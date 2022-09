Rundt 90 personer pågrepet utenfor Irans ambassade i Oslo

– Det har vært en markering utenfor ambassaden som utartet seg til et angrep, sier politiets innsatsleder Svein Arild Jørundland til TV 2.

Politiet opplyser ved 15.30-tiden til TV 2 at rundt 90 personer er pågrepet. Området ved ambassaden er tømt og politiet har kontroll på stedet.

– Alle blir innbrakt til politihuset, så må vi jobbe mot det som er sikret av bevis for å se hvem som skal pågripes, sier innsatsleder Jørundland.

ANHOLDT: Rundt 90 personer er anholdt etter demonstrasjonene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politiet har vært ved Irans ambassade kontinuerlig det siste døgnet. Den uanmeldte demonstrasjon utenfor utviklet seg i voldelig retning torsdag ved 13.45-tiden, ifølge politiet.

– Mange personer opptrer voldelig og utagerende. Det har blitt kastet stein og flere personer forsøker å ta seg inn på ambassaden, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til TV 2.

Rundt hundre personer deltar, ifølge Stokkli. Politiet rykket ut med enorme styrker, anslagsvis 50-60 politibiler.

– Det har tiltatt til angrep på både politi og ambassaden. Det er brukt tåregass, legger han til.

INNSATSLEDER: Svein Arild Jørundsund. Foto: Thomas Evensen / TV 2

MANGE PÅGREPNE: Politiet gjerdet inn flere av demonstrantene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Våre brødre og søstre er angrepet

En av demonstrantene, Shorsh Ostadi, sier til TV 2 at det er kurdere som har møtt opp for å demonstrere spesifikt mot «en rekke droneangrep som skal ha skjedd natt til i dag», samt mot moralpolitiets behandling av Mahsa Amini, den 22 år gamle kvinnen som døde i politiets varetekt tidligere i september.

– Vi er stort sett medlemmer av kurdiske partier som har sine hovedkvarter i Sør-Kurdistan. Vi har samlet oss for å vise støtte til våre brødre og søstre som er blitt angrepet av det iranske regimet. Iran har sendt droner, har sendt raketter, mot sivile mål natt til i dag, sier Ostadi til TV 2.

Ostadi hevder at demonstrasjonen var fredelig inntil politiet satte opp sperringer rundt dem.

– Vi har hatt en fredelig demonstrasjon, hvor politiet har satt opp sperringer rundt hele området. Det er ikke menneskeverdig å sette opp slike sperringer og bure inne mennesker som kjemper for frihet.

– Slagordet vårt er «kvinner, livet og frihet». Å bli buret inn ... Dette er ikke akseptabelt. Vi lever i et demokratisk land. Det er ikke akseptabelt for noen av oss. Det er dette vi kjemper mot. Det er dette den ambassaden her i 43 år har representert, å bure inne mennesker, mener Ostadi.

Han sier at ingen politifolk er blitt angrepet.

– Dette er våre politifolk, dette er vårt land. Vi aksepterer reglene her i Norge. Det eneste vi er imot, er ambassaden, terrorsentralen. Presteskapet som regjerer i Iran må stenges. De representerer ikke det kurdiske folket. De representerer ikke det iranske folket, sier Ostadi.

Politiet har et betydelig antall ressurser på stede, skriver de på Twitter.

To skal være lettere skadd

Klokken 14.18 melder politiet at de har gjenopprettet kontroll på ambassadens eiendom.

– Vi jobber fortsatt på stedet med å få fullstendig oversikt over situasjonen og øvrig skadeomfang. Per nå er det identifisert lettere skader på to personer, sier Stokkli.

Politiet hadde ved 14.30-tiden kontroll på 30-40 personer. Samtlige pågripes og kjøres arrest, skrev politiet via Twitter da.

– Vi har kontroll på ambassadens eiendom. Det er noe materielle skader på bygning og gjerder, sier operasjonsleder Alexander Østerhaug.

I ettertid er antall pågrepne altså oppe i rundt 90 personer.

To personer har fått pustebesvær og kategoriseres som lettere skadd. Disse får tilsyn på stedet, forteller operasjonslederen.

22-åring døde i varetekt

Demonstrasjonene kommer etter en bølge med demonstrasjoner i Iran den siste tiden, som oppsto etter at Mahsa Amini (22) døde tidligere i september mens hun var i varetekt hos det iranske moralpolitiet, kjent som Gasht-e-Ershad.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Fars er rundt 60 mennesker siden blitt drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker, mens menneskerettsgruppen Iran Human Rights, som har sin base i Oslo, har meldt at minst 76 mennesker drept.

Torsdagens demonstrasjoner i Oslo kommer også dagen etter nyheten om at ni mennesker ble drept i et iransk bombeangrep mot den iransk-kurdiske opposisjonsgruppa KDPI i Nord-Irak.

Politisjefen i Teheran omtalte dødsfallet til 22 år gamle Amini som «uheldig». Hun ble pågrepet for brudd på landets hijab-regler.

Amini var i koma da hun ble fraktet til sykehuset og på bildene derfra var hun misfarget rundt ørene, noe som tyder på fysiske slag.

STORE STYRKER: Politiet dukket opp med 50-60 politibiler. Foto: Thomas Evensen / TV 2

En CT-scanning skal ha vist brudd, blødninger og hjerne-ødem, som også stemmer med slag mot hodet, ifølge The Guardian. Politiet hevdet at hun døde av hjertefeil eller epilepsi.

Kalt inn på teppet

Lørdag ble den norske ambassadøren i Teheran kalt inn på teppet av Irans utenriksdepartement. Det samme ble Storbritannias ambassadør.

At Norge ble innkalt, skal ha sammenheng med at stortingspresident Masud Gharakani, som selv har iranske røtter, flere ganger har gått hardt ut mot regimet i Iran etter Aminis dødsfall.

– Jeg blir kvalm og forbanna, skrev Gharakani på Facebook og Twitter 17. september.

Stortingspresidenten lar seg ikke skremme til taushet.

– At jeg vekker harme hos regimet, det gir jeg egentlig blaffen i. Jeg er opptatt av å gi de unge menneskene en stemme. Jeg kunne ha vært en av de stemmene, om ikke foreldrene mine tok meg med i 1987 og flyktet fra Iran, sier Gharahkhani til TV 2 mandag.

KONTINUERLIG: Politiet har vært ved Irans ambassade kontinuerlig det siste døgnet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Uakseptabelt

Han har også kommentert torsdagens voldelige demonstrasjon.

– Jeg vet jo at saken engasjerer, og mange er svært berørt over at unge personer som kjemper for frihet i Iran blir møtt av kuler og vold og blir drept. Mange i trygge Norge føler seg maktesløse og vil vise solidaritet med de som har en frihetskamp, sier Gharakani til TV 2.

– Dersom det stemmer at noen har tydd til vold er det uakseptabelt, bruk ytringsfriheten, aldri vold, for det ødelegger for frihetskampen til de i Iran nå.

TV 2 har ikke lyktes med å få kontakt med Irans ambassade for å få en kommentar fra deres side.