Tirsdag var oljefondsjef Nicolai Tangen på plass på oljemessen ONS i Stavanger. Han var tydelig på hva som er de største økonomiske utfordringene for tiden.

– De største utfordringene vi har nå er en kombinasjon av høy prisstigning som vi nå ser over hele verden, og geopolitikken, altså det som utspiller seg i Ukraina, og mellom andre stormakter, sier Tangen.

Kjøp lavt, selg høyt

Selv har Tangen måtte se verdien av Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet, gå ned siden starten av året, i tråd med verdens aksjemarkeder som også har falt.

Samtidig opplever Norge eventyrlige inntekter på olje og gass, inntekter som går rett inn i Oljefondet. Siden starten av krigen i Ukraina har energiprisene gått til værs, blant annet på grunn av vestens sanksjoner mot Russland.

Selv om inntektene har et dystert bakteppe, mener Tangen det gir muligheter for fondet.

– Det positive er at aksjene er litt billigere. For måten å tjene penger på er som kjent å kjøpe lavt og selge høyt, og det er det vi på en måte gjør nå.

Vedvarende prisstigning

Om drøyt en måned legger regjeringen frem neste års statsbudsjett. Tirsdag holdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum et siste foredrag før statsbudsjettet skal landes. Han poengterte blant annet at regjeringen nå vil dempe oljepengebruken for å få bukt med prisstigningen.

– Vet du hva som er så deilig med min jobb? Det er det at jeg slipper å ha noe syn på den type ting, sier Tangen på spørsmål om hva han tror er de største utfordringene for regjeringen.

Tangen tror imidlertid at den høye prisstigningen kan vedvare en stund til.

– Du ser jo at lønningene stiger i mange land utenfor Norge, og da er det en risiko for at prisstigningen kan sette seg fast, og at det ikke er så enkelt å få ned igjen.

Musk-besøk

Besøket av Tesla-eier Elon Musk på ONS dagen i forveien hadde oljefondsjefen fått med seg. Oljefondet eide per 30. juni i år aksjer for drøyt 53,5 millioner kroner i Tesla, og det var dermed en av fondets største eierandeler.

– Musk sa at han er veldig bekymret for at det fødes for få barn. Deler du hans bekymring?

– Haha! Altså, jeg har på en måte tre barn, så jeg har gjort min del der, men jeg har ingen planer om flere, sier Tangen.