Rødt vil ha milliardærskatt

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen presenterte det nye skatteopplegget onsdag. I sitt forslag til et nytt skattsystem viser Rødt til at de aller rikeste i Norge har firedoblet sine formuer siden år 2000, og at de aller rikeste i realiteten betaler en langt mindre andel av sine inntekter i skatt, sammenlignet med vanlige lønnsmottakere.

– Forskjellene i Norge har økt, og er nå like store som på slutten av 1800-tallet, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Han la frem beregninger som viser ar nordmenn med medianinntekt betaler drøyt 21 prosent i skatt, mens den rikeste prosenten i Norge i dag i virkeligheten betaler bare 15 prosent i skatt.

Blant forslagene er:

* Minimumsskatt for milliardærer.

* Skatt på utflytting.

* Økt selskapsskatt.

* Formuesskatt på nordmenn som flytter utenlands.

* Ny arveskatt.

* Fjerne fritaksmetoden som gjør det mulig å utsette skatt.

Ved å heve selskapsskatten til 28 prosent over tid og tetting av skattehull for de aller rikeste vil skatteinntektene øke, og kan finansiere en tannhelsereform for alle og et bedre sikkerhetsnett for de fattigste, mener Rødt.