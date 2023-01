Rykket ut med snøscooter i Oslos gater

Snøkaoset i hovedstaden skaper utfordringer for ambulansetjenesten. Røde Kors har rykket ut med et fremkomstmiddel de sjelden bruker i byen.

Onsdag var det komplett snøkaos på Østlandet, og spesielt i Oslo.



Snøfokk og store snømengder ga ekstra vanskelige kjøreforhold.

Fastkjørte busser, innstilte tog, utforkjøringer og forsinkelser på flyplassen ble resultatet.

Snøværet var problematisk også for ambulansetjenesten i hovedstaden.

– Det gjorde at våre biler i noen situasjoner ikke kom helt frem, men vi har flott, løsningsorientert personell på jobb som får utført oppdragene likevel, sier leder for ambulanseavdelingen ved OUS, Ola Borstad.

– Ekstremt

– Det var utrolig vanskelig å komme seg frem med bil. Det var helt ekstremt.

Det sier Mads Flaten i Røde Kors Hjelpekorps. Han er mannen som styrte snøskuteren i unormalt urbane strøk onsdag, da det kom inn oppdrag i hopetall.

Vanligvis brukes skuteren bare i marka, i helserelaterte oppdrag eller om noen har falt og slått seg.

– Det var veldig spesielt. Snøskuteren har ikke blitt brukt i Oslo sentrum på hvert fall 10 år, sier Flaten.

Skuteren er utstyrt med blålys, slede og båre. Flere ville ta bilde da Flaten suste gjennom gatene med blinkende blålys.

– Veldig ofte kommer oppdragene via 113-sentralen, etter at det har blitt gjort en vurdering om ambulansen kommer seg frem. Ofte må vi snu, om det viser seg at ambulansen kommer frem likevel, forteller Flaten.

Se snøskuteren i aksjon:

Lengre responstid

Fredag er det igjen ventet store snømengder. Da kan det fort bli nok en hektisk dag for ambulansen og Røde Kors.

Borstad forteller at vinterværet har gitt ambulansetjenesten lengre responstid.

– Men alle som har trengt det har fått hjelp. Vi bemannet opp ekstra både med eget personell og frivillige biler onsdag som fikk jobben gjort.

Han er takknemlig for arbeidet til Røde Kors.

– Det kommer av og til spesielle situasjoner der vi trenger litt ekstra hjelp og da kan de frivillige være gode å ha, sier han.