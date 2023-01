Rødt Oslo om mistillit mot helsebyråden: – Vurderer dette grundig

– Nå har høyresiden sagt at de vurderer mistillitsforslag, det tar vi på det største alvor. Vi skal vurdere dette grundig i partiet nå, sier gruppeleder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, til TV 2.

Torsdag varslet Høyre, Venstre og Folkets parti (FP) i Oslo bystyre at de vil vurdere mistillit mot helsebyråd Robert Steen (Ap).

Nå sier flere partier til TV 2 at de vil vurdere det samme.

Krever ny eldrepolitikk

Årsaken er forholdene som er avdekket på Ullern helsehus. Der forteller pårørende om manglende omsorg, lite bemanning og ansatte som ikke kommer når de ringer. Det har ført til at pasienter har blitt liggende lenge alene på rommet, ofte i sin egen avføring, før noen har kommet for å hjelpe, melder NRK.

Dette har skapt sterke reaksjoner i Oslo bystyre, som har kalt inn til høring om helsehusene i kommunen 30. januar.

– Er saken så alvorlig at den kan felle byråden?

– I teorien er den det. Men om en ny byråd fortsetter med den samme politikken som føres i dag, har ikke mistillitsforslag noen betydning. Vi må få til noen politiske endringer som gjør at eldre i Oslo får verdighet. Det er det som er viktigst for oss. Hvis byrådet ikke er enig i dette, må vi vurdere et eventuelt mistillitsforslag, sier Mobasheri.

ALVORLIG: Rødt-politiker Siavash Mobasheri, her på Rødts valgvake i 2021, er rystet over helsehus-sakene. Foto: Beate Oma Dahle/ NTB

– Systemsvikt

Alle opposisjonspartiene i bystyret må stemme for mistillitsforslag for at helsebyråden skal få mistillit mot seg.

Fredag sier både Oslo Frp og Danny Chaudhry (FMB) til TV 2 at de vil slutte seg til Høyre, Venstre og FPs vurdering.

– Det har vært så mange alvorlige avsløringer nå at det tegner et bilde av systemsvikt i eldreomsorgen i Oslo. Gjennom den høringen vi skal ha og de undersøkelsene som vi mener vi må ha i eldreomsorgen i Oslo, så er det riktig at det allerede nå ligger mistillit på bordet, sier Lars Petter Solås i Oslo Frp.

Solås mener det er vanskelig å tro at Robert Steen ikke har vært klar over forholdene en stund.

– Vi trenger svar på om Steen har gjort noe og nok for å forhindre tilstandene på helsehusene, sier han.

MISTILLIT PÅ BORDET: Lars Petter Solås i Oslo Frp føyer seg inn i rekken av politikere som allerede snakker om mistillit mot helsebyråden. Foto: Lage Ask / TV 2

Bystyrepolitiker Danny Chaudhry (FMB) er ikke i tvil om alvorlighetsgraden.

– Selvfølgelig skal jeg vurdere om dette er en sak som utløser mistillit. Når ikke byrådet eller byråden klarer å følge opp at jobben blir gjort, da vil jeg samarbeide med Høyre og de partiene som vurderer mistillit, sier Chaudhry.

Forventer ny kurs

Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet i Oslo, forventer klare svar fra helsebyrådet under den kommende høringen.

– Vi ønsker ikke å vurdere mistillit før høringen neste mandag, men vi forstår at de andre partiene melder om det, sier gruppeleder i Oslo KrF, Karoline Grosås Nordbø.

Gruppeleder i Oslo Sp, Morten Edvardsen, mener helsehus-avsløringene er en varslet katastrofe, og at hele modellen må revideres.

– Det er alvorlige saker som har kommet frem, men vi må gi byråden en anledning til å svare for hva han har gjort og vurdere om vi mener det er tilstrekkelig, sier Sp-politikeren, men:

– Til syvende og sist er dette byråden sitt ansvar. Det må han ta hvis det viser seg at han ikke har hatt kontroll, sier Edvardsen.

Full tillit

Byrådsleder Raymond Johansen sier han har full tillit til Robert Steen.

– Nå har opposisjonen innkalt til en høring om dette temaet, og jeg synes det er pussig at de rasler med mistillit før de har stilt sine spørsmål og fått svar under høringen, sier Johansen.

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Steen fredag, men torsdag forsikret helsebyråden om at de jobber med å utvide eldretilbudet.

– Bare i år åpner vi tre helt nye sykehjem i Oslo. To av dem bygges som landsbyer. Disse landsbysykehjemmene er primært designet for mennesker med kognitiv svikt eller demens, sa Steen.