Rykket ikke ut etter melding om bråk – så ble Siw funnet drept

Torsdag 15. desember klokken 09.32 ringer en mann til politiets operasjonssentral.

Innringeren jobber selv i politiet, men nå er han hjemme i leiligheten sin, rett over leiligheten til Siw Karlsen.

På grunn av bråk fra leiligheten under mener han at operasjonssentralen bør sende en patrulje.

Lot det ligge

Operasjonssentralen ser i systemene sine at det ikke er første gang det blir meldt om bråk fra den aktuelle leiligheten. De har vært der flere ganger tidligere.

Politiet velger ikke å følge opp tipset.

Klokken 10.22 ringer politinaboen til operasjonssentralen på nytt. Han forteller at det fortsatt er bråk i leiligheten og mener at politiet må sende en bil.

Like etter klokken 11.00 ankommer den første patruljen.

Klokken 11.08 blir Siw Karlsen funnet drept på badet sitt.

Politiet vil ikke svare

TV 2 har forelagt tidslinjen for Sør-Øst politidistrikt og spurt om hvilke tanker de gjør seg om at de ikke rykket ut til Karlsens leilighet da de fikk den første meldingen.

Kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad skriver i en epost til TV 2 at politiet vanligvis ikke kommenterer saker som går for retten.

TV 2 har blant annet stilt følgende spørsmål:

Hva tenker politiet om at det gikk mer enn 1,5 time fra den første meldingen til man var på stedet?

Kunne Siw Karlsen vært i live dersom politiet hadde kommet til adressen tidligere?

Politiet vil ikke svare på disse spørsmålene. De vil heller ikke svare på om det er gjennomført en eller annen form for evaluering av politiets innsats i denne saken.

Statsadvokat Åsmund Yli, som fører påtalemyndighetens sak for retten denne uken, ønsker heller ikke å kommentere politiets håndtering. Han viser til Sør-Øst politidistrikt.

– Gjør seg mange tanker

Karlsen etterlater seg to foreldre og en mindreårig sønn.

– Etter å ha mistet noen så brått og brutalt, er det klart at man gjør seg mange tanker om hvordan det kunne skje. Familien tenker at det er bedre at politiet kommer en gang for mye enn en gang for lite, sier familiens bistandsadvokat, Vibeke Gjone Bille.

Hun forteller at saken har vært – og fortsatt er – svært krevende for familien.

– De har ikke noe ønske om å kritisere politiet i denne saken, men ønsker at samfunnet skal kunne beskytte kvinner som lever i voldelige forhold bedre, slik at andre slipper å oppleve det samme.

Den drapstiltalte mannen i 40-årene nekter straffskyld for drap og skylder på at han ikke husker noen ting fra den aktuelle dagen.



I retten ga han skylden for hukommelsestapet til det han trodde var en vanlig brus. I ettertid har det vist seg at brusen inneholdt narkotiske tabletter inneholdende benzodiazepiner, noe han nekter for å ha inntatt frivillig.



Tiltalte har derimot erkjent at han hadde ruset seg på amfetamin, og åpnet i retten for at han kan ha røyket hasj i tidsrommet før Karlsen døde.

Et overvåkningskamera har fanget opp at tiltalte utsatte Karlsen for både slag og spark noen timer før hun døde. Selv om overvåkningsvideoen tydelig viser voldsutøvelsen, nekter tiltalte straffskyld for dette også.

– Jeg har gått på en liten smell i forhold til den flaska jeg fikk i meg. Dagene før òg. Alt er så diffust. Det er jo helt mørkt, sa tiltalte i sin frie forklaring for retten.

Mener hun falt i dusjen

Påtalemyndigheten mener å ha sterke bevis for at tiltalte utsatte Karlsen for massiv vold før han kvalte henne til døde. Blant annet ble det funnet en brukket vaskemopp med avdødes blod i leiligheten.

Obduksjonsrapporten konkluderer med at Karlsen trolig døde av kvelning som følge av vold mot halsen. I tillegg hadde hun skader i brystkassen, som obdusenten mener kan ha medvirket til dødsfallet.

Tiltalte mener det er helt naturlig at både han og hennes DNA er funnet på den aktuelle vaskemoppen, fordi begge vasket gulvet regelmessig.

Han benekter å ha utsatt henne for vold noen gang, også denne kvelden. Selv er han sikker på at hun døde fordi hun falt i dusjen.

Han trodde dusjdøren knuste da hun falt, noe som beviselig ikke stemmer.

– Her har det skjedd mye som jeg ikke kan forklare, sier han.

Helt avslutningsvis i utspørringen av tiltalte kommer det frem at han er forberedt på et erstatningsansvar i saken. Han skjønner også at han har gjort «noe», selv om han ikke husker det.

– Jeg skjønner at jeg kan være ansvarlig for at Siw døde, men jeg har ingen hukommelse av det. Men jeg skjønner at det ikke er noen andre enn Siw og jeg som har vært der.