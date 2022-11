Rødt og pressetopp øker presset: Vil ha åpenhet om hvem som har fått skattekrav

TV 2 har tidligere fortalt at SVs nestleder får det største skattekravet etter Skatteetatens kontroll av Stortingets pendlerboliger, ifølge TV 2s opplysninger.

Skatteetaten har vedtatt at Fylkesnes skulle ha skattet av en inntekt på 1.026.644 kroner, og Fylkesnes blir dermed stående som politikeren på Stortinget med den største summen det er krevd fordelsskatt på.

Fylkesnes har tidligere bekreftet at han har mottatt et skattekrav, men vil ikke kommentert det endelige vedtaket fra skatteetaten eller opplyse hvor mye han må betale i skatt.

Det har heller ikke vært mulig å få svar på om han vil klage vedtaket inn for Skatteklagenemnda.

Rødt krever nå full åpenhet om Fylkesnes skattesak.

– Rødt oppfordrer alle politikerne som har fått krav fra skattemyndighetene til å stå fram. Det er kun gjennom åpenhet og en full opprydning at Stortinget og politikerne kan begynne å bygge opp tilliten som disse sakene har lagt i grus, sier Rødts stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund.

Det var onsdag forrige uke at Skatteetaten avsluttet sine kontroller med hvordan Stortingets og Statsministerens kontors ordninger med pendlerboliger var blitt beskattet.

Drevland Lund viser til at Rødt hele tiden har krevd at Stortinget blir kvitt «alle unødvendige politikerprivilegier og sikrer nødvendig kontroll med de ordningene som er».

– Det er ingen tvil om at avsløringene av feil og misbruk knyttet til politikerprivilegier er med på å svekke tilliten til politikerne. Stortingspolitikerne er allerede en ekstremt privilegert gruppe med millionlønn og en mengde ander goder. Nå som Skattemyndighetene har kommet med sine endelige vedtak, skulle det bare mangle at de er åpne og rydder opp, sier Drevland Lund til TV 2.

VIL HA ÅPENHET: Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund i Rødt. Foto: Alf Simensen / TV 2

Sladdet navnene

Stortingets presidentskap har lagt ut en liste om skatteetatens vedtak, der summene framgår, mens navnene på de som har fått en skattesmell i pendlerboligsaken er sladdet.

Tron Strand, leder i Pressens offentlighetsutvalg, oppfordrer presidentskapet om å fjerne sladden som dekker navnene til de aktuelle stortingspolitikerne.

– Jeg mener opplysningene bør kunne offentliggjøres. Dette er snakk om forhold utløst av de ulike personenes verv som folkevalgte. Stortingsrepresentanter er svært avhengige av tillit. Åpenhet om etterbetaling og straffeskatt i saken om pendlerboliger er nødvendig, nettopp for å gjenopprette tilliten både representanter og Stortinget som institusjon er så avhengig av, sier Strand.

SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz har i en tekstmelding til TV 2 understreket at Fylkesnes ikke er ilagt straffeskatt.

Dette gjelder også SVs stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås, som har bekreftet at de har mottatt skattekrav, men ikke opplyst beløpet.

«De tre politikerne i SV som har hatt en dialog med skatteetaten siden 2021, da de selv tok kontakt på grunn av usikkerheten rundt stortingets tolkning av regelverket, har vært åpne om det, og bekreftet i forrige uke at de hadde mottatt brev fra skatteetaten om nytt grunnlag for skatt. Ingen av disse har fått det som kalles «tilleggsskatt» fordi skatteetaten mener det er «unnskyldelige forhold», som at de har fått feil informasjon fra stortinget og fordi Stortingets administrasjon regelmessig har avklart skatterettslige spørsmål med skatteetaten. Utover dette er spørsmål om skatt et forhold mellom skatteetaten og hver enkelt representant», skriver Gjørtz til TV 2 torsdag.

HEMMELIGHOLDER KRAV: Kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV. Foto: Terje Pedersen

Straffeskatt

Konklusjonen til skatteetaten forrige uke var at 38 politikere ikke hadde betalt riktig skatt av fordelen de hadde fått med pendlerboliger sentralt i Oslo.

Alle 38 må dermed etterbetale skatt for årene 2017-2020.

I tillegg vedtok Skatteetaten å ilegge 10 av politikerne såkalt tilleggsskatt på 20 prosent, som er en straffesanksjon fra Skatteetaten.

Offentlighetens interesse være viktigere og riktigere å argumentere med ved alvorlige brudd på lover og regler, sier Strand.

– Selv om en sak om straffeskatt er et personlig anliggende, er det ikke åpenbart at forholdene omfattes av taushetsplikt. Når det knytter seg en særlig tillit til en jobb eller et verv en person har, skal det tas hensyn til offentlighetens interesse og lovbruddets karakter, sier Strand, og legger til:

– Det er kriterier som drar i retning av åpenhet om sakene. Samtidig vil dette kunne løses ved at Stortinget, i samråd med de berørte representantene, blir enige om å offentliggjøre navnene. Dette vil jeg anbefale.