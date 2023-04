Rødt stemmer ja til våpenhjelp til Ukraina

STØTTER VÅPEN TIL UKRAINA: Partiet til Bjørnar Moxnes har nå vedtatt at det er for å hjelpe Ukraina med våpen i forsvarskrigen mot Russland. Moxnes ble for øvrig enstemmig gjenvalgt som partileder samme dag. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

På Rødts landsmøte i Stavanger har partiet søndag valgt å støtte våpenhjelp til Ukraina. Etter en opphetet debatt, ble forslaget vedtatt med 107 mot 74 stemmer.



Stortingsrepresentant Geir Jørgensen endte på mindretallets side i voteringen.

– Vi holdt vel den muligheten åpen. Når hele den sentrale partiledelsen toner flagg tidlig, har det noe å si for hvilken debatt vi får, sier Jørgensen til TV 2 rett etter at vedtaket ble gjort.

STEMTE IMOT: Stortingsrepresentant Geir Jørgensen er imot at Norge støtter Ukraina med våpen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Mektige krefter

Han mener at det både internt i Rødts ledelse og i samfunnet ellers har vært sterke krefter for våpenstøtte til Ukraina.

– Vi har kjempet en stor kamp her i mange, mange måneder i Rødt for å stå på den politikken som Rødt tradisjonelt har stått for. Nå er det et flertall som vil noe annet, og det må vi selvfølgelig respektere, lover Jørgensen.

Samtidig varsler han at både «kampen og diskusjonen i Rødt» kommer til å leve videre.

– Vi respekterer et landsmøtevedtak, det gjør vi, men det er klart at vi som vil bygge opp en sterk fredsbevegelse, en antikrigsbevegelse, vil fortsette å gjøre den jobben fremover. Selv om det kanskje nå er sånn at vi ikke kan bruke Stortingets plattform til det.



Han er ikke redd for at saken skal svekke Rødt fremover.

– Det er mye mer som samler oss enn skiller oss, men det er klart at mange av oss vil trenge noen dager på å la dette synke inn.



STEMTE FOR: Mímir Kristjánsson er glad for at Rødt nå støtter våpenhjelp til Ukraina. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Andre på landsmøtet argumenterte for at Norge har et ansvar for å hjelpe Ukraina med våpen, for å forsvare seg mot den aggressive opptredenen fra Russland.

Mímir Kristjánsson står på den siden.



Stolt av debatten

– Jeg er ganske stolt av at vi har klart å gjennomføre en fungerende, demokratisk debatt om dette her. Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, der mye står på spill. Vi har klart å ha denne diskusjonen uten å rive ut øynene på hverandre. Det er positivt, sier Kristjánsson til TV 2.



Han synes motparten har gode argumenter, selv om han altså ikke er enig.

– Vi fikk iallfall overbevist et flertall av delegatene for å støtte våpen til Ukraina, med noen klare begrensninger. Nå er det vår oppgave å samle partiet videre på en fornuftig kurs, legger han til.



Han mener at partiet nå må fokusere på de sakene det store flertallet er enige om. Der nevner han blant annet fredsinitiativer i Ukraina og at Norge må melde seg ut av Nato.

Rødt understreker i vedtaket at selv om man støtter våpenhjelp til Ukraina, må ikke disse våpnene brukes utenfor ukrainsk territorium.



«Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det», heter det i vedtaket som ble gjort litt etter klokken 14.

Ønsker Rødt velkommen etter

Åsmund Aukrust, som er utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, har følgende kommentarer til at Rødt endelig har sagt ja til våpenstøtte til Ukraina, 14 måneder etter at krigen startet:

– Jeg vil si velkommen etter til Rødt. For resten av oss i Stortinget tok det fire dager inn i krigen å bestemme oss for å sende våpen. For Rødt tok det 14 måneder. Jeg tror alle ukrainere er glad for at resten av verden ikke har brukt like lang tid på interne seminarer, sier Aukrust til TV 2.

Han poengterer at Ukraina for lengst hadde mistet sin egen frihet dersom ikke Vesten hadde bidratt med våpen i en tidlig fase.

– Da jeg selv besøkte Kyiv i en støttemarkering på deres nasjonaldag på halvtårsdagen for krigen var det entydig fra alle ukrainere at våpen er det viktigste verden kan gi dem, så de kan forsvare sitt eget land. Derfor er dette en god dag, selv om det har tatt altfor lang tid, sier Aukrust.

Også Venstre-leder Guri Melby er glad for at Rødt nå har snudd.

– Dette vedtaket slår fast at et samlet norsk storting støtter opp om demokratiet og lands selvråderett i møte med autokrati, folkerettsbrudd og militærmakt. Det gjør Norge tryggere! Nå er vi ett lag, og sammen skal vi stå opp for de grunnleggende verdiene som alle partier på Stortinget setter så høyt, sier Melby.