Ruster seg til sibirkulda: – Kommer til å overleve

KLARE RÅD: Oslos helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H) ber blant annet osloborgere om å ikke være for opptatt av egen frisyre til uka. Foto: Lage Ask / TV 2

Hovedstaden forbereder seg på sibirkulda, og temperaturer som kan bli Oslos kaldeste på 25 år. Det sprengkalde været truer med å sende skolebarn inn fra skolegårdens lek – og kan potensielt være livsfarlig for de uten et sted å bo.

– Vi er mest opptatt av de mest sårbare. For de bostedsløse har vi avtale med Frelsesarmeen om overnatting i Tempelet, sier Oslos helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Tempelet er en av Frelsesarmeens menigheter, midt i Oslo sentrum. Korkunc sier de har stor nok kapasitet til å ta imot hovedstadens hjemløse.

– Det er et varmt og trygt sted for folk som ikke har et sted å bo.

VINTERVÆR: Trikk i snøværet i dette illustrasjonsbildet fra Bjørvika i Oslo. Foto: Erik Edland/TV2

Når det gjelder barn og unge i barnehager og skoler, er det allerede regler om at man ikke er ute når det er for kaldt, påpeker helsebyråden

– De vil sørge for at barna ikke fryser unødvendig ute. Det er helt tydelige regler på dette, og det er barnehage- og skoleansatte godt trent på, sier han.

Hjemmekontor anbefales ikke

Helsebyråd Korkunc sier Oslo ikke vil anbefale hjemmekontor eller andre lignende tiltak.

– Men vi anbefaler folk å se an været og egen helse. Å ha på varmen, og å ikke være ute unødvendig. Det er likevel ikke som pandemien, at vi må holde oss inne, sier han.

Mange steder i Norge har temperaturer som minus 22 – og langt lavere – hvert eneste år, påpeker helsebyråden:

– Og det går fint, så lenge man bruker fornuften og sunt bondevett.

– Har man sunt bondevett selv i storbyen Oslo?

– Kanskje må man utenfor Ring 3, ja ... Neida, det har man i Oslo også, svarer han, og oppsummerer:

– Man må kle godt på seg, og ikke tenke så mye på frisyren akkurat den dagen.

Ekspert med overraskende kulde-triks

– Har du kjøpt ullundertøy eller varmeovn selv?

– Jeg var heldig og fikk ullundertøy i julegave av kona. Jeg er ikke så glad i kulde, så jeg gleder meg ikke, men jeg kommer til å overleve.

Karasjok om -22: – Ikke kaldt

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby (Ap) må forberede seg på temperaturer ned mot minus 40 grader, som det er meldt tirsdag til uka. Når han snakker med TV 2 lille nyttårsaften, har det rukket å bli minus 30 grader i finnmarkskommunen.

– Det er jo egentlig veldig vanlig vintervær for oss. Vi fyrer her med både strøm og ved, sier Somby.

Tidligere denne helgen har ordfører Somby fortalt TV 2 om sprengkulda i 1999, da den 137 år gamle kulderekorden fra 1886 nesten sto for fall. Les mer om de 51,2 minusgradene her.

Karasjok-ordføreren er tydelig på at man skal ha respekt for kulda, selv om -40 er temperaturer hans innbyggere tross alt er vant med. Og de 22 kuldegradene som er meldt i Oslo er ikke noe karasjokingene nødvendigvis tenker på som veldig kaldt.

– For oss her oppe er ikke minus 20 kaldt. Det må jeg ærlig innrømme. Men klart, når man skal ut, må man ha respekt for været, sier Somby.

Han har følgende råd til osloborgerne:

Ullundertøy er en god ting: – Ull mot kropp er det beste. Med gode sokker, sko, lue og votter, er man rustet. Klesgardereroben vår er nok annerledes enn det som er sørpå.

– Ull mot kropp er det beste. Med gode sokker, sko, lue og votter, er man rustet. Klesgardereroben vår er nok annerledes enn det som er sørpå. Fyr godt hjemme: – Når det blir såpass kaldt, er det viktig at man skrur opp varmen i huset, og passer på at vannet ikke fryser.

– Når det blir såpass kaldt, er det viktig at man skrur opp varmen i huset, og passer på at vannet ikke fryser. Fest med måte: – Når det er nyttårsaften og mange både unge og eldre skal ut, er det viktig at man passer på hverandre. Man bør være forsiktig med alkohol, så man ikke sovner ute, og får frostskader.



– Måtte vært kaldere

Korkunc er tydelig på at temperaturene som er meldt i Oslo ikke er så lave at de truer med å stenge skoler eller arbeidsplasser:

– Vi har ikke noen spesifikk grense knyttet til det, men det måtte vært betydelig kaldere enn hva som er meldt. I Norge er husene godt isolert og strømnettet er stabilt. Ingenting i seg selv tilsier at samfunnet skal kollapse.

SKRYTER AV JULEGAVEN: …men TV 2 er ikke kjent med om Korkunc har på seg ullundertøyet fra kona i dette bildet. Foto: Lage Ask / TV 2

– Sprengkulda er forbigående, minner han om. Det er meldt om minusgrader nede i to siffer fra torsdag neste uke helt frem til mandagen etter. Men den aller kaldeste perioden er spådd mellom torsdag kveld og søndag morgen.

Værtrøbbel

Første nyttårsdag har vært preget av værtrøbbel i store deler av Sør- og Østlandet. Snøværet førte til store utfordringer.

Tre kommuner; Risør, Arendal og Kristiansand, har satt krisestab som følge av snømengdene.

Det oransje farevarselet for mye snø på Sør- og Østlandet er nå forlenget frem til onsdag kveld.

I Oslo ble flere sentrale busslinjer innstilt. Det gjelder linje 21, 30, 34, 37 og 54.

Videre opplyser Sporveien på X (tidligere Twitter) at T-banens linje 1 er innstilt mellom Stortinget og Frognerseteren (Holmenkollbanen). Det vil bli satt opp busser og taxier, legger Sporveien til.

Bane NOR opplyser i en pressemelding at det er stengt mellom Skoppum og Tønsberg på Vestfoldbanen.