Robin (28) brøt ut av kristen sekt: – Kaos i hodet mitt

Robin Andersen vokste opp i et lukket kirkesamfunn på Sørlandet. Et dramatisk vendepunkt fikk ham til å bryte ut.

– Det føltes egentlig ganske trygt og godt. Vi følte at vi var de eneste som hadde sannheten, og vi ble lært opp til at det var oss og de utenfor.



Slik beskriver Robin Andersen (28) oppveksten i Menigheten Samfundet i Kristiansand overfor God morgen Norge.

– Vi kalte alle andre for utenforstående, og vi var så heldige å ha den sanne og rette tro. Litt sånn privilegerte. Jeg følte meg heldig som barn – en av de utvalgte.



Menigheten Samfundet har litt over 1700 medlemmer i Kristiansand og Egersund. Medlemmene kan bare gifte seg med hverandre, barna går på menighetens egne skoler og homofili aksepteres ikke.

Det er tolv menn som bestemmer, og man advares mot å ha relasjoner til mennesker utenfor menigheten.

– Når du som et lite barn blir lært opp til at man skal passe seg for alle utenfor, fikk man et nesten sånn fiendtlig bilde av dem, forklarer Andersen.

Innsyn i hemmelige dokumenter

Tidligere redaktør og journalist Bjørn Markussen har jobbet med livssynsstoff i en årrekke, og i 2015 tok Andersen kontakt med ham for å dele sine erfaringer fra Menigheten Samfundet.

ENGASJERT: Journalist Bjørn Markussen har fulgt Menigheten Samfundet og Robin Andersen gjennom syv år. Foto: Gyldendal

Det som skulle bli en artikkel i Fædrelandsvennen, utviklet seg til 46 samtaler gjennom syv år og til slutt boka «Alene ut – fra Menigheten Samfundet til evig fortapelse».

Ved hjelp av interne og hemmelige dokumenter har Markussen fått innblikk i hvordan Menigheten Samfundet styres. Han forteller at medlemmer som ikke følger reglene blant annet risikerer å bli ekskludert.

– For eksempel hvis foreldre ikke vil sende barna sine til skolen, så er det en tydelig advarsel. I 2017 var det en vurdering om de skulle ta bort den advarselen, men det ville de ikke. Så det er fortsatt en advarsel om ekskludering hvis barna ikke sendes på de skolene, hvor da alle lærerne er medlemmer, sier Markussen.



Belønningen for å være medlem i menigheten og følge reglene, er å komme til himmelen.



Det dramatiske vendepunktet

Til tross for advarsler fra familien og menigheten, begynner Andersen i ungdomsårene å møte mennesker utenfor.

– Jeg opplevde jo at folk var hyggelige. Folk var kjærlige. Jeg møtte folk som jeg ble glad i og som jeg hadde lyst til å gå med. Men jeg fikk jo hele tiden høre hjemmefra at: «Disse menneskene må du ikke gå med, de er farlige», forteller 28-åringen.

– Det kjente jeg meg ikke igjen i, og det var sånn tankene mine begynte å virre rundt at dette kanskje ikke er det stedet jeg har lyst til å være. Det var en helt forferdelig situasjon, fordi alle i hele slekta mi var medlemmer. Jeg så ikke hvordan jeg skulle få dette til, fortsetter han.



ALENE UT: Robin Andersen slet med mørke tanker før han brøt ut av menigheten. Foto: Kristin Ellefsen

17. mai 2015 topper det seg for ham.

– Da var jeg på en veldig mørk plass i livet. Det var bare kaos i hodet mitt. Jeg så ingen gode løsninger.

Han står i det som fremstår som en umulig situasjon der han må ta et fundamentalt valg.



– Enten måtte jeg fortsette å være medlem av dette samfunnet og leve et falskt liv, for jeg hadde jo ikke lyst til å være der. Eller så kunne jeg bryte ut, men da hadde jeg ikke peiling på hva som kom til å skje, forteller han og fortsetter:



– Jeg hadde jo lært hjemmefra om hvordan man skulle behandle folk som meldte seg ut. Hele slekta mi ville være uenig, og jeg ville ikke få noe støtte.



