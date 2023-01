Det kan være vanskelig å selge seg selv. Hvorfor ikke la kunstig intelligens gjøre det for deg? Ekspert mener roboten gikk i en felle.

Chatroboten ChatGPT kan tilsynelatende gjøre alt.

Roboten, som er gratis, svarer på spørsmålene den blir stilt. Nettavisen Khrono skriver at roboten fikk karakter B på eksamen i biomedisin.

Nå har ingeniørenes og teknologenes fagforening NITO bedt den om å skrive en jobbsøknad. Roboten ble matet med teksten i utlysningen til en jobb i Aker Solutions.

«Vil du spille en rolle i å løse energiutfordringer for kommende generasjoner?» spør jobbannonsen retorisk.

– Fy-fy

SØKNAD: Denne teksten har roboten skrevet. Karriererådgiver i NITO, Vigdis Lamberg, mener søknaden er forferdelig. Foto: Skjermdump fra ChatGPT

Karriererådgiver i NITO og daglig leder i Karriereakademiet, Vigdis Lamberg, er ikke imponert.

Søknaden avsluttes med: «Jeg ser frem til å høre fra deg og kan tilby personlige utviklingsmuligheter i et stort internasjonalt konsern, muligheter for utvikling mot større ansvar, lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.»

– Her har algoritmen fanget opp informasjon til jobbsøker som er fra arbeidsgiver og ikke forstått konteksten. Å sende noe sånt helt ukritisk vil være helt krise for deg som arbeidssøker og fører til at søknaden går rett i søpla hos arbeidsgiver, sier Lamberg.

– En søknad bør være personlig skrevet. Det finnes både kurs og oppskrifter for sånt. Søknaden skal gi et best mulig etterlatt inntrykk som gir dem lyst til å snakke med deg.

Lamberg mener også roboten har gått i en annen klassisk felle.

– Hver setning starter med «Jeg». Det er fy-fy.

Har fungert før

De tre fagforeningnene innen finans; NITO, Negotia og Finansforbundet, mener kunnskapen om kunstig intelligens (KI) i Norge er for dårlig.

Nå skal de lansere en veileder og en podcastserie for å øke kunnskapen.

– Noe av den store utfordringen her er jo det at dette går så fort, at lovverket alltid vil komme etterpå. Vi er nødt til å ligge i forkant og henge med på det som skjer, for utviklingen går innmari fort, sier NITO-president Trond Markussen i en uttalelse.

FORKANT: President i NITO, Trond Markussen, mener det er manglende kunnskap om KI i norsk arbeidsliv. Foto: Stian Lysberg Solum

Professor i digital kultur ved Universitetet i Bergen, Jill Walker Rettberg, er enig med Markussen. Hun mener kunstig intelligens er kommet for å bli. Likevel kan ikke roboten erstatte mennesker.

– ChatGPT gjør jo ikke alt. Den skriver halvgode jobbsøknader. Den «hallusinerer» og finner opp ting. Den setter sammen ord som pleier å oppstå samtidig. Den har ikke evne til logisk tenkning eller faktasjekk, sier hun.

– Det er her vi mennesker må komme inn med logikk, faktasjekk og følelser. Det er jo fortsatt mye vi mennesker trengs til, og det er samspillet vi trenger.

– Mer kompetent

Sky News har tidligere skrevet om at ChatGPT har blitt brukt for å søke jobb.

Kommunikasjonsbyrået Schwa i Storbritannia søkte etter folk som kunne skrive fengende og spennende. I annonsen ba de søkeren om «en tekst på 300 ord om hemmeligheten bak god skriving».

Mindre enn 20 prosent av søkerne ble tatt videre til intervju av hos kommunikasjonsbyrået. Teksten som var skrevet av ChatGPT var blant de som kom videre.

– Det var mer kompetent enn mange av de dårlige menneskene som søker til oss, sa arbeidsgiveren til Sky News.

Han ble veldig overrasket over at en robot hadde skrevet teksten

GENERERT: En tekst skrevet av en robot kom gjennom nåløyet for intervju. Foto: P. Schaathun

Bruk med omhu

Abelia er arbeidsgiverorganisasjonen NHO sin forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Lederen for teknologi og digitalisering i Abelia, Jo Eikeland Roald, mener NITOs eksperiment viser at man enda ikke kan overlate jobbsøkingen til roboter.

– Samtidig kan KI, brukt på riktig måte, ha positive effekter på mange områder. Kanskje vil det for noen bidra til bedre struktur og flyt i søknaden, eller sikre at relevant informasjon kommer med, skriver Roald til TV 2.

STRUKTUR: KI er et verktøy, mener leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Jo Eikeland Roald. Foto: Ilja C. Hendel

Chatroboten ChatGPT ble lansert i november i fjor. Den er dermed fortsatt ganske fersk. Roald mener man må bruke umoden KI med omhu.

– Man må unngå at KI forsterker de bias som ligger i organisasjonens historie. For eksempel å foretrekke menn som ledere, eller overse smarte søkere med ikke-vestlige navn. Man må bruke teknologien riktig.