Rødt og MDG ut mot fattigdomsfelle: – Det er smålig

– I stedet fort at folk møter verdighet og hjelp, ender de med å stå en verre situasjon.

Slik reagerer leder for Miljøpartiet de grønne, Arild Hermstad, på historien om Line Smines som TV 2 fortalte om torsdag.

MDG-lederen vil blant annet øke satsene og fjerne meningsløse krav.

– Det må bli slutt på at folk som trenger hjelp må stå med lua i hånden når de møter NAV, sier Hermstad.

Kommer ikke ut av fattigdomsfellen

I stedet for dagens system ønsker MDG at folk bør få det de kaller «en sosial minsteinntekt».

– Å gi en minsteinntekt vil hjelpe folk ut i jobb, istedenfor å gjøre situasjonen verre for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, sier Hermstad.

I Lines tilfellet er problemet at hun mister deler av bostøtten hun er helt avhengig av, ved å jobbe.

Hermstad mener dette viser at man blir straffet for å jobbe, slik systemet er utformet nå.

– For mange er det ikke snakk om en 100 prosents jobb, det er snakk om å jobbe noen dager i uken, for å tjene noen egne penger, og for å få følelsen av at du mestrer livet dit, sier Hermstad og legger til:

– Hvis du blir møtt med nye krav, og du blir kuttet i støtte så føler du ikke lenger den mestringen du er nødt til å gjøre for å komme deg ut av fattigdomsfellen som du har havnet i.

– Det er smålig

– Det er bra når folk klarer å skaffe seg inntekt på egen hånd. Derfor må det offentlige være langt rausere, ikke låse folk inne i uverdige forhold, sier leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Martinussen sier klart at Rødt ønsker å øke grensen for hvor mye uføretrygdede kan tjene uten å få redusert ytelsene sine.

– Det er smålig å ta så mye inntekt fra dem som klarer å jobbe litt, sier hun.

Hun vil at det skal lønne seg å jobbe litt, også for dem som er uføretrygdede.

– De andre partiene messer om arbeidslinjen, men den gjelder tydeligvis ikke for syke og fattige, sier Martinussen.

Og hun er enig med Hermstad:

– Dagens system er en fattigdomsfelle.