Russegjenger sloss og ble kastet ut

Tradisjonen tro har festglade nordmenn samlet seg på påskefjellet for stå på ski, men også for andre festligheter – noe politiet merker godt allerede tidlig kveld Langfredag.

Politiet i Sør-Øst fikk klokken 18 melding om fyllebråk i forbindelse med en stor påskefestival på Kikut i Hol kommune.

Knekt nese

Der hadde flere russegjenger sloss og blitt kastet ut, og flere personer ble lettere skadet. En mann fikk knekt nesen, ifølge politiet.

Tre menn ble bortvist fra det aktuelle stedet og andre utesteder i Geilo frem til klokken 08 lørdag.



– Det har vært forholdsvis mye kaos på stedet, skriver politiet i Sør-Øst.



Bortvist fra alle utesteder

På Hafjell ble en mann slått og fikk sprukket overleppe. En mann i 20-årene ble i 19-tiden bortvist fra alle serveringssteder i Trysil frem til lørdag morgen.

Også på Beitostølen er det liv, der tre gutter i slutten av tenårene er bortvist fra sentrum frem til morgenkvisten, etter at de laget bråk hos flere serveringssteder.

Tidligere på dagen ble de kastet ut fra et serveringssted etter at de utførte skadeverk på et toalett, skriver politiet i Innlandet.