Roper varsku om forholdene på skole: – Det er uholdbart

– Når det er veldig dårlig luft, er det tungt å gjøre matematikk. Du mister konsentrasjonen, og da blir du bare sur og irritert, sier Amanda Alvilde Fredriksen (10).

Hun er elev ved Gryllefjord skole i Senja kommune. Der skal hun i utgangspunktet være elev til og med 10. klasse.

DÅRLIG LUFT: Amanda Alvilde Fredriksen (10) blir sur og irritert over forholdene på Gryllefjord skole. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Men forholdene på skolen gjør at hun har lyst til å flytte.

– Når man er liten, så går faktisk ikke årene fort, de går sakte, sier Fredriksen.



Knuste vinduer

Skolebygget bærer preg av å være fra 1952. Det var Senja247 som omtalte saken først.

KNUST: Flere vinduer er knust på Gryllefjord skole. Her fra klasserommet til Fredriksen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Knuste vinduer, vann som lekker inn i bygget, misfarging på gulv og vegger, betong som løsner og et ventilasjonssystem som ikke fungerer, er noe av det de strever med.

– Vi skulle hatt ny skole her allerede i 2016-2017, men nå ser det ut til at vi må vente til nesten 2030 før vi har ny skole. Det er uholdbart, sier Frode Eilertsen.



TUNGT: Lærer Frode Eilertsen forteller at det er tungt å jobbe slik forholdene er på Gryllefjord skole. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Han er lærer og verneombud ved skolen.

– Vi kan være her i dag, men det er ikke sikkert vi kan være her i morgen, for å si det sånn, sier Eilertsen.



ISTAPPER OG RUST: Det er inne det er verst, ifølge Fredriksen. Utvendig er det tydelige rustskader på bygget. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Dårlig luft og hodepine

Radiatorsystemet er enten «på» eller «av». Det skaper store temperaturforskjeller.

Aller verst går det utover kontoret til lærerne. Her går gradestokken raskt opp til 30 grader.

HETT: Men kjølig i forhold til hva det pleier å være på morgenen på lærerkontoret. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Læreren min er veldig snill, men hvis han kommer fra kontoret og det er veldig varmt, kan han fort bli irritert, sier Fredriksen.

Flere av elevene og lærerne opplever å få hodepine på skolen. Det er blitt gjort flere målinger av luften.

STYGT: Fredriksen syns toalettene er stygge. Flere toaletter er ødelagte og fjernet. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Co₂-prøvene som har blitt tatt på skolene er ganske høye. Vi har klasserom som har over dobbelt så høye verdier som det skal være, sier Eilertsen.



Likevel finnes det ikke dokumentasjon på at skolen må stenges umiddelbart, ifølge Eilertsen.

– Selv om det ikke kan stenges på direkten, er det tungt å være her. Og det er klart, det blir bare verre og verre, sier Eilertsen.

GAMMELT: Flere av båsene har ødelagte dører. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

Kan bli utsettelse

– Er standarden på Gryllefjord skole til å leve med for Senja kommune?

– Nei, ikke for Senja kommune, og ikke for elevene, først og fremst. Skolen er udatert og har vært det ganske lenge. Det må bygges ny skole i Gryllefjord, sier ordfører i Senja kommune, Geir-Inge Sivertsen.



Ifølge Sivertsen finnes det mange grunner til at det ikke har blitt bygget ny skole.

SÅ RASKT SOM MULIG: Ordfører Geir-Inge Sivertsen vil få på plass nytt skolebygg så raskt som mulig. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Én av grunnene, er at skolen lå i Torsken kommune inntil kommunesammenslåingen 1. januar 2020.

Ny kommune betydde at planene måtte inn i et nytt budsjett, ifølge ordføreren. Han legger også til at terrenget er utfordrende.

– Vi skal bygge skolen så raskt som mulig. Vi har satt av penger i budsjettet for 2024 til oppstart og grunnarbeid. Så vil det ta den tiden det tar, men vi har ambisjoner om å gå rett fra grunnarbeid til bygging av skole, sier Sivertsen.



Men i forslag til det nye budsjettet foreslås det av kommunedirektøren å utsette byggingen med ett år. Det har fått innbyggerne i Gryllefjord til å reagere.

BORTE: Flere skapdører på kjøkkenet er knekt og borte. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– Nå skal saken behandles på kommunestyremøtet torsdag, og der prøver vi nå å fremskynde byggingen, sier Sivertsen



Likevel står det neppe klart før 2027, ifølge Sivertsen.



– Skulle vært her én dag

Amanda og resten av 5. til 10. trinnet er på plass torsdag for å følge med på kommunestyremøtet.



OPPGITT: Amanda Alvilde Fredriksen (10) mener politikerne burde komme og se hvor tungt er å jobbe på skolen. Foto: Simen Grimstad Øksnes / TV 2

– De skulle gjerne vært her en dag og sett hvor tungt det er å jobbe her. Da ville de skjønt hvordan det er for oss elever og lærere å være her hver eneste dag, sier Fredriksen.