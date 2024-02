Rømte fra fengsel: – Ikke ønsket i Norge

Mannen var på en planlagt handletur sammen med fengselsbetjenter på et kjøpesenter i Åsane lørdag kveld.

– Han var sammen med fengselsbetjentene hele tiden, men så skal han ha sett en mulighet og løpt, sier jourhavende jurist Katrine Thomassen til TV 2.

Hun mistenker ikke at mannen hadde medhjelpere, og mener heller ikke at flukten fremstår nøye planlagt.

– Jeg tror at han bare så en mulighet og utnyttet den, sier Thomassen.

Sporløst forsvunnet

Etter at politiet ble varslet om at en fange var på frifot, igangsatte de et større søk med patruljer, hunder og droner.



Søket pågikk gjennom natten, men ledet ikke til funn.

Tidlig søndag morgen valgte politiet å avslutte det aktive søket.

UTSTYR: Politiet søkte med blant annet drone lørdag kveld. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

I 12.30-tiden søndag er mannen fortsatt ikke pågrepet.

– Han er fortsatt er på frifot. Vi har ingen nye opplysninger om hvor han kan befinne seg. Vi må ha noen konkrete spor å gå etter, så det er grunnen til at vi ikke har et pågående søk, sier Thomassen.

Hun opplyser at politiet fortsatt etterforsker saken for å avdekke potensielle oppholdssteder.

– Vi sjekker opp personer som kan være tilknyttet mannen og aktuelle adresser. Dette har foreløpig ikke gitt resultater, sier jourhavende.

– Har dere noen hypoteser om hvor han kan befinne seg?

– Nei, ingen adresser har pekt seg ut.

– Ikke ønsket i Norge

Mannen er nasjonalt etterlyst. I tillegg til at alle politipatruljer har en beskrivelse av mannen, er også ansatte ved flyplasser og buss- og togselskaper blitt bedt om å holde utkikk.

– Vi sitter ikke på informasjon om at han kan ha kommet seg ut av landet, men vi kan heller ikke utelukke det. Det er ikke sannsynlig at han har satt seg på et fly, for da ville vi blitt varslet.

Ifølge Thomassen er det ikke aktuelt å etterlyse mannen internasjonalt.

Mannen hadde cirka et halvt år igjen av soningen da han rømte fra fengselet.

Ifølge Thomassen er mannen varig utvist fra Norge, men så har han kommet tilbake.

– Han er ikke en mann vi ikke ønsker i landet, sier hun.

Mannen er dømt for brudd på utvisningsvedtaket og for innførsel av narkotika.

– Han er ikke dømt for vold eller sedelighet og er ikke en høysikkerhetsfange. Dette er ikke en person vi anser som farlig for allmennheten, sier hun.

FLERE TIPS: Ingen av tipsene har ledet til en observasjon så langt. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Har fått flere tips

Politiet har bedt alle som kan ha relevante tips i saken om å kontakte politiet.

– Vi har fått flere tips, men heller ikke de har ledet til en observasjon.

– Siden dere ikke har et aktivt søk gående, har dere gitt opp å finne han?

– Vi etterforsker saken, men kjører ikke rundt i områder. Når det går såpass med tid siden han stakk, må vi ha noe konkret å jobbe opp mot.

Politiet har gitt følgende beskrivelse av mannen:

Midten av 30-årene

175cm høy

Normal kroppsbygning

Mørkt hår

Utenlandsk opprinnelse

Han var kledd i caps, mørk hettegenser med hvitt merke på brystet, grå joggebukse og svarte sko da han rømte.