Romjulssalget er i gang – dette ville priseksperten gjort nå

Det bugner av salg i butikkene. Det betyr ikke at du gjør et godt kjøp.

Strømmen storsenter har akkurat åpnet dørene for første gang etter julaften.

Selv om det er tidlig, har etasjene begynt å fylle seg opp med handlelystne.

– Dette er som et samfunn som våkner, og så eskalerer det utover dagen, sier sentersjef Per Christian Trøen.

Han anslår at 30.000 mennesker skal innom i løpet av tredje juledag.

I butikkene henger det plakater som lokker med «tre for to», «sale» og «50 prosent» avslag.

Selv om det er mulig å gjøre et skikkelig kupp i romjulen, advarer ekspertene også om at prisene kan være for gode til å være sanne.

Skeptisk til julesalget

Taran Gaasholt Smidsrød er blant dem som har tatt turen til senteret.

– Jeg skal bytte en bok. Jeg var så heldig at jeg fikk to like, sier hun og smiler.

BEVISST: Taran Gaasholt Smidsrød lar seg ikke rive med av romjulstilbudene. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

27-åringen har ikke planer om å kjøpe noe på salget, ettersom hun mener man fort kan ende opp med å gå til innkjøp av noe man ikke har bruk for.

– Det går fort mye penger bare fordi det er billig. Min erfaring er at det er bedre å vente, og heller handle når du faktisk trenger det, sier Smittsrud.

Hvis du likevel tenker tenker deg ut i butikkene i håp om å gjøre et godt kjøp, er det særlig fire ting du bør gjøre i forkant.

Fire råd

Christoffer Reina er Norgessjef i Prisjakt.no, som er en stor pris- og produktsammenligningstjeneste.

Hvis han skulle kaste seg på romjulsalget, hadde han lagt ned en liten jobb i forkant.

SALG: Nå er det hengt opp salgsplakater i de fleste butikker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg ville først og fremst gjort gode forberedelser ved å skrive en handleliste. Jeg hadde tenkt gjennom hva jeg trenger og skrevet ned hvilke varer jeg er ute etter, sier han.

Som et andre steg ville han satt opp et budsjett, for å forhindre at han ikke bruker mer penger enn han kan avse.

– Til slutt ville jeg sjekket prishistorikken på varene for å se om det faktisk er snakk om et godt tilbud, eller om det kan lønne seg å vente, sier han.

Forbrukerrådet skyter også inn at det kan være lurt å sammenligne prisen på varen i flere butikker.

Årlig opplever de å få ganske mange henvendelser fra forbrukere som er misfornøyd i forbindelse med kjøp gjort under romjulssalget.

– Forbrukerne bør passe på. Ikke alle tilbud er like gode som butikkene forsøker å få det til å fremstå som, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

PÅGANG: Nora Wennberg Gløersen forteller at Forbrukerrådet ofte blir kontaktet i etterkant av store salgskampanjer i butikkene. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Den største fellen

Gløersen viser til at mange butikker opererer med kunstige lave priser under romjulssalget.

– En vare kan for eksempel bli satt opp i pris mer enn 30 dager før jul. Så blir den satt ned igjen under romjulsalget slik at det ser ut som et kjøp med en veldig høy rabatt, sier hun.

Siden butikkene justerer prisene opp og ned for at tilbudene skal se best mulig ut, kan du ende opp med en dårlig deal.



– Plutselig ender du opp med å kjøpe ski eller en sykkel til den samme prisen som varen stort sett koster gjennom året, sier Gløersen.

SALG: Mengder med varer var satt ned i pris på Strømmen storsenter. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Er dette lovlig praksis?

– Ifølge regelverket skal førprisen være den laveste prisen varen har hatt de siste 30 dagene før salget. Dette skal gi forutsigbarhet og et trygt marked for forbrukeren, men det er også en regel butikkene kan innrette seg etter, sier hun.

Christoffer Reina synes regelverket er problematisk.

– Hvis førprisen hadde blitt økt til 40 eller 60 dager, ville butikkene kanskje ikke annonsert med store rabatter i romjulen, som kan være villedende. Her mener jeg myndighetene må på banen, sier han.

Tidligere var bransjestandarden på seks uker, ifølge Reina. 1. oktober i år ble regelverket endret til 30 dager.

Selv om det er fullt mulig å gjøre gode kupp i romjulen, mener priseksperten at det kan lønne seg å vente med innkjøpene.

Den beste salgsperioden



Ifølge Reina senkes ikke prisene i romjulen like mye som på andre tilbudsdager.

– Historiske data viser at den beste salgsperioden er i november, dernest januar og så er romjula etter det igjen, sier han.

PÅGANG: Butikkene har akkurat åpnet, og de ansatte venter på storinnrykk av kunder. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Derfor dropper eksperten romjulssalget og venter til januar.

Noen av de gode tilbudene fra Black Friday kan imidlertid komme tilbake i romjulen, så helt blottet for gode tilbud er ikke romjulen.

– Det er store forskjeller mellom butikkene og ulike bransjer, men det er absolutt mulig å gjøre gode kupp nå, sier Gløersen.

Dette er gode romjulskjøp

Bestemor Siri Fedje har tatt med seg barnebarn Fredrik «Freddie» Brattvold har også tatt turen til kjøpesenteret.

Ingen av de har lagt store planer for romjulssalget, men et par ærend har de likevel.

– Jeg har kjøpt en bukse for et gavekort jeg fikk til jul. I tillegg skal jeg kjøpe et kamera, sier han.

SHOPPING: Siri og Fredrik er på handletur tredje juledag. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Og elektronikk kan faktisk være blant varegruppene man kan gjøre et kupp på nå.

– Det er mange gode tilbud på datamaskiner, men også biler, sier Reina.

Forbrukerjuristen trekker frem sesongbaserte varer.

– Den type varer har gjerne en høy pris for jul, som skøyter og alpinutstyr. Men om det er på romjulssalget eller senere mot påske prisen er lavest, å man finne ut av ved å sjekke prishistorikken, sier hun.

I tillegg til å sjekke prishistorikken og sammenligne med butikker, kommer hun med en siste bønn til forbrukerne:

– Ikke kjøp på kreditt, men bruk penger du har.