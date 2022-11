Rødgrønt drama: SV forlangte at Lysbakken skal få legge frem budsjettavtale

Helt på tampen av forhandlingene om statsbudsjettet forlangte SV at det er avtroppende partileder Audun Lysbakken, og ikke forhandlingsleder og mulig lederkandidat Torgeir Knag Fylkesnes, som skal legge frem budsjettavtalen med regjeringen.

SJEFSFORHANDLERE: Mulig lederkandidat og dagens nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og avtroppende partileder Audun Lysbakken i SV under fremleggelsen av partiets alternative budsjett tidligere i høst. Foto: Hanna Johre

Både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet var det frustrasjon og undring over det plutselige kravet fra SV, bare timer før en avtale om statsbudsjettet for 2023 skal legges frem tirsdag.

Kilder med innsikt i dramaet som pågår i kulissene tirsdag ettermiddag forteller at de to regjeringspartiene ønsket at det var deres finanspolitiske talspersoner, Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp), som skulle få æren av å legge frem budsjettavtalen, slik de også gjorde da partiene i juni ble enige om revidert nasjonalbudsjett.

Det ville i så fall skjedd sammen med SVs nestleder og sjefsforhandler, Torgeir Knag Fylkesnes.

Men dette blir det nå ikke noe av. Under forhandlingsmøtet om budsjettet på Statsministerens kontor tirsdag forlangte SV, ifølge TV 2s kilder, at det er Lysbakken selv og de to andre partilederne som skal legge frem budsjettavtalen.

Derfor må statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) innfinne seg på pressekonferansen tirsdag ettermiddag sammen med Lysbakken.

FÅR SKINNE: Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten

Istedet kalte SV på svært kort varsel inn til et pressetreff med Fylkesnes klokken 15.30, like før partiet startet sitt gruppemøte. På pressetreffet fortalte Fylkesnes at han på møtet ville anbefale SVs stortingsgruppe å stemme ja til budsjettavtalen han selv hadde fremforhandlet.

Fylkesnes er blitt kontroversiell internt i SV det siste året som følge av at Skatteetaten har vedtatt at han må etterbetale skatt for sin pendlerbolig i perioden 2017-2020. Fylkesnes mottok pendlerbolig fra Stortinget og betalte ikke skatt av denne, selv om han leide ut deler av sin bolig i hjembyen Tromsø i perioden.

TV 2 skrev 2. november at Fylkesnes har fått et vedtak fra Skatteetaten som innebærer en økning i innberettet inntekt på over én million kroner. VG fortalte søndag at Fylkesnes' skatteregning dermed blir på 477.000 kroner.

Fylkesnes er også en av kandidatene som er pekt på som mulig arvtaker når Audun Lysbakken går av som partileder for SV på landsmøtet til våren. Men også SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski (for tiden i foreldrepermisjon, red. anm.), og SVs andre nestleder Kirsti Bergstø vurderer å stille som kandidater til lederjobben.

Tirsdag ettermiddag sier Fylkesnes under et kort pressemøte at han ikke er særlig aktuell som lederkandidat.

– Det er lite sannsynlig at jeg stiller som lederkandidat, sier Fylkesnes.

SVs kommunikasjonssjef Siri Gjørtz vil ikke kommentere saken.