«Rottefesten» er tilbake: – Motbydelig

Like ved bybanestoppet i Byparken har en liten gnager klatret opp i en busk. Det er midt på høylys dag, og folk farter forbi i hopetall. Det ser imidlertid ikke ut til å bry den lille krabaten.

– Jeg synes det er motbydelig, sier Hildur Huseby.

Bergenseren legger merke til at TV 2 står og fotograferer rotta, og sier uoppfordret:

– De som mater de, de kan ikke ha fornuft.

– Vil ikke ha en rotteby

For rottene som i lang tid har plaget bergensere får fortsatt altfor mye mat, forteller Trude Jordal. Hun er leder for Utedrift i Bymiljøetaten i Bergen, og har det siste året stått i front av kommunens storstilte aksjon mot «rottefesten».

Nå er hun oppgitt. Rottene er på full fart tilbake igjen bybildet.

– Det er den fineste byen som finnes, så vi vil ikke at det skal være en rotteby.

I fjor høst slo flere alarm. De var mange, de var grådige og de var alt annet en folkeskye. Rottene hadde invadert Norges nest største by.

Totalforbud mot mating

Det ble iverksatt holdningskampanjer mot befolkningen. Mat og søppel kunne ikke flyte rundt. Rottefeller ble lagt ut, og nye søppelbøtter erstattet de rottene lettere kom seg opp i.

– Bakgrunnen var at det var flere og flere synlige rotter i sentrum. Det var et problem, forteller Jordal.

Som et siste støt ble det i bystyret i vår vedtatt et totalforbud mot mating av ville dyr i store deler av indre bykjerne. Det er første gang en kommune vedtar et slikt forbud.

Brudd på forskriften kan resultere i bøter eller fengsel i inntil ett år. Forbudet gjelder også mating av fugler.

Ignorerer forbudet

Nå opplever kommunen at mange ignorer forbudet.

– Det er veldig mange som er flinke og respekterer forbudet, men det er dessverre mange som ikke gjør det. Da får rottene altfor mye mat, og kan bruke tiden sin på å formere seg i stedet for å jakte etter mat, sier Jordal i Bymiljøetaten.



– Jeg går heller i fengsel enn å ta den boten, sier en fuglemater til TV 2.

– Synes synd på fuglene

TV 2 har møtt på flere personer som den siste uken har ignorert forbudsskiltene, og gitt brøt og korn til duene, endene og måkene ved Lille Lungegårdsvann.

De er fullt klar over at det de gjør er ulovlig.

– Jeg har aldri sett en rotte spise denne maten. Når jeg kaster brød, tar fuglene det med det samme, sier en eldre kvinne.

Hun har matet fuglene her siden hun var en liten jente, og gjør det fortsatt seks ganger i uken.

– Jeg gjør det fordi jeg synes synd i fuglene nå når det er kaldt, sier en annen fuglemater, også hun en eldre kvinne.

Legger ut hauger med mat

Det er samtidig ikke disse fuglematerne som skaper mest hodebry for kommunen.

– Det største problemet er store hauger med hundemat, brød, korn og middagsrester, sier Jordal i Bymiljøetaten.

Kommunen opplever at det stadig dukker opp slike store hauger på ulike steder i sentrum.

Jordal omtaler dette som «misforstått dyrevelferd».

– At forbudet er totalt er for å få ned bestanden, både for rottenes del og vår del. Skal du klare å håndheve det, må du ha et totalforbud. Det er lov å mate utenfor sonen, så lenge du mater ordentlig.

Hun legger til at hauger med mat også er forsøpling, som i seg selv er forbudt.

– Frykter du at rottebestanden vil komme tilbake til det nivået den var fjor vinter?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper folk kan respektere forbudet.