Russer tatt med droner på Storskog varetektsfengslet

Russeren som ble pågrepet på Storskog med to droner varetekstfengsles i to uker, ifølge VG.

VARETEKT: Den russiske statsborgeren som ble stoppet på Storskog varetektsfengsles i to uker. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Politiet i Finnmark pågrep tirsdag en russisk statsborger som var på vei ut av landet med to droner.

Foreløpig er mannen siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

I kjennelsen som TV 2 har tilgang til kommer det frem at siktede varetektsfengsles i to uker.

Har reist gjennom Norge

Russeren har oppholdt seg i og reist gjennom Norge siden august 2022, står det i kjennelsen.

– Siktede ble stanset på Storskog med to droner og fire terrabyte lagrede bilde- og filmfiler hvor deler er kryptert. Siktede har forklart at han har fløyet droner i hele landet, heter det i kjennelsen.

Varetektsfengslingen begrunnes med den store mengden med materiale politiet må gjennomgå.

Det var VG som omtalte varetektsfengslingen først.

Vil gjennomgå materialet

I en pressemelding opplyser Finnmark politidistrikt at de vil gjennomgå dronene og lagringsenhetene, for å se omfanget og innholdet av den flyvningen som har skjedd over norsk territorium.

– Det vil også bli undersøkt om det er begått ytterligere straffbare forhold i forbindelse med flyvningen, sier politiadvokat Anja Indbjør.

Fokus i etterforskningen framover vil være å gjennomgå det beslaglagte materialet.

– Det er fortsatt en tidlig fase, og av hensyn til etterforskningen kan det ikke gis ytterligere opplysninger om hva slags utstyr som er beslaglagt eller hva som ellers har skjedd.

Indbjør sier det også er for tidlig til å kunne vurdere hva som vil skje videre i saken.

Erkjenner forholdene

Det var torsdag politiets begjæring om varetekt ble behandlet i Indre- og Østre-Finnmark tingrett i Vadsø.

Forsvareren hans, Jens Bernhard Herstad, sa til TV 2 torsdag kveld at klienten erkjenner de faktiske forholdene, altså at han har flydd dronene.

I tillegg til dronene hadde mannen også med seg flere elektroniske lagringsenheter.

Dialog med PST

Siktelsen mot mannen kan bli utvidet, skriver NRK. I så fall vil Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ta over etterforskningen.

– PST er i dialog med politiet i Finnmark, men det er ikke avklart per nå om PST skal overta etterforskningen, sa kommunikasjonssjef Trond Hugubakken i PST til TV 2, torsdag kveld.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også orientert om saken. Hun mener det bra politiet har kontroll og avdekket forholdet.

Det var tirsdag 11. oktober at russeren ble stoppet på vei ut av Norge.

– Det var en vanlig kontroll av tollvesenet og politiet der man oppdaget droner i bagasjen hans, sa politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør til NRK.