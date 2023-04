Russ frykter nytt giftmareritt: – Redd for å legge fra meg drinken

Russ og foreldre er bekymret for resten av russetiden etter neddopingen i Halden. Arrangøren for det neste store russetreffet sier det er vanskelig å betrygge dem.

– Jeg syntes det er forferdelig å høre at det har kommet et nytt stoff som de ikke har klart å identifisere enda, sier Karoline Sæle Einevoll.

Hun og venninnene fra Bergen kickstartet russetiden i Halden i lag med 8000 russ, helgen som var.

Det ble brått alvorstynget da seks medruss ble innlagt på sykehuset etter mistanke om forgiftning.

FESTKLARE: Om to knappe uker skal venninnegjengen Karoline, Ronja og Emma reise til Stavanger, på Norges største russetreff. De forteller om frykt rundt forgiftning og dop etter hendelsen på russetreffet i Halden. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Nytt russetreff

Ungdommene hallusinerte og hadde sterke smerter. Giftinformasjonen mistenker at det kan være et nytt stoff.

– Det er rart at vi var der og hadde det kjempegøy, og så våknet vi til at noen var på sykehuset. Jeg blir jo redd for å for eksempel legge fra meg drinken på neste treff, sier Ronja Falch Eikemo.

Om to knappe uker skal venninnegjengen reise til Stavanger, på Norges største russetreff.

Aasmund Lund, pressesjef i Lund Gruppen som arrangerer Landstreff Stavanger, kan ikke garantere at det ikke vil være dop på treffet.

– Vi har et stort sikkerhetsapparat; Vi gjennomsøker alle busser, vaner og personell som kommer inn i parken, flere ganger. Men å garantere at det ikke kommer ned noe dop – det blir vanskelig, sier Lund.

ARRANGØR: Aasmund Lund og resten av Lund-gruppen skal straks ta imot tusenvis av forventningsfulle russ i Kongeparken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Endrer ikke rutiner

I disse dager rigger de Kongeparken til å ta imot 15 000 russ. Foreløpig er det ikke aktuelt å endre eller skjerpe sikkerhetsrutinene. Han mener de skal ha god kontroll.

– Vi er alltid bekymret for ting som ikke skal skje på festival, og dette er en av tingene. Men vi har et stort sikkerhetsoppbud. Vi har politi, Røde Kors, brannvesen, profesjonelle sikkerhetsvakter og verter, sier Lund.

Jentegjengen fra Bergen gleder seg, men er nervøse for om det samme kan skje i Stavanger.

– Det er skummelt, hvis dette stoffet er noe som er i hele landet. Det kan jo skje hvem som helst, sier Emma Hellem-Andreassen.



BEKYMRET: Russe-pappa Bjarte Eikemo er bekymret. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Foreldre gruer seg

Enda mer bekymret, er russe-pappa til en av jentene, Bjarte Eikemo.

– Jeg er sikkert en av mange foreldre som gleder seg til dette er over, sier Eikemo.



– Disse jentene er jo veldig fornuftige. De passer på hverandre og drinken sin, men utover kvelden er det kanskje ikke så lett. Da er vi bekymret for at ting skal skje, legger han til.

Politiet etterforsker saken og seks personer har status som fornærmet. Alle seks blir skrevet ut fra Kalnes sykehus i Østfold i løpet av mandag.

UROLIG: – Disse jentene er jo veldig fornuftige. De passer på hverandre og drinken sin, men utover kvelden er det kanskje ikke så lett. Da er vi bekymret for at ting skal skje, sier russe-pappa Bjarte Eikemo. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Politioverbetjent Tore Løwengreen ved Halden politistasjon vil ikke spekulere i hva som har skjedd før prøvesvarene foreligger.

– Vi må komme til bunns i om reaksjonene til ungdommene skyldes samme årsak, og om det har skjedd på samme sted ved festningen, sier han.

Løwengreen forteller at han sitter med et inntrykk av at arrangementet var godt gjennomført.

– Sett bort ifra de unge som ble fraktet til sykehus, så har vi nesten ikke hatt noen alvorlige hendelser. Det har vært noen slåsskamper, noen har falt og slått seg, men det har vært langt færre hendelser i år sammenlignet med tidligere, sier han.

Tar grep

Arrangøren for det kommende landstreffet i Stavanger oppfordrer foreldre og russ til å snakke sammen.

– Med tanke på akkurat det som skjedde i helgen som var, er det vanskelig for meg å betrygge. Ungdommen må også ta ansvar selv, og foreldre må være med på å snakke med barna sine om hvordan dette er, sier Lund.

FORBEREDT: Jentegjengen fra Bergen er klare på at de skal ta forholdsregler på neste russetreff. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Jentegjengen fra Bergen er klare på at de skal ta forholdsregler på neste russetreff.

– Jeg skal prøve å ha tut på drikken, og hvis jeg legger den fra meg, så lager jeg heller en ny eller ikke drikker mer den kvelden for å unngå at noen doper den, sier Ronja Falch Eikemo.