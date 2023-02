Rottemannen: – Jeg vil gi rottene en stemme

Mannen i 30-årene setter sinnene i kok i Bergen. – Et kunstprosjekt, sier han til TV 2.

Videoen du ser over er lastet opp på Instagram-kontoen «Rottebyen».

Den siste tiden har en anonym skikkelse delt en rekke videoer og bilder der han saboterer rottefellene som kommunen har satt ut for å drepe byens rotter.

TV 2 har møtt mannen, som ønsker å være anonym.

– Det er et kunstprosjekt, en slags «performance». Tanken er bare å gi rottene en stemme, sier han.

HEMMELIG MØTE: Mannen med instagramkontoen «Rottebyen» går med på å møte TV 2 mot at han får være anonym, og at vi bare tar bilde av skoene hans. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg ser på rotter som alle andre dyr. Levende individer med følelser og personlige forhold. Rottene, i likhet med mennesker, har evnen til å tenke abstrakt, påpeker han.

I videoen du ser øverst i denne saken, setter mannen ut desarmerte rottefeller på Bergens trikk, Bybanen.

Foto: @rottebyen

Mannen håper at det han selv omtaler som et kunstprosjekt, skal skape debatt.

– Jeg ønsker at dette er noe vi skal kunne diskutere og ikke bare blindt akseptere.

Det er en ganske heftig avgjørelse å ta på vegne av en annen art, sier han.

Saken ble først omtalt i avisen Bergens Tidende.

– Sabotasje

Trude Jordal er leder i for Utedriften i Bymiljøetaten i Bergen kommune. Hun har ingen sans for stuntet.

– Dette er hærverk. Sabotasje av et tiltak som vi ser som nødvendig, sier hun til TV 2.

Kommunen vet ikke hvem som står bak, men har anmeldt saken til politiet.

ROTTEØKNING: – Det er blitt veldig mye synlige rotter i forhold til tidligere. Og hva som er under bakken, vet vi ingenting om, sier Trude Jordal. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hun sier at det er så mange rotter nå, at det er helt nødvendig med tiltak for å få ned rottebestanden.

– Vi er ikke ute etter å utrydde rottene, de har også livets rett. Men vi må få bestanden ned på et sunt nivå.

ROTTEGRAVER: Mannen har også gravd opp små graver i Byparken. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Kunst? Det er bullshit!

De fleste vi møter ved kommunens rottefeller, er negativ til sabotasjen.

– Kunstverk my ass!, sier Oda Fagnastøl. Nei, nå må du slutte å tulle! Dette er bare en fiks idé han har fått, at han skal redde alle rottene.

BULLSHIT: Oda synes det er helt uhørt å sabotere fellene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Flere er enig med henne. De har ingen sympati med verken rottene eller mannen bak prosjektet.

FANATISME: Magne Sandøy mener rottefelle-herpingen grenser til fanatisme.

Den anonyme kunstneren lar ikke kritikken gå inn på seg.

– Jeg vet jo at det er mange som synes de er ekle. Men jeg tror det er mye fordommer som folk gjerne kan jobbe med selv. Vi kan ikke fjerne en art bare fordi vi personlig synes de er litt ubehagelige, sier han.

– Jeg føler det er en generell holdning i min aldersgruppe og yngre at vi må forandre måten vi forholder oss til verden på, sier kunstneren i 30-årene.

Og han får, om ikke støtte, så i hvert fall forståelse fra noen av de yngre bergenserne TV 2 snakker med.

Kornelia Maurstad og Pernille Samdal er begge 15 år.

– Han har jo litt rett, vi skal jo ta vare på dyrene. Men når de forårsaker skader for samfunnet, så er det kanskje på tide å få ned antallet litt, sier de.

LITT ENIG: Kornelia og Pernille har forståelse for at noen vil verne om rottene, men synes at det er for mange av dem. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Fnyser av anmeldelse

Mannen bak Instagram-brukeren «Rottebyen» tar politianmeldelsen med knusende ro.

– Det bryr jeg meg veldig lite om, det blir jeg ikke berørt av. Jeg tenker at det de gjør er jo til en viss grad «økocide» og drap.

«Økocide» er benevnelse på «ødeleggelse av miljø med gift eller forurensing».

SKJULTE FELLER: Bergen kommune setter brune bokser over rottefellene for å verne om fugler og andre dyr. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Trude Jordal påpeker at kommunen ikke setter ut giftfeller.

– Vi gjør dette på den mest humane måten for rottene. Vi setter ut giftfri åte, en karamell for å si det sånn, som lokker rottene til klappfellene, presiserer hun.

TAGGING: Som del av prosjektet så har "Rottebyen" også tagget både "Rottene må få leve" og "Rottene må dø" på Bergen Bystasjon. Begge ganger er det blitt fjernet av Bergen kommune. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Drastiske metoder

Mannen i 30-årene er ikke enig i at kommunens metoder er humane.

– Rottefellene tar ikke nødvendigvis livet av rotten. Og om de gjør det, så er det på en grotesk måte.

– Men kan du skjønne at folk synes at det du driver med er helt horribelt?

– Ja, jeg kan skjønne det, men jeg tenker at jeg bare legger frem et alternativt synspunkt, så kan jo i hvert fall en diskusjon settes i gang.

– Har du flere stunt på gang?

– Jeg har noen planer, men det kan hende budskapet er tydelig nok nå. Tiden får vise, sier mannen.