Rød-Larsen har levert varsel mot psykiater til Statsforvalteren i Oslo

Forfatteren Hilde Rød-Larsen overleverte onsdag et varsel til Statsforvalteren mot psykiateren som hun har anklaget for grenseoverskridende opptreden.

UNDERSØEKLSE: Hilde Rød-Larsen ønsket offentlig gransking etter at hun anklaget en psykiater for overgrep og nå skal saken undersøkelses.

Rød-Larsen opplyser at hun egenhendig leverte et skriftlig varsel i resepsjonen til Statsforvalteren i Oslo og Viken onsdag.

– Det er en lettelse at det nå ligger i Helsetilsynets hender å ta saken videre, sier Rød-Larsen til TV 2.

Direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andersen, bekreftet mandag at påstandene fra Rød-Larsen om overgrep vil bli undersøkt av tilsynsmyndighetene.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som undersøker saken, og som avgjør om det skal opprettes en formell tilsynssak. Dette var ikke avgjort onsdag ettermiddag.

Rød-Larsen opplyser at hun i det skriftlige varselet anklager psykiateren for manipulasjon og misbruk av legerollen for å få sex med henne tilbake i tid.

Psykiateren har via sin advokat Halvard Helle avvist påstandene fra Rød-Larsen.

– Han skal svare på disse anklagene til Helsetilsynet, men det ligger i det jeg har sagt at vi avviser et narrativ som går ut på at det skal være misbruk av en yrkesrolle eller noe slike ting. Det er en privat relasjon som ikke har noe med hans rolle og yrkesutøvelse og gjøre, sier Helle til TV 2.

Ulike versjoner

Ifølge Helle benekter psykiateren at han opptrådte i strid med de etiske reglene for leger og psykiatere.

– Vi er trygge på at dette ikke tangerer de helserettslige og etiske retningslinjene som gjelder for enhver behandler nettopp fordi det ikke dreier seg om en behandlingsrelasjon, sier Helle.

Rød-Larsen har fortalt at psykiateren kommenterte at hun var for tynn da han var i et familieselskap, og sendte henne faglitteratur han hadde skrevet om temaet.

Ett år senere inviterte han henne til sitt kontor, der de hadde samleie på terapidivanen, ifølge Rød-Larsen.

Hun har fortalt at hun var syk da episodene skjedde på slutten av 1999 og starten av 2000.

Psykiateren påstår han ikke visste at hun var syk, og at det ikke var et såkalt asymmetrisk maktforhold, ifølge advokat Helle.

– Men det blir påpekt at han var en fagperson, at han var eldre enn henne, og at hun beskrev seg selv som i en sårbar situasjon, og at hun var syk?

– Det er ukjent for ham, sier Helle til TV 2.

– Hva var ukjent for ham? Påstandene om at hun var syk?

– Ja.

– Har et særlig ansvar

Advokaten vil ikke gå nærmere inn i detaljer i saken.

– Det vil vi gjøre overfor Helsetilsynet dersom de spør, da skal de få svare på alle spørsmål. Han mener det ikke er grunnlag for å reise en undersøkelsessak fordi psykiateren ikke var Rød-Larsens behandler.

En rekke psykiatere har derimot på generelt grunnlag gått ut i innlegg, intervjuer og sosiale medier med at det kan oppstå brudd på etiske regler, selv om det ikke er en behandlingsrelasjon.

«Mennesker som besitter potensiell makt over et annet menneske, har alltid det fulle ansvaret for ikke å utnytte denne makten. Leger og psykiatere er blant dem som har et særlig ansvar», skriver leder i Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening (NPF) og sammen med kolleger i et innlegg i Aftenposten.