Rives ut av hyllene

Produktet er utsolgt hos kjeden etter at det tok av på TikTok

Nytt år, nye trender.

Denne trenden så riktignok butikkjeden Life allerede i 2022, men den har vart inn i det nye året.

– Vi solgte mest rett før sommerferien, men så har det vedvart utover høsten og vinteren. Vi solgte veldig mye i julen for eksempel.

Det sier Natasha Piljurovic. Hun er butikksjef i helsekostbutikken Life på Majorstuen i Oslo.

POPULÆRT: Produktet med denne ingrediensen har blitt svært ettertraktet. Foto: Gita Kulinica/Colourbox

Viral-ingrediens

Butikksjefen snakker om hårprodukter som inneholder ingrediensen rosmarin.

Etterspørselen har skutt i været etter at slike produkter fikk TikTok-eksponering.

Kundene er som regel unge jenter, ofte studenter, men også i 30-årene.

– Produktene skal være bra for hårveksten, det er hovedårsaken til at produktene har blitt populære, forklarer Piljurovic.

ROSMARIN: Det er tomt for hårvannet. Foto: Privat

Tomme

Ifølge butikksjefen er hele kjeden utsolgt for hårvann som inneholder rosmarin.

– Vi merker at produkter, som har vært på lager lenge, plutselig trender.

Hun kommer med et annet eksempel.

– En gang var det et hudprodukt fra Weleda som ble revet vekk fra hyllene etter at kona til Justin Bieber reklamerte for det.

Avisa Oslo omtale saken først.

OLJE: Denne varianten er fortsatt i hyllene. Foto: Privat

Minner om kjerringråd

TikTok-ekspert og foredragsholder Carina Elise Godou sier beauty-trender er svært populære på TikTok.

Det er flere sminke- og skjønnhetsprodukter som har blitt utsolgt etter at produktet har gått viralt på TikTok.

– Det nye fokuset ser ut til å være på naturlige produkter, slik som denne rosmarinoljen. Jeg får også litt assosiasjoner til alt TikTok-fokuset på gua sha, en stein som skal dras eller rulles over ansiktet for å oppnå en strammere hud.

TREND: Carina Elise Godou Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Felles for begge trendene er at de stammer fra eldgamle tradisjoner, som nå har fått nytt liv på TikTok.

– Vi kal nok se mer av slike trender i 2023. I fare for å høres veldig gammel ut vil jeg si at dette minner om det min generasjon og eldre kaller kjerringråd.

– Jeg er ikke overrasket over at denne trenden har blitt populær, når mange hevder at de får lengre og fyldigere hår av å bruke oljen, legger hun til.