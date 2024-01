Rives bort: – Utsolgt

UTSOLGT: Biltema på Alnabru er utsolgt for snøfresere Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Mens butikkhyllene står tomme over hele Norge melder Clas Ohlsen om 800 (!) prosent salgsøkning siden i fjor. En ny «krise» rammer Norge hardt akkurat nå.

– Hei, har du noen av de der igjen …, spør TV 2s reporter og peker mot et skilt.

– Nei dessverre



– Ikke en eneste en?



– Ikke en eneste en dessverre.



– Hva med en annen butikk ett annet sted i butikkjeden?



– Vi er utsolgt i hele landet dessverre.

Slik forløp opptil flere samtaler da TVs reporter desperat saumfarte ulike butikker i dag på jakt etter, ja du har sikkert for lengst tippet hva det er snakk om …

Jo da, det stemmer.



Vi snakker snøfreser.

Det er vist nok ganske populært for tiden …

800 prosent salgsøkning

– Vi har hatt en svært stor etterspørsel på snøfreser de siste ukene med en salgsøkning på over 800 % sammenlignet med januar i fjor, sier Anders Wahl, pressekontakt, Clas Ohlson til TV 2.



ØKTE SALGET MED 800 (!) PROSENT PÅ ET ÅR: Anders Wahl, Pressekontakt i Clas Ohlson og resten av medarbeiderne i Clas Ohlson selger snøfresere som varmt hvetebrød. Foto: Clas Ohlson

– Vi Vi selger også veldig mye snømåker, spesielt på sør- og Vestlandet.

Ifølge Wahl er det utsolgt for snøfresere i de fleste butikker i hele landet.

– Vi har mer på vei fra vårt sentrallager i Sverige, men vi vet også at de kommer til å bli raskt utsolgt når de kommer til butikken. Vi gjøre hva vi kan for å møte behovet, sier Wahl.

Snart tomme for snøskuffer

På Biltema Alnabru står det pall med totalt åtte snøskuffer stablet opp.

UTSOLGT FOR SNØFRESERE: Biltema på Alnabru er utsolgt for snøfresere Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Her ville det stått masse snøskuffer og masse snøfresere, men vi er jo tomme, sier varehussjef Fredrik Kongsrud til TV 2.



– Det er blitt solgt enorme mengder med snøfresere i år, men det jo likt for hele kjeden. Vi er tomme i hele Norge og det er ikke å oppdrive.

– Vi solgte den siste snøfreseren i går, men han har stått på venteliste i to uker. Han var kjempefornøyd og kunne ikke kommet hit fortere.



Ny «krise» på trappene

Skal man stole på værmeldingen er det kanskje ikke krise om du ikke får tak i snøfreser med det første. Til helgen kommer værskiftet med plussgrader mange steder. Da er det en ny vare det blir rift om.

– Det kommer til å bli rift om salt og strømiddel til uka, og jeg er ganske sikker på at vi kommer til å selge store mengder. Jeg tipper at det kommer til å stå kø her på mandag, og jeg er flink til å tippe. sier Kongsrud og smiler.