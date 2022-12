Ronny (53): – Vi blir presset som sitroner

Regningene holdt på å ta knekken på Ronny og familiens økonomi. Et populært grep gir dem nytt håp, men økonom advarer mot trenden.

TOK GREP: Tobarnsfar Ronny Rosnes måtte ta et økonomisk grep for å få endene til å møtes. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Tobarnsfar Ronny Rosnes og kona har siden 2009 bodd i en enebolig på Langhus. I over ti år har familien klart å ha kontroll på utgiftene.

Men etter årets kraftige rente- og prisøkning, fryktet familien at regningene skulle ta overhånd.

– Vi har to barn på åtte og tolv år, og vi har kun én inntekt siden kona mi er uføretrygdet. Samtidig har alt har blitt dyrere, sier Rosnes.

PURRINGER: Rosnes forteller at det har vært en del purringer det siste året. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Strekker ikke til

Selv om Rosnes og kona kjøpte huset på Langhus for 13 år siden, har de fremdeles 1,7 millioner i lån.

Familiefaren forteller at han måtte ta opp et lån for å få behandling etter en flåttinfeksjon (Borreliose).

– Jeg fikk behandling i Norge, men det hjalp ikke. Derfor måtte jeg få behandling i utlandet. Det kostet rundt 1,2 millioner, sier Rosnes.

Nå er han friskmeldt og jobber som selger. Årslønnen er på 700.000 kroner før skatt, men lønnen strekker ikke til.

– Bare på én dag hadde vi 600 kroner i strømregning. Mat, renteavgifter og andre bokostnader kommer i tillegg, sier Rosnes.

KOSTNADER: Rosnes mener lønnen holder ikke tritt med prisveksten. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Et alternativ

I et forsøk på å holde hodet over vann, kontaktet Rosnes banken sin for å vurdere alternativene sine.

– Vi kom frem til at vi måtte ta avdragsfrihet. For å slippe å bo oss i hjel, og få endene til å møtes, sier familiefaren.

Uten avdragsfriheten forteller Rosnes at de hadde gått i null.

ALDRI FØR: Tobarnsfaren forteller at han aldri før har opplevd en like stor økning i kostnader på en gang. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

– Det er skammelig at vi blir presset som sitroner. Kostnadene har blitt så høye at man bare har råd til å leve, sier han

Kan få konsekvenser

Rosnes er ikke alene om å søke avdragsfrihet. Nordea og Danske bank har opplevd en kraftig økning i antall søknader i vinter.

Nordeas forbrukerøkonom, Derya Incedursun, forteller om en dobling i søknader om avdragsutsettelser i desember, sammenlignet med i vår.

AKUTT SITUASJON: Forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, sier avdragsfrihet bør kun brukes i en akutt økonomisk situasjon. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– De er bekymret for økonomien og for å ikke klare å betale regningene sine. De som søker, ønsker gjerne litt mer rom i økonomien, sier Incedursun.

Avdragsfrihet kan lønne seg i korte perioder, der man sliter med å betale regningene, forklarer hun.

– Man kan få tid til å få økonomien på stell, og komme seg opp på beina igjen, sier Incedursun.

Ulempen er at lånet blir dyrere, siden man kun betaler renter til banken og ikke ned på lånet.

– Det er heller ikke lurt med avdragsfrihet hvis du sliter økonomisk i en lengre periode. Du kan ende opp i samme situasjon, men med et dyrere lån.

Dette er avdragsfrihet Når man låner penger fra banken, kommer det renter i tillegg. Hver måned betaler man et beløp som består av avdrag og renter. Renter er den kostnaden banken tar betalt for å låne ut penger. Avdrag er nedbetalingen av selve lånet. Avdragsfrihet vil si at du i en periode har muligheten til å kun betale renter, og utsette betalingen av avdragene. Som hovedregel innvilges avdragsfrihet dersom du har mindre enn 60 % belåning. Det vil si at boliglånet utgjør maks 60 % av boligverdien. Dersom du har redusert inntekt en periode eller er bekymret for din egen økonomi, så er det mulig å søke om avdragsfrihet hos banken din.

Forbrukerøkonomen mener at man bør vurdere andre alternativer, før man går for avdragsfrihet.

– Man bør undersøke muligheten til å få en bedre rente på boliglånet. Eller gå igjennom budsjettet og prøve å få ned de månedlige kostnadene, sier hun.

– Et pusterom

Ronny Rosnes forteller at avdragsfriheten gir dem mulighet til å kunne spare opp penger.

– Før avdragsfriheten holdt bufferen på å gå tom. Nå har vi fått et pusterom, sier Rosnes.

BEKYMRET: Rosnes er glad for at han har fått et pusterom, men frykter for andre som har mindre enn han. Foto: Sunny Paal Sharma / TV 2

Rosnes sier at de vil klare seg greit, om han beholder jobben og kostnadene ikke blir mye høyere.

– Nå går det greit, men det er ikke mye å rutte med. Det er mange som ikke klarer seg i det hele tatt, sier Rosnes.