Rødt-politiker dømt for NAV-bedragerier

TV 2 har valgt å omtale mannen som førstekandidat for Rødt i Fosen kommune, men vi velger ikke å skrive navnet hans.

Grunnen til at vi velger å oppgi konkret innstilling på valglistene og kommunen, er at Fosen kommune har 10.000 innbyggere, og vi står foran et kommunevalg. TV 2 har informasjon vi mener er relevant for velgerne i kommunen å vite, siden kandidaten verken har informert partiet eller offentligheten om straffesaken mot han og at han som førstekandidat er dømt for trygdesvindel. Så får velgerne selv gjøre seg opp en mening.

Samtidig er mannen ukjent for de aller fleste utenom kommunen, også i partiet Rødt. Han hevder selv at han ikke har jobbet aktivt for å søke makt eller offentlighet, men takket ja til å være lokal førstekandidat for partiet. Dette bekrefter partiet.

Et navn vil være søkbart i lang tid fremover, og vi velger primært å utelate navnet grunnet spesielle familiehensyn.