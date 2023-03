Russer i Kirkenes: – Jeg var flau

I Norge er det få som merker invasjonen av Ukraina mer enn innbyggerne i Kirkenes. Her er ti prosent av befolkningen russere.

– Hva vi reiste fra?

Den ukrainske kvinnen brister i gråt. Hun reiser seg brått fra den spinkle skolepulten inne på voksenopplæringen, og vifter avvergende med hendene. Hun må ta en pause.

Den håndskrevne navnelappen hennes hopper av pulten og flakser mot linoleumsgulvet.

«Mariia», står det.

Et sjokk

Ødelagte hjem og døde kropper var det Mariia Deshleva og mannen Konstantin reiste fra i hjembyen Mariopol i Ukraina.

At ekteparet skulle sendes til Kirkenes – bare noen kilometer fra den russiske grensen –, kom som et sjokk.

– Det er kaldt der, og Russland ligger så nært.

– Men da vi kom hit, var det helt fint og ikke så kaldt, sier Mariia.

FLYKTET: Ekteparet Mariia Deshleva og mannen Konstantin reiste fra hjembyen Mariopol i Ukraina og havnet i Kirkenes. De har fire voksne sønner, som er spredt rundt i Europa. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Før og etter 24. februar

Der Mariia og Konstantin er nye i nord, har ordfører i Sør-Varanger kommune, Lena Norum Bergeng (Ap), levd side om side med sine russiske naboer i mange tiår.

Hun sier det alltid vil være et før og etter i Sør-Varanger etter 24. februar 2022.

– Krigen kom som et sjokk. Som alle andre dager, slo jeg som vanlig på radioen da jeg sto opp denne torsdagen.

– Og så hørte jeg det, sier hun.

Det var dag to av Kirkeneskonferansen, som har til hensikt å fremme samarbeid og vennskapsbånd på tvers av landegrensene i nord.

KIRKENESKONFERANSEN: Ordfører Lena Norum Bergeng (Ap) under Kirkeneskonferansen 2023. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Tradisjonelt har konferansen også samlet deltakere fra russisk side.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov var ikke tilstede fysisk under Kirkeneskonferansen – men han sendte en hilsen til konferansen via den russiske ambassadøren i Norge, Teimuraz Ramishvili.

Landet som Russland nettopp hadde invadert, ble ikke nevnt.

Grensehandel begge veier

Som ordfører følte ikke Bergeng at hun kunne la naboens invasjon av Ukraina forbigå i stillhet på den den viktige konferansen.

Hun måtte si noe.

– Jeg fordømte invasjonen. Men den russiske befolkningen skal vi ikke fordømme. Vi skal ta vare på dem. Og for oss er det helt normalt med russiske innbyggere. De er familie, venner og kollegaer. Det er slik det skal være, sier Bergeng, som selv har russiske naboer.

Omlag ti prosent av de 3500 innbyggerne i Kirkenes er russere.

Bergeng beskriver en hverdag hvor det har vært helt vanlig å reise over grensen for å gå til frisør, tannlege, eller å ha bilen på verksted fordi det var rimeligere i Russland.

– Det var også helt vanlig å dra til Nikel på fredagspils, sier Bergeng med et smil, og forteller at grensehandelen gikk begge veier.

– Russerne kom til oss for å handle bleier, kaffe, syltetøy og elektronikk.

«Ligg jo der vi ligg»

Kontakten mellom de to nabolandene har også vært omfattende på det formelle planet.

– Vi «ligg jo der vi ligg» , som den eneste, norske kommunen med grense til Russland. Vi har hatt jevnlige møter, ordføreren i Petsjenga (en av to russiske vennskapsbyer til Kirkenes, journ. anm.) og jeg, sier ordføreren.

MISTET KONTAKTEN: Lena Norum Bergeng er vant med å omgås og samarbeide med russerne gjennom sitt virke som ordfører i Sør-Varanger kommune. Nå er samarbeidet nesten dødt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

«Folk til folk-samarbeidet» mellom norsk og russisk side har foregått i flere hundre år – og i moderne tid har samarbeidet gått mellom vennskapsbyer, skoler og universiteter, kultur- og idrettsprosjekter, i fiskeriforvaltningen, telemedisin og helsetjenester, for å nevne noe.

Nå er «folk til folk-samarbeidet» nærmest dødt.

På fiendeliste

Russiske Evgeny Goman jobber som produsent i kulturbedriften Pikene på Broen. De har kontor i Kirkenes, men jobber på begge sider av grensen. Dette ble vanskelig da krigen kom.

Det ble også vanskelig å være russer i Kirkenes.

– Det føltes ikke bra da krigen startet. Jeg var flau, og kjente på skam og skyldfølelse.

– Det var verre de første månedene Da prøvde jeg å skjule at jeg er russisk, sier Goman til TV 2.

Russiske myndigheter la ned forbud for kulturinstitusjoner mot å samarbeide med Goman og kollegaene i Kirkenes. Han kaller det et privilegium.

– Det føles bra å være på myndighetenes fiendeliste. Det betyr at vi gjør det rette. Vi jobber for fred – ikke for krigen, sier kulturprodusenten nøkternt.

KULTUR OVER LANDEGRENSENE: Produsent Evgeny Goman og kollega Astrid Fadnes i Pikene på broen er vant med å jobbe både på norsk og russisk side. Nå er det blitt vanskelig. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Delte meninger

Drosjesjåfør Magne Andreassen har bodd i Kirkenes i over 50 år. Han har drevet turistbedriftene «Sovjetreiser» og «Grenseland», og har mange gode venner og samarbeidspartnere i Russland.

OVERRASKET: Drosjesjåfør Magne Andreassen trodde ikke at Putin ville gå til krig mot Ukraina. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Andreassen sier han ble overrasket da Putin gikk til krig – og at det var delte meninger om invasjonen i Kirkenes.

– Noen tenkte at Putin gjorde det rette. Men de fleste har nok forandret mening når de har sett hvor ille det er, med mange tusen unge menn som blir drept, sier Andreassen.

Trygge i Kirkenes

Tilbake på Voksenopplæringen spør vi Mariia Deshleva og mannen Konstantin om de tenker å bli i Kirkenes, eller om de vil finne et annet sted å bo og vente på at krigen i hjemlandet skal ta slutt.

De skal ingen steder, forteller de. Men drømmen er å komme tilbake til Mariopol, og bidra til å bygge opp den ødelagte byen.

De sier de føler seg trygge i Kirkenes, selv om Russland ligger bare 14 kilometer unna.

– Jeg tror ikke at Russland vil angripe Norge, sier Mariia.