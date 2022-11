Rustam Louis Foss (33) var fosterbrorens trygghet – så begynte psykosene

Det har snart gått ett år siden det florerte bilder av en barbeint mann med en kniv i hånda. Løpende i regnet, og som truet tilfeldige mennesker på Bislett i Oslo.

To ganger kjørte politiet på mannen, før de avfyrte seks skudd mot ham.

Mannen var 33 år gamle Rustam Louis Foss.

I ti måneder har journalist Joachim Førsund forsøkt å finne ut hvem han var og hvorfor livet hans, som viste seg å være et spektakulært og dramatisk liv, måtte ende på et fortau i Thereses gate.

Timene etter hans død ble han omtalt som en gal mann med kniv. Samme ettermiddag begynner blomstene og minneordene å komme. Venner og familie var i sorg. Rustam var mer enn de siste minuttene av sitt liv.

FLYKTET TIL NORGE: Som barn flyktet Rustam Louis Foss fra Kasakhstan til Norge. Foto: Privat

Endret etternavn

Rustam flyktet fra Kasakhstan til Norge som barn. Fra asylmottaket slo han seg opp som toppidrettsutøver og ble en del av norgeseliten i bryting. Som tenåring møter han drammenseren Nicholas Foss.

– Han var en spesiell gutt. Energisk, snill og veldig omtenksom. Han var alt. Det er vanskelig å si én liten ting om han, sier Nicholas til God morgen Norge.

De to kompisene tilbrakte mye tid sammen. Møtene ble lengre, middagene ble oftere og etter hvert begynte han å overnatte hos familien. Rustam ble en naturlig del av søskenflokken.

VAR MYE SAMMEN: I tenårene var Nicholas og Rustam uadskillelige. Foto: Privat

– Mine foreldre skilte seg på den tiden, så han ble en trygghet. Det ble også en trygghet for han å være hos oss.

Noen år senere bestemte han seg for å skifte etternavn, slik at han kunne hete det samme som sine nye to brødre.

– Jeg syntes det var veldig morsomt. Pappa visste ikke noe om det, men jeg og Christopher, min biologiske bror, visste om det og syntes det var gøy. Det ble hans bekreftelse på at han nå var i familien.

BRØDRE: Rustam Louis Foss omtalte Christopher og Nicholas Foss som sine to brødre, og endret blant annet etternavnet sitt for å hete det samme som dem. Foto: Privat

Fulgte drømmen

I tenårene sluttet Rustam med bryting. Så dras han inn i rus og kriminalitet. Dette skjedde samtidig som han fulgte skuespiller-drømmen og, mot alle odds, kom inn på den prestisjetunge Teaterhøgskolen.

Rustam, som aldri hadde fullført noe i hele sitt liv, fikk sjansen mange bare kan drømme om.

– Jeg visste ikke så mye om den skolen. Det er kanskje litt flaut å si, men jeg fikk høre i etterkant at det var ganske prestisjefylt og når jeg innså hvor stort det var, så var det noe annet. Når jeg kom på besøk på skolen og fikk se bilder av Aksel Hennie, Anette Hoff og alle de store kjente som hadde gått der, så tenkte jeg «Oi, det er såpass stort, ja», så det var fantastisk.

Fosterbrødrene visste lite om det livet han levde når han ikke var hjemme hos familien. De hadde heller ingen anelse om at Rustam var alvorlig syk. Det er kanskje ikke så rart, for han visste det heller ikke selv til å begynne med.

2009 var året Nicholas første gang merket en endring hos Rustam.

PÅ TUR: Rustam og Nicholas på skitur. Foto: Privat

– Han våknet en søndagsmorgen, hvor han trodde at vi hadde snakket dritt om han og masse rare ting som hadde skjedd den natta.

Nå, 13 år senere, mistenker han at det var starten på en av de mange psykosene han hadde.

– Det skjedde også episoder i 2015, 2016 og 2017 som var ekle og skumle. Mye drømmer og stemmer, forteller 33-åringen.

Et spektakulært og dramatisk liv

Likevel hadde de fortsatt de skumleste episodene i vente. I podkastserien, som har fått navnet «Mannen i Theresesgate», har journalist Joachim Førsund omtalt flere av dem.

Rustam levde et liv som Joachim beskriver som spektakulært og dramatisk.

– Spektakulært var det at det var så mange store ting og omskiftninger i livet hans. Han kom som flyktning fra Kasakhstan, bodde på asylmottak – og plutselig var han en av Norges beste brytere. Også sluttet han som bryter og plutselig kom han inn på Teaterhøgskolen, sier han og utdyper:

– Så var det alle disse tingene som skjedde som var veldig dramatiske, hvor han løp rundt i offentligheten med kniv. Det var ikke første gangen i Thereses gate heller. Det livet hans lignet ikke på noen andres og det endte veldig, veldig tragisk også.

LEVDE ET DOBBELTLIV: På dagen studerte Rustam ved Teaterhøgskolen. På kveldene vanket han i et kriminelt miljø. Foto: Privat

Det var nettopp dette som fanget interessen til journalisten. Førsund ønsket å fortelle en sammensatt historie og som ikke lignet på den vi leste i avisene den første dagen.

