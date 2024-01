Roper varsku om barnesykdom – antall smittetilfeller har 30-doblet seg

UTSLETT: Meslinger kjennetegnes blant annet av rødt utslett og feber, og kan være farlig for små barn. Foto: EBU

En farlig barnesykdom er på vei tilbake i Europa, ifølge WHO.

Meslinger har lenge vært så godt som utryddet i store deler av den vestlige verden.



Nå advarer Verdens helseorganisasjon (WHO) om at barnesykdommen er på vei tilbake i Europa, ifølge The Guardian.

– Ikke bare økte antall tilfeller med 30-gangeren, det var også nærmere 21.000 sykehusinnleggelser og fem dødsfall knyttet til meslinger, sier WHO i en uttalelse tirsdag.

Storbritannia er et av landene i Europa som er hardest rammet, og britiske myndigheter omtaler utbruddet som en «nasjonal helsehendelse».



– Det er bekymringsfullt, sier Hans Kluge, europadirektøren i WHO.

Færre vaksinerte

Overlege Tone Bruun i FHI forklarer at meslinger kan føre til alvorlig sykdom, spesielt for de minste barna.

– Det er en av de mest alvorlige av de klassiske barnesykdommene som var vanlige før, og som så å si alle fikk før man fikk vaksine til Norge, sier hun til TV 2.

I løpet av pandemien falt imidlertid vaksinasjonsgraden mot meslinger på verdensbasis. Derfor ser man at det dukker opp flere smittetilfeller nå, ifølge overlegen.

Sykdommen kjennetegnes blant annet ved høy feber og rødt utslett på kroppen.



– I London er man nede på 50 prosent vaksinasjonsdekning enkelte steder, så det er ikke overraskende med dette utbruddet i Storbritannia, sier Bruun.

Her kan du se hele intervjuet med overlegen fra FHI:



Bare siden oktober i fjor er det bekreftet 216 smittetilfeller i området West Midlands i Storbritannia, ifølge The Guardian.

Dette er til tross for at sykdommen ble erklært utryddet i landet i 2017.

Russland og Kasakhstan er imidlertid de landene i Europa som er dårligst stilt. Der ble det registrert henholdsvis 10.000 smittetilfeller i løpet av 2023, ifølge WHO.

Anbefaler dette før du reiser

Tone Bruun forsikrer om at vaksinasjonsgraden i Norge fremdeles er svært høy, på om lag 95 prosent.

– Det er det man må ha for å hindre spredning, forklarer hun.

Det er likevel ikke utenkelig at det kan komme smitte fra reisende til og fra land med utbrudd av meslinger, ifølge overlegen.

– Jeg vil absolutt anbefale at man er vaksinert hvis man skal ut og reise, sier Bruun.



ANBEFALER DETTE: FHI anbefaler alle om å ta MMR-vaksinen mot meslinger – spesielt hvis man skal ut og reise. Foto: Owen Humphreys

– Hva tenker dere i FHI om foreldre som ikke ønsker å vaksinere barna?

– Vaksineskepsis er egentlig et veldig lite problem i Norge, det er noen som ikke er vaksinert, men det kan være flere grunner til det, for eksempel ved at man har en sykdom, svarer overlegen.

Hun anbefaler at man tar kontakt med helsetjenesten for å få mer informasjon om vaksinen dersom man er usikker.