Like etter klokka elleve om kvelden den 17. mai 2015 rykker politiet ut til en leilighet i Kristiansand. Der finner de 19 år gamle Robin Andersen med en kniv i hånden. Livet hans kunne endt denne kvelden.

– Jeg så to valg, og begge så jeg på som elendige, og det skapte et stort kaos i hodet mitt. Til slutt visste jeg ikke om jeg orket mer, rett og slett.



Trenger du noen å snakke med? Ring Mental Helse på tlf. 116 123. Hjelpetelefonen er en gratis, døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym.

Hendelsen i leiligheten fikk han til å innse hva han måtte gjøre.

– Jeg opplevde mer og mer at det som ble beskrevet da jeg var barn, det stemte ikke. Jeg fikk meg en kjæreste som var utenfor dette. Det gjorde at jeg på et eller annet tidspunkt tenkte at nå må jeg bryte, dette kan jeg ikke stå inne for og støtte.



God morgen Norge har vært i kontakt med Robins mor, som ikke ønsker å uttale seg i media.

– Arr som sikkert vil vare livet ut



I dag, åtte år etter, har han fått kone og to små barn, og 28-åringen lever livet sitt utenfor Menigheten Samfundet.

– Hvordan har du det i dag?

– Livet mitt er mye bedre, og jeg er på en fin plass i livet akkurat nå. Jeg er veldig stolt og glad for å ha truffet Bjørn Markussen og at det har blitt en bok. Jeg tror dette er en viktig debatt som storsamfunnet må ta.

– Men at det alltid vil være noen arr som sikkert vil vare livet ut når jeg er født og oppvokst i Menigheten Samfundet, det tror jeg at jeg vil kjenne på.

MOTIVASJON: Robin Andersen håper hans egen historie kan hjelpe andre i liknende situasjoner. Foto: Camila Blok/God morgen Norge

Etter at Andersen delte sin egen historie, har han fått mange tilbakemeldinger fra andre i lignende situasjoner.

– Hvis dette kan være med på å hjelpe andre som er i lignende situasjoner, så synes jeg det er en god motivasjon. Og så synes jeg storsamfunnet burde kontrollere dette bedre, hva som faktisk foregår nede på Sørlandet.

Dette svarer Menigheten Samfundet

Sigmund Aamodt, som er hovedforstander i Menigheten Samfundet i Kristiansand, sier i en kommentar til God morgen Norge at de ikke ønsker å kommentere bokprosjektet eller enkeltpersoners uttalelser.

– På generelt grunnlag kan vi ikke nekte for enkeltmenneskers opplevelser, og vi synes det er trist at noen sitter igjen med negative opplevelser fra vår menighet, skriver Aamodt i en e-post.

– Samtidig vil vi si at vi prøver å arbeide for at alle mennesker kan ha det bra, enten de er i menigheten eller ikke. I vår menighet ønsker vi å ha et kristent og sosialt godt fellesskap hvor vi kan støtte og hjelpe hverandre, også i å holde fast på Bibelens lære, fortsetter han.

– Negativ sosial kontroll på norsk

Både Menigheten Samfundet og deres private skoler får i dag offentlig støtte fra staten.

Etter å ha fulgt Robin Andersen gjennom syv år, i tillegg til å ha satt seg grundig inn i hvordan Menigheten Samfundet opererer, er journalist og forfatter Bjørn Markussen kritisk til en del ting.

– Kirker, moskeer, Human-Etisk Forbund og livssynssamfunn må få lære ungene sine hva de vil, men privatskoleloven stiller noen krav. Den sier at barna skal læres opp til toleranse, likestilling og vennskap mellom religiøse grupper. Jeg kan ikke se at det er tilfellet her.

Markussen understreker imidlertid at dette ikke bare gjelder Menigheten Samfundet.

– Dette er negativ sosial kontroll på norsk, som vi ofte forbinder med religiøse samfunn som har kortere fartstid i landet. Men disse som nå kommer med meldinger, er mennesker som er i mange trossamfunn, som opplever at Robin forteller noe som kan hjelpe dem.