Rykta om kongen kan stamme frå Russland:

Profilbilde

– Vi har sett at mange profilar har bilete av eit tre, ein plante eller landskap til dømes. Det er ikkje ein indikasjon i seg sjølve på at ein profil er falsk, men saman med andre ting kan det vere det. Det finst også verktøy ein kan bruke for å finne ut om eit bilde av eit menneske er generert av kunstig intelligens, seier analytikar Håvard Lundberg i Analyse & Tall, som mellom anna jobbar med å analysere feilinformasjon.

Namn på brukaren og eventuell skildring/biografi

– Vi har ofte sett at «botar» som ser ut til å skrive mest på t.d. engelsk eller tysk, plutseleg skriv noko på norsk om Norge. Det framstår ikkje som vanleg menneskeleg aktivitet, såframt profilen ikkje ser ut til å ha noko anna tilknyting til Norge, seier Lundberg.

Tematikk - kva skriv profilen vanlegvis om?

– Viss profilen skriv om amerikansk politikk, er det kanskje litt merkeleg om ein plutseleg skriv om ei hending i Norge, såframt profilen ikkje ser ut til å ha noko anna tilknyting til Norge, seier Lundberg.

Frekvens

– Produserer profilen mykje innhald? Det finst nokon som er utruleg aktive på sosiale medium. Dette indikerer i seg sjølv ikkje om ein profil er falsk, men viss ein profil ser ut til å publisere ting heile døgnet, kan den vere sett opp med automatisk publisering, seier Lundberg.

Kor mange følgjarar eller vener har profilen, og når blei den oppretta?

– Viss ein konto har veldig få, eller titusenvis, av følgjarar eller vener, ville eg vore skeptisk til innhaldet. Det same gjeld viss profilen er oppretta heilt nyleg, seier Lundberg.