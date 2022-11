– Rottweileren skadet barn før ettåringen ble drept

Hunden, som drepte en ett og et halvt år gammel gutt, har vært involvert i hendelser der barn er blitt skadet tidligere, bekrefter bistandsadvokaten til barnets mor.

VONDT: Inger Johanne Reiestad Hansen (tv) er bistandsadvokat for moren til gutten som ble drept av en rottweiler. Bildet er tatt i en tidligere rettsak sammen med statsadvokat Iris Storaas. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko

– Moren har det veldig vanskelig. Og sier de var redd for hunden. For det har vært episoder tidligere der barn har blitt skadet. Hun har mistet en sønn og mener det aldri skulle skjedd, sier bistandsadvokaten til moren, Inger Johanne Reiestad Hansen.

Barnet hennes på ett og et halvt år ble drept av rottweileren i fjor sommer.

En kvinne i 50-årene, som er i nær slekt med gutten og familien, er tiltalt for ved uaktsomhet ha forvoldt en annens død. Rettsaken starter mandag, og kvinnen nekter straffskyld.

– Moren mener det er riktig at saken kommer for retten. Hun gruer seg veldig, men har et godt støtteapparat rundt seg, sier Reiestad Hansen.

Det var Ringsaker Blad som først fortalte om morens reaksjoner.

TRAGEDIE: Politiet rykket ut med store mannskaper etter at barnet ble funnet drept av en hund. Foto: Fredrik Hagen

Påtalemyndigheten mener den tiltalte kvinnen opptrådte uaktsomt ved å la barnet være uten tilsyn i stuen, mens to hunder gikk fritt i hagen.

Verandadøren inn mot stuen skal ha stått åpen, kun med en provisorisk grind foran. Til tross for grinden fikk rottweileren tak i barnet og bet ham slik at han døde på stedet.

Sentralt i bevisførselen mot kvinnen står fire tidligere hendelser rundt kvinnens hundehold.

Kilder med kjennskap til saken sier det dreier om minst to tilfeller der rottweileren påstås å ha bitt andre i årene før tragedien. Og at det skal dreie seg om barn. Episodene seks vitner skal forklare seg om har funnet sted mellom 2016 og 2019.

HENDELSENE: Tiltaltes advokat, Jens-Henrik Lien, ønsker ikke å si noe om tidligere episoder hunden som drepte barnet har vært involvert i. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Det dreier seg om hendelser som har betydning for skyldspørsmålet og vurderingen av tiltaltes aktsomhet, sier statsadvokat Magnus Scartum-Hansen.

– Kan du bekrefte opplysningene om at minst to av hendelsene handler om at rottweileren har bitt andre?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere før hovedforhandlingen.

Etter det TV 2 forstår er det ikke helt like forklaringer om hendelsene, og en viss uklarhet om skader skyldes bitt eller klor.

En av hendelsene gjelder en voksen som skal ha fått en mindre skade etter lek med hunden.

– Moren sier hun har vært redd for rottweileren tidligere. Hun har vært opptatt av å snakke med tiltalte om at alt må være sikkert om barna skal være der, sier Inger Johanne Reiestad Hansen.

Den tiltalte kvinnens advokat finner det ikke naturlig å gjøre rede for sin klients syn på hendelsene.

– Dette er en stor og kompleks sak. Jeg ønsker ikke å prosedere i forkant opp mot de bevismessige og rettslige spørsmålene, sier Jens-Henrik Lien.

Det er satt av fem dager til rettsaken. Blant de mange vitnene er en mann som i 2016 utførte en mentalbeskrivelse av rottweileren, som drepte ettåringen.