– Det var så åpenbart at han hadde levd mange liv og at han var en helt annen person og en mer sammensatt person enn han gærningen alle trodde han var da han løp ned Thereses gate med den kniven.

Dømt for vold

I løpet av få år får også Rustam flere voldsdommer på seg.

Det var først etter at han knivstakk en person og truet flere med en kniv i 2019, at han fikk diagnosen paranoid schizofren. Han ble dømt til tvunget psykisk helsevern, da han etter all sannsynlighet var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Han fikk diagnosen veldig sent. Det gjorde at Nicholas og alle Rustams nærmeste var veldig forvirra og veldig fortvila, for de visste ikke hva som var galt. Hadde han blitt plukket opp av psykiatrien tidligere hadde man kunne ha sett alle disse hendelsene i sammenheng og sett at han var syk.

Førsund forklarer at mange som lider av schizofreni også lider av et rusproblem. Til tross for at han var et ekstraordinært skuespiller-talent, gjorde voldsdommer, psykisk sykdom og rusavhengighet det ble vanskelig å fullføre studiene.

Livet ble mer og mer komplisert.

Døde

9. november 2021. Rustam var fortsatt under tvunget psykisk helsevern. Til tross for at han hadde ruset seg på flere tidligere permisjoner, fikk han innvilget en planlagt overnattingspermisjon.

Så kom nyhetsmeldingene. En mann, som viste seg senere å være Rustam, løp barbeint rundt i Thereses gate med en kniv i hånda. Politiet rykket ut. De kjørte på ham først en gang. Så en gang til. Rustam var truende og seks skudd ble avfyrt. Fem av dem traff kroppen til 33-åringen.

Mens dette pågikk saumfaret Nicholas nettavisene. Han så et bilde med et sladdet ansikt, men kjente umiddelbart igjen kroppen og holdningen. Og arret på magen. Det stod at han var skutt.

– I 2019 stod det også at han var skutt, for da skjøt politiet han med en strømpistol. Så jeg tenkte: «Fader, ass, nå blir det samme runde som i 2019».

Det gikk noen minutter. Så ringte storebror Christopher. Rustam var død.

– Det var tøft. Det var mange tanker som gikk gjennom hodet, forteller han.

Tårene sprutet. Nicholas og Christopher bestemte seg for å kjøre inn til Oslo. Samme ettermiddag arrangerte de en spontan minnestund for Rustam. På kort tid fylles Thereses gate med blomster og levende lys. Og mennesker.

DØDE: 9. november 2021 ble Rustam Louis Foss skutt av politiet etter at han gikk rundt i gatene med en kniv og truet tilfeldige mennesker. Samme dag arrangerte fosterbrødrene en minnestund. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

Vil hedre fosterbroren

I etterkant har Oslo Universitetssykehus og sikkerhetsavdelingen på Gaustad fått sterk kritikk i en foreløpig rapport fra Statens helsetilsyn. Ifølge NRK mener tilsynet at de kan ha brutt seks lover og en forskrift.

I obduksjonsrapporten kommer det fram at Rustam hadde tatt kokain før hendelsen. Joachim Førsund forteller at han dagen i forveien også hadde vist tegn på en begynnende psykose.

– Han snakket om at han trodde at han hadde en demon inne i seg – blant annet. Det er selvfølgelig lett å si nå at det var skjødesløst at han var ute på permisjon, og han var mye ute i permisjon ganske lenge og fikk vel kanskje ikke den oppfølgingen han skulle ha hatt, sier Førsund og fortsetter:

– Men samtidig skal man jo tilpasse seg et liv ute i offentligheten også, så det er hele tiden et dilemma. Men i Rustam sitt tilfelle var han nok litt for tilbøyelig til å ruse seg og litt for syk til å få så mye frihet så tidlig.

FORTELLER RUSTAMS HISTORIE: I NRK-podkasten "Mannen i Theresesgate" åpner Nicholas Foss opp om Rustam sitt liv. Det er den prisbelønte journalisten, Joachim Førsund, som har laget podkastserien. Foto: God morgen Norge

Nå håper både Joachim Førsund og Nicholas at Rustam sin historie kan føre til endringer.

– Det aller viktigste for meg er at neste gang det er en person som forviller seg ut i offentligheten og virker veldig farlig, må vi ikke slå oss til ro med at det er en gærning. Det er et menneske med et liv med håp, drømmer og ønsker og som har hatt det veldig vanskelig. Det er det aller viktigste, synes jeg, fastslår Førsund.

– Jeg håper at politiet kan ta mest læring av det og håndtering av situasjonen. Det må bli mer kommunikasjon mellom etater. Det er selvsagt mye personvern her, men hadde politiet visst at det var en syk person som gikk der, hadde kanskje Rustam levd i dag.

I syv episoder har Rustam sine nærmeste fortalt om 33-åringen på godt og vondt. Nicholas forteller at han valgte å dele sin historie for å hedre fosterbroren.

– Hele livet har Rustam drømt om å bli en kjent skuespiller. På denne måten fikk han en liten gave, avslutter han.