Rogaland Ap foreslår Hadia Tajik tilbake i Ap-ledelsen

VIL INN IGJEN: Tidligere nestleder og Ap-statsråd, og fortsatt stortingsrepresentant, Hadia Tajik her mens hun åpner inngangsdøren til Stortinget på Løvebakken under et intervju med TV 2 i desember i fjor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Tajik kan dermed være på full fart tilbake til sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Fylkesleder Frode Fjeldsbø i Rogland Arbeiderparti bekrefter til VG at de ønsker at Tajik skal gå inn igjen i rollen som nestleder i partiet.

– Rogaland Ap ønsker og går sterkt inn for Hadia Tajik som ny nestleder i Arbeiderpartiet. Styret hadde møte mandag og har bedt meg formidle en krystallklar melding og det er at vi ønsker Hadia Tajik som nestleder i Ap igjen, sier Fjeldsbø til VG.

Han ønsker ikke å utdype overfor TV 2.

– Jeg viser til det jeg har sagt til VG. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Fjeldsbø i en tekstmelding.

SULTEN PÅ COMEBACK: Hadia Tajik, her med et glasert eple hun poserte med etter ønske fra TV 2s fotograf. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vil bli nestleder igjen

Tajik er opprinnelig fra Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland. Hun er folkeregistrert i denne kommunen, men bor for tiden på Sørenga i Oslo.

TV 2 kjenner til at Hadia Tajik og flere av hennes nære støttespillere over lengre tid har ønsket et comeback for rogalendingen. I utgangspunktet har målet vært å få Tajik tilbake i nestledervervet. Også Tajik har overfor kilder TV 2 har snakket med uttrykt ønske om det.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille, sier Tajik til TV 2 om utspillet fra Rogaland Ap.

– Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet. Utover dette har jeg ikke tenkt å si så mye mer om dette nå, det er viktig at valgkomiteen får ro til å jobbe og at prosessen får gå sin gang, fortsetter hun.

Det var først forrige uke at landsstyret i Ap utpekte en valgkomité, som leder av LOs leder og sentralstyremedlem i Ap, Peggy Hessen Følsvik. Komiteen har sitt første møte i dag.

AUF vil ha Tonje Brenna

Men Tajik er ikke den eneste som er ønsket inn i den ledige nestlederposten.

Et enstemmig sentralstyre i ungdomspartiet AUF har tvert imot lansert kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestlederkandidat.

– Vi i AUF har lansert at vi ønsker Tonje Brenna som nestleder. Så er det en demokratisk prosess som foregår i partiet, hvor organisasjonen står fritt til å spille inn navn til valgkomiteen. Debatten rundt andre navn vil vi ta i valgkomiteen, sier AUF-leder Astrid Hoem til TV 2.



Akershus Ap, som er Brennas hjemfylke, vil ikke si noe om saken nå.

– Akershus Ap forholder seg til partiets valgkomité og skal ta stilling til videre prosess når vi mottar brev fra valgkomiteen, sier fylkesleder i Akershus Ap, utenriksminister Anniken Huitfeldt.



LO-sjef åpen for Tajik

I et intervju med TV 2 i januar slo Følsvik fast at hun ikke hadde «noen stengsler» mot Tajik eller andre i Arbeiderpartiet hvis de ble nominert som kandidater til sentralstyret.

Det til tross for at Følsvik var en av de tre mektige lederne i fagbevegelsen som i fjor vår presset Tajik til å trekke seg som arbeidsminister.

Få dager senere gikk hun også av som nestleder.

Avgangen kom etter at VG avslørte at Tajik i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt som hun aldri benyttet seg av. Dette skjedde mens hun jobbet som politisk rådgiver i regjeringsapparatet.