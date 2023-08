Roper varsku for over 600.000 hus

SIKRET: Flere kan belage seg på å sikre huset fremover. Her fra Melhus mandag ettermiddag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Dette må du se etter for å se om huset ditt er i fare for flomskader.

Enorme mengder med vann kan skape store problemer for mange. En ny analyse viser de mest utsatte husene.

Det gir grunn til bekymring i forbindelse med ekstremværet «Hans», og også med tanke på fremtidig ekstremvær.

Selskapet 7Analytics, som blant annet bruke av forsikringsselskapet Fremtind, har laget en risikoanalyse av hus og bygninger. Analysen gjelder hvor det er meldt rødt og oransje farevarsel med ekstremværet «Hans».

Her kan du se hvor det er meldt farevarsel.

Funnene viser at over 600.000 hus og andre bygg står i fare for flomskader, dersom det regner så mye som antatt.

FØLG MED: Jonas Torland i 7Analytics mener ekstremværet «Hans» viser alvoret vi møter fremover. Foto: halfdan hallseth,

– Det er mange som får seg en overraskelse. Det er skummelt, og det kan bli stygt. Liv kan gå tapt, så det er viktig å ta slikt på alvor, forteller Jonas Torland, kommersiell sjef og medgründer i 7Analytics.

Alt som er av bygg, slik som hus, barnehager og jernbanestasjoner er analysert. Risikoen baserer seg på over 150 lokale forhold.

Dette er faretegnene

Noe som kan dra opp risikoen, er for eksempel nærhet til vannveier, hvor stor andel tette flate områder har, samt lave punkter i terrenget.



Hvis du skal se etter faretegn, er dette særlig viktig:

Er huset eller bygget nederst eller øverst i en bakke. Nederst i en bakke, øker risikoen.

Mye harde flater rundt huset, slik som asfalt, øker risikoen.

Mye vegetasjon i nærheten minsker risikoen.

Er bygget i nærheten av en undergang, tunnel eller gammel bekk kan øke risikoen.

Nye områder

Torland i 7Analytics maner nå til økt bevissthet rundt flomskader, også hvor det er ikke normalt regner mye.

– Været vil endre seg, og styrtregn kommer hvor som helst. Det er folk som bor i huset, og de vil bli slått i ansiktet. Vi er heldigvis forsikret i Norge, men likevel må folk være klar over faren vi står overfor.

De bruker analysen sammen med forsikringsselskapet Fremtind.



– Det er en bekymringsverdig utvikling som vi ser på med stort alvor, og kundene våre kjenner dette på kroppen her og nå. Noen har kjellere fulle av vann, andre er værfaste. Behovet for forebygging blir stadig større, sier Anette Grønby Rein, kommunikasjonssjef i Fremtind.

Hun sier ytre vannskader utgjør fem ganger så mye av utbetalingene på bygningsforsikringer i 2022 mot 2007.



Skademeldingene renner inn

Analysen, som er laget for å se på risikoen, er gull verdt for forsikringsselskapet.

– Ny teknologi og naturbaserte løsninger kan hjelpe oss med å gi råd om hvilke tiltak boligeiere og borettslag kan gjøre for å forhindre skader, forteller Rein i Fremtind.

Bare timer etter at regnværet skyldte inn over landet mandag, kom de første skademeldingene.

Forsikringsselskapet If anslår at det vil bli gjort skader for millioner av kroner.

– Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere i boliger og hos bedrifter. Men det har også kommet inn skader på biler og vanninntrengning gjennom tak, sier kommunikasjonssjef Sigurd Clementz i If.

Antall skademeldinger er ventet å stige utover kvelden og natten.

Gir seg ikke

Uværet fortsetter tirsdag, men vil by på mindre intense byger, ifølge meteorologene.

– Været vil fortsette med byger i morgen, men de blir trolig ikke like intense. Det kan bli en del timevis strekk med rolige timer, sier meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB mandag kveld.

Han opplyser om at det stort sett er de samme områdene som vil være utsatt tirsdag som mandag. Regnet vil kunne oppleves å komme i bølger, noe som betyr at det kan bli stopp i en time eller to før det kommer nye byger.