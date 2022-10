Ruskete vær gir håp for lavere strømpris fremover

Den siste tiden har strømprisene kommet ned på et lavere i nivå enn det vi har kunnet se på lenge.

Det skyldes blant annet mye regn og vind, men også sol i Norden og resten av Europa.

– Vi har definitivt hatt en god forbedring den siste uken, sier senioranalytiker Lene Hagen i Volue Insight.

Også fremover ser det ut til at været kan løfte presset på det som har vært et svært stramt strømmarked det siste året.

Vannmagasiner fylles opp

– Det vi ser er at med et økt nivå av nedbør så forbedrer det energibalansen, sier Hagen.

Den siste tiden har det regnet mye i Norge, og det har forbedret situasjonen i vannmagasinene. Fremdeles ligger fyllingsgraden under det som er normalt, men den siste uken økte magasinfyllingen med 1,5 prosent.

MAGASINFYLLING: Fremdeles ligger nivået på vannmagasinene under normalen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Og forventningene fremover de neste par ukene er veldig positive i forhold til den situasjonen vi så for en måneds tid tilbake, sier Hagen.

Det er med andre ord ventet mer regn også i tiden fremover.

Kan spare mer

I tillegg til mer vann i Norge har det også vært mye vind andre steder. Det er positivt for kraftproduksjonen i Norge, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Generelt er det sånn at når det blåser mye i Nord-Europa blir det mindre behov for produksjon av norsk vannkraft og mer av strømmen vi bruker blir importert, sier Ingvild Vestre Sem, rådgiver i NVE.

Dette er positivt for forsyningssituasjonen fordi man da kan spare mer vann som kan brukes til kraftproduksjon på vinteren, ifølge Sem.

Samtidig bestemmes norske strømpriser av prisen som bli satt på strømbørsen Nordpool. Med mer strømproduksjon i resten av Europa avtar presset på prisene for alle som handler kraft via Nordpool.

Kutter russisk gass

Som et ledd i sanksjonene mot Russland bestemte EU tidligere i år å gjøre seg uavhengig av russisk gass. Det er en av de viktigste grunnen til at strømprisen har nådd rekord etter rekord det siste året.

Hagen i Volue Insight sier at Europa har kommet langt på vei i å frigjøre seg fra den russiske gassen.

Blant annet har det vært innført begrensninger på strømbruk i industrien, men også private husholdninger har blitt oppfordret til å spare på strømmen.

Samtidig er det bygd opp infrastruktur for å kunne lagre flytende gass som fraktes på skip.

Det har ført til at land i Europa i stor grad har klart å fylle opp gasslagrene for vinteren.

– Målene der ble allerede nådd i september og de ligger nå godt over de målene som ble satt av EU tidligere i sommer for gasslagre, sier Hagen.

Det har medført at gassprisene har falt noe. Strømprisene følger ofte gassprisene, slik at et fall her også er positivt.

SNART VINTER: – Situasjonen i Europa er svært usikker, advarer Ingvild Vestre Sem i NVE. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Svært usikker

Sem i NVE vil likevel advare mot å juble for at strømmarkedet har stabilisert seg ennå.

– Situasjonen i Europa er svært usikker. Europa er fortsatt avhengig av fossile energikilder for å dekke kraftetterspørselen. Når prisene på kull og gass stiger fører det også til høyere kraftpriser, sier Sem og legger til:

– Prisene i sørlige Norge påvirkes av prisene på kontinentet gjennom utenlandsforbindelsene.

Søndag er gjennomsnittsprisen på strøm høyest i Sør-Norge med 93,2 øre per kWh. Nest dyrest blir det i Sørøst- og Vest-Norge med 92,7 øre per kWh, mens prisen i Midt- og Nord-Norge i snitt vil ligge på 11,7 øre per kWh.