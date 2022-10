Russer tatt med droner på Storskog varetektsfengsles

Den russiske statsborgeren som ble pågrepet på Storskog med to droner varetekstfengsles i to uker. Han har reist gjennom hele landet, sier politiadvokat.

VARETEKT: Den russiske statsborgeren som ble stoppet på Storskog denne uken kom til Norge via Finland. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Politiet i Finnmark pågrep tirsdag en russisk statsborger som var på vei ut av landet med to droner.

Foreløpig er mannen siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Bestemmelsen sier at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

I kjennelsen som TV 2 har tilgang til kommer det frem at siktede er begjært varetektsfengslet i to uker.

Det var VG som først omtalte begjæringen først.

GRENSEKONTROLL: Dronene til russeren ble funnet i en vanlig toll- og politikontroll. Foto: Lise Åserud / NTB

Har reist gjennom Norge

Russeren har oppholdt seg i og reist gjennom Norge siden august 2022, kommer det frem i kjennelsen.

Han har holdt seg til forklaringen om at han har vært i Norge som turist, og derfor har oppholdt seg her siden da.

– Han har stort sett vært gjennom hele Norge, kjørt sørover og så nordover til Storskog, sier politiadvokat Anja Inbjør til TV 2.

Hun utdyper at siktede kom inn til Norge fra Finland. Han ble stanset på Storskog med to droner og fire terrabyte lagrede bilde- og filmfiler. Deler av innholdet er kryptert, skriver retten.

– Siktede har forklart at han har fløyet droner i hele landet.

STORSKOG: Den russiske statsborgeren ble stanset på den norsk-russiske grenseovergangen på Storskog. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Varetektsfengslingen begrunnes med den store mengden med materiale politiet må gjennomgå.

– Vi holder på sikre materialet og starter med å gå gjennom dette. Det vi har til nå er det han hevder om å ha tatt bilder av norsk natur og eiendommer, sier Inbjør.

Retten skriver også at mannen hadde flere identitetsbevis, to russiske pass og ett israelsk.

– Han er her på visum, og har dobbelt statsborgerskap. Det er grunnen til at han har tre pass, sier Inbjør.

Det at den siktede ikke har tilknytning til Norge, mener retten gir grunnlag for å frykte at mannen vil unndra seg straff om han ikke fengsles.

Argumenterte for bot

Ifølge kjennelsen argumenterte forsvareren til siktede for at forholdet bør sammenlignes med droner som blir fløyet i flyforbudssoner.

Denne straffen er normalt bot, og vil da medføre en fare for oversoning. Dette er ikke retten enig i.

– For droneflyging er det hva dronene kan brukes til, ikke den generelle risiko med droneflyging, som begrunner straff etter bestemmelsen.

Retten mener sammenligningen med øvrig droneflyging av den grunn ikke er treffende.

I kjennelsen heter det også at russeren har forklart at han ikke var kjent med droneforbudet.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra russerens forsvarer, foreløpig uten å lykkes.

Dialog med PST

Det var torsdag politiets begjæring om varetekt ble behandlet i Indre- og Østre-Finnmark tingrett i Vadsø.

Forsvareren hans, Jens Bernhard Herstad, sa til TV 2 torsdag kveld at klienten erkjenner de faktiske forholdene, altså at han har flydd dronene.

Siktelsen mot mannen kan bli utvidet. I så fall vil Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ta over etterforskningen.

– Sanksjonsloven er det PST som i utgangspunktet skal etterforske, sier Inbjør.

Hun sier politiet vil fortsette å ha en dialog med dem, og at innholdet på lagringsenheten vil være avhørende for om PST vil ta over etterforskningen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også orientert om saken. Hun mener det bra politiet har kontroll og avdekket forholdet.

Vil gjennomgå materialet

Det var tirsdag 11. oktober at russeren ble stoppet på vei ut av Norge. I en vanlig toll- og politikontroll ble to droner oppdaget, opplyser Finnmark politidistrikt i en pressmelding.

– Det er beslaglagt to droner og elektroniske lagringsenheter som skal gjennomgås for å se omfanget og innholdet av den flyvningen som har skjedd over norsk territorium.

Politiets fokus fremover i etterforskningen vil være å gjennomgå det beslaglagte materialet.

– Det er fortsatt en tidlig fase, og av hensyn til etterforskningen kan det ikke gis ytterligere opplysninger om hva slags utstyr som er beslaglagt eller hva som ellers har skjedd.

– Det er også for tidlig til å kunne vurdere hva som vil skje videre i saken.