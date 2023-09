Rødt-Marie: – Listhaug har jeg ikke engang hilst på

– Jeg hadde tenkt å legge inn intensivkjøring i sommer og kanskje ta lappen nå rett etter valget. Men så har jeg fått nye oppgaver og måtte avlyse alle kjøretimene, sier Marie Sneve Martinussen.

Hun tar med TV 2 på sin første øvelseskjøring i sin nye hjemby Moss etter at hun i juli tok over som partileder da Bjørnar Moxnes trakk seg etter skandalen der han stjal et par Hugo Boss-solbriller på Oslo Lufthavn.

Flaueste skandalen

En ganske uvanlig politikerskandale.

– Det er vel kanskje den flaueste skandalen. At Bjørnar stjal solbriller. Men jeg er drittlei av å snakke om den saken. Den er ferdig, sier Martinussen.

– Hvordan er forholdet ditt til Bjørnar Moxnes nå?

– Det er godt. Vi er kolleger og samarbeider. Han har drevet valgkamp rundt omkring i Oslo og hjulpet meg med forberedelser.

– Han hjelper deg med partilederdebattene?

– Jeg har hjulpet ham veldig mange ganger. Man samarbeider jo med dem man har rundt seg. Han vet jo hva det går i, i motsetning til alle mine andre kolleger som aldri selv har vært i partilederdebatt.

– Har du tilgitt ham?

– Ja. Det er jeg for så vidt ganske raus med. Jeg synes jo man skal godta at folk kan gjøre feil.

Solbriller

Martinussen sier partiet har vært preget av solbrilleskandalen.



– Tror mange har vært spente på hvem jeg er og at det kanskje tar litt tid å finne ut hva man synes om meg. Jeg skjønner at det har påvirket partiet. Samtidig har jeg stått masse på stands og snakket med folk hele valgkampen. Stort sett har jeg hørt folk klage over priser og regninger og ikke så mye over solbriller, sier hun.

Ikke hilst på Listhaug

Hun ble kastet brått ut i partilederdebattene i valgkampen, der hun møtte de åtte andre lederne for partiene på Stortinget.

– Jeg føler de på venstresiden har tatt meg ganske godt imot. Listhaug har jeg vel ikke engang hilst på.

I BAKSPEILET: Rødts partileder. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Du har ikke hilst på henne?

– Nei, hun kommer liksom ferdig sminket og er litt sånn … Guri Melby har også vært veldig trivelig. Og Olaug Bollestad ga meg en klem.

– Men ingen klem fra Sylvi Listhaug?

– Ingen klem fra Sylvi Listhaug. Men det er kanskje like greit, altså.

Etter debattene har hun fått ganske gode terningkast, i snitt 3,25 ifølge NTBs oversikt.

– Den første debatten i Arendal gjorde at mange i partiet ble veldig lettet og fikk ekstra energi. Den debatten gikk jo veldig bra. Når man ikke har gjort det før, så kunne det jo blitt helt krise. Jeg kunne stått der og stotret. Besvimt eller noe. Man vet ikke hvordan kroppen reagerer faktisk. Og det gikk jo over all forventning, må man kunne si, sier Martinussen.

Vurderer å stille

Nå planlegger Rødt å avholde landsmøte neste år for å velge permanent partileder. Martinussen har ikke tatt stilling til om hun vil stille som kandidat.

– Jeg har vært 100 prosent fokusert på at vi skal gjøre et valg der Høyre og Frp skal komme til makte. Jeg har ikke brukt mye tid til å tenke på hva som skal skje etterpå, verken når jeg skal ta lappen eller om jeg skal stille som partileder, sier Martinussen.