Rives vekk fra hyllene: – Massiv salgsøkning

STORINNKJØP: Nå har salgstallene for særlig to varer skutt i været. Foto: Gorm Kallestad

Nord i landet har de allerede fått kjenne på den bitende kulden, og nå står Østlandet for tur.

Har du tenkt at det kan være godt med en ekstra varmeovn? Eller kanskje en snøskuffe for å måke vekk de største snømengdene?

Da er du ikke alene.

Massiv økning

Salget av varmeovner har nemlig økt med nær 300 prosent hos Elkjøp, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det er mange varmeovner det! Salget har skutt i været den siste tiden, både i butikk og på nett.



Det sier Arnstein Værdal, salgssjef i Elkjøp Norge.

SALGSSJEF: Arnstein Værdal i Elkjøp. Foto: Elkjøp

Også Power opplever salgsboomen. Særlig en storby skiller seg ut.

– Salget har økt betraktelig over hele landet, men i Oslo salget økt over dobbelt så mye som resten av landsnittet, sier Elisabeth Gill.

Hun jobber som markedssjef og presseansvarlig i Power.

Folk vil særlig ha flyttbar varme, som for eksempel oljeovn og vifteovn, men kundene er også ute etter varmetepper og andre løsninger for å varme opp boligen, forteller hun.

– Vi ser også en økning i antall bestillinger av varmepumper nå etter nyttår. I tillegg er det stor interesse for å bistå kunden med å finne rett strømavtale, sier Gill.

SIKRER SEG VARMEOVN: Hos Elkjøp har salget av varmeovner steget med opp mot 300 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun forteller at de foreløpig ikke står i fare for å gå tomme for varmeovner som følge av den store etterspørselen.

Helt utsolgt

De store snømengdene på Sørlandet har derimot tømt butikkhyllene hos Byggmax.

Der er det nemlig ikke et eneste måkeredskap igjen å oppdrive.

– Byggmax butikkene på Sørlandet – Kristiansand, Evje, Grimstad og Arendal, har opplevd en salgsøkning på 244 prosent på snøskuffer og spader sammenlignet med i fjor vinter.

Det forteller Hannah Ekelund, kommunikasjonsrådgiver i Byggmax.

– Byggmax Grimstad har måttet ta i bruk hageredskaper for å kunne tilby de snøfaste kundene sine noe å måke med.

Frederik Staudt, regionsjef for region vest i Byggmax, forteller at butikkene per i dag er utsolgt for alt av snømåkingsutstyr, men at det blir lagt inn bestillinger fortløpende.