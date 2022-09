Russere flykter fra Putins plan: – Jeg vil ikke dø

Russland tar drastiske grep for å hindre at russere flykter fra landet. Putin frykter å miste enda mer kontroll, sier ekspert.

Strømmen av russere som flykter fra Russlands varslede mobilisering, fortsetter å øke.

Allerede dagen etter at president Vladimir Putin sa han kom til å innkalle 300.000 russere til krigen i Ukraina, meldte naboland om en økning i russere som forlater hjemlandet.

Russisk etterretning anslo søndag at over 260.000 russere har forlatt landet etter ordren om mobilisering.

– Dette er reaksjon fra folk flest om at de ikke vil være med i krigen, sier seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til TV 2.

– For veldig mange har krigen blitt en realitet først nå, fordi folk søker ofte bare informasjon som angår en selv. De har også blitt fortalt at russiske myndigheter gjennomfører en spesialoperasjon og at de har kontroll for å få folk til å være rolige, fortsetter hun.

REISER: Russere krysser grensen til Georgia mandag. Det er lange køer for å komme inn i landet. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters / NTB

Aktivistgrupper har også begynt å dele råd til folk som vil gjemme seg for myndighetene, i håp om å ikke bli sendt til fronten.

– Folk er som zombier

Da Putin kunngjorde mobiliseringen, ble det også protester en rekke steder i Russland.

Det at folk nå også flykter, tyder på at mobiliseringen har sjokkert mange, sier Sangadzhieva.

INGEN PLAN: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, mener Russland mangler en plan for mobiliseringen – og om det finnes en plan, er den ikke delt offentlig. . Foto: Frode Sunde / TV 2

– Folk skjønner nå hva konsekvensene er for å bli, sier hun.

Russere som har dratt til Finland, sier til allmennkringkasteren Yle at de forlot hjemlandet fordi de etter all sannsynlighet kom til å bli innkalt.

– Mobiliseringen førte til at jeg dro. Dessuten har jeg slektninger i Ukraina. Jeg vil ikke gå til krig mot mine egne brødre, sier Matvei Gatenjan fra St. Petersburg.

Han sier til Yle at russere ikke forstår hva som foregår i Ukraina.

– Folk er som zombier. Mange av mine bekjente har veldig lyst til å dra til fronten og kjempe der, selv om jeg ikke skjønner hvorfor, sier han.

Lange køer

Bare i helgen kom 17.000 russere over grensa til Finland. Langt flere har tatt seg over grensa til Georgia og Kasakhstan, som er visumfrie for russere.

Også norske myndigheter melder om økning i antall russere, bare i en mindre skala. Mandag melder politiet i Finnmark at de ser en liten økning i antallet russiske menn med Schengen-visum som kommer over grensa. Politiet forventer at trafikken vil øke.

MISTER KONTROLLEN: Det at Vladimir Putin nå kan komme til å stenge grensene, tyder på at han holder på å miste kontrollen, ifølge Russland-ekspert. Foto: SPUTNIK / NTB

I Georgia meldes det om svært lange køer. Ved den ene overgangen skal køen ha vært på 20 kilometer, og det vil ta 3-4 dager å krysse grensen. For å redusere køen, er det tillatt å passere grensen til fots. Enkelte tar også i bruk sykler og mopeder for å komme seg raskest mulig ut av Russland.

– Jeg vil ikke dø i krig, sier den russiske studenten Fedor til Reuters.

– Jeg vil ikke drepe det ukrainske folk. Situasjonen er katastrofal, sier 22 år gamle Max.

– Folk flykter fra Putins regime. Jeg returnerer til Russland når krigen er over og Putins regime er over, når Russland er et demokratisk europeisk land med menneskerettigheter, fri presse og et ordentlig demokratisk system, fortsetter han.

Ifølge nettavisen Meduza har Kasakhstan tatt imot flest russere. Siden torsdag forrige uke har antall russere som kommer over grensen til Kasakhstan, økt med 2-3 ganger normalen på 9-12.000 per dag.

Kort tid etter at Putin varslet mobiliseringen, ble også flyavganger ut av Russland utsolgt eller billettpriser ble skyhøye. Det gjaldt særlig til de visumfrie landene.

SJEKKER BILER: Finske myndigheter sjekker biler og folk som passerer grensa fra Russland. Foto: JUSSI NUKARI / AFP / NTB

– Vil ikke komme seg ut

Søndag meldte den russiske nettavisen Meduza at Russland kommer til å stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder.

Ifølge avisen FSB skal ha sendt et pansret kjøretøy til et av sjekkpunktene mot Georgia, som kun skal brukes «dersom reservistene ønsker å bryte gjennom sjekkpunktet».

Det at Russland nå kan ta det drastiske grepet å stenge grensene for tjenestedyktige, viser hvor regimet er på vei, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

Hun sier at Russland begynte å få totalitære trekk i 2020 da president Putin endret grunnloven som åpnet opp at han kan være president til 2036.

– I slike regimer, som blir mer og mer totalitære, vil de også få mer og mer kontroll over borgerne sine, sier Sangadzhieva.

Hun forklarer at frem til nå har forfølgelsene av folk vært målrettet: Mot journalister, regimekritikere og aktivister. Under pandemien ble det innført grensekontroll for å holde kontroll på spredningen av viruset. Men folk fikk mulighet til å reise, ettersom grensen ble åpen, men nå kan den altså bli stengt igjen.

– Det ser ut til at Russland mister kontrollen. En ting er selve angrepet mot Ukraina som ikke har gått etter planen, men selve styringen av krigen går heller ikke etter planen. Det var nok ikke meningen at mobiliseringen skulle sjokkere så mange, sier hun.

LANGE KØER: Det meldes om opp til 20 kilometer lange køer fra Russland til Georgia. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters / NTB

Gjemmer seg

Russere som imidlertid blir igjen i hjemlandet, blir gitt råd av menneskerettsaktivister er nå aktive på sosiale medier om hvordan de kan gå under radaren, altså ligge i skjul for å unngå å bli sendt til krigen, ifølge Sangadzhieva

– De ber folk ikke signere innkallinger og gjemme seg hos slektninger, bestemødre og venner, sier seniorrådgiveren, som vokste opp i Russland.

– Disse rådene spres fort. Dette skjønner myndighetene, og derfor vil de stenge grensene, sier hun.

Blant annet har nettstedet Zona Media skrevet en lang artikkel om hvordan man skal unngå å bli sendt ut.

«Prøv å søke om tjenestenekt», «Ligg lavt», «Er det mulig å være ute på bygda eller med venner i en annen by? Verdt et forsøk» og «Å bevise at du er uegnet av helsemessige årsaker er mulig» er blant punktene i artikkelen.

GJEM DEG: Russiske aktivister forteller folk hvordan folk kan gå under Putins radar. Foto: DAMIEN MEYER / AFP / NTB

Aktivistsiden Cherta Media forteller folk hvordan de kan dekke sine digitale fotavtrykk.

– Mange kan ikke forlate Russland. Det er ikke så mange alternativer: flytte til en annen by, region, landsted eller landsby. Men hvis myndighetene har moderne metoder for å spore opp folk, er kanskje ikke dette nok alene, skriver de.

Rådene nettsteder gir, handler blant annet om å få seg nytt mobilnummer og bruk en gammel mobil som ikke sporer hvor man er. De tipser også om å bruke VPN-sider på internett, slik at man ikke blir sporet og kommuniser via sikre apper, som Whatsapp og Telegram.

De råder også til å betale kontant. Og skal du ta ut penger: Ikke gjør det i byen du bor i.