikt, vil ikkje kommentere saka på dette tidspunktet, ettersom saka no blir behandla hos Politidirektoratet.