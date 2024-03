Risikerer alt for pianofestival: – Selger nyrene før jeg gir meg

MOTTO: – Aldri gi opp. Hvis du ønsker det, så gå for det, sier Kiril Kutin. Han lever opp til mottoet sitt. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

STAVANGER (TV 2): Kiril Kutin tapte personlig over 800.000 kroner i fjor, men det stopper ikke en som lever og ånder for pianomusikken.

Han har jobbet med Stavanger International Piano Festival i en årrekke, selv om 2023 var første gang festivalen så dagens lys.



– Jeg har gått i lære i tjue år, på konserter og festivaler over hele verden, sier Kiril Kutin.

Kutin påstår han arrangerer Norges eneste rene pianofestival.

Det finnes en risiko for noe fremtidig håndgemeng med Lofoten Pianofestival. Men det er langt fra Stavanger til Svolvær.

Og bulgareren som står bak festivalen, risikerer bokstavelig talt alt for å få drømmen til å gå i oppfyllelse.

– Jeg selger nyrene mine før jeg gir meg, sier han.



MERCH: Pianist og festivalarrangør Kiril Kutin er begeistret for å ha fått laget t-skjorter og andre varer til historiens andre Stavanger International Piano Festival. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Pantsatte huset

Kutin har bodd i Stavanger siden 2006 og jobber som frilanspianist og pianolærer. Når han møter TV 2, er han nettopp kommet tilbake fra å spille konserter i Wien.

At klassisk musikk ikke nødvendigvis er noe for absolutt alle er bulgareren klar over, men én ting er han sikker på:

– Alle elsker pianomusikk.

Derfor pantsatte Kutin huset etter fjorårets festivaldebut.

– Jeg landet på et underskudd på 860.000, sier han med et skyldig smil om munnen.



Men sånn måtte det bare bli; bulgareren er nemlig ikke typen til å begynne i det små.

– Alle sa jeg burde starte enkelt, og jeg fikk ingen sponsorer eller støtte fra kommunen, sier Kutin.

Men det var ikke aktuelt å starte i kjelleren og bygge seg opp.

– Jeg har ikke tid til å bygge opp en festival i tjue år, og kvaliteten må være der, sier han.

Noe rett fikk han også, for gjennom å gå høyt ut tidlig har han allerede klart å få både Stavanger og Sandnes kommune, samt fylkeskommunen inn med støtte. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Så Kutin, som selv er en anerkjent pianist med et godt nettverk i bransjen, hanket inn de store navnene.

Noen hjalp til med å ta et rabattert honorar, og festivalen var et faktum.

– Alle som var i fjor var ekstremt fornøyde. Jeg fikk tusen mail av folk som sa det var helt magisk, sier Kutin.

Det han frykter aller mest er at pianistene skal måtte spille for tomme saler. Mest fordi det ville være flaut, forteller han.

– At en artist som selger ut 4000 billetter i Concertgebouw i Amsterdam skal komme hit og så er det to som har kjøpt billett, og så er det min feil fordi jeg ikke har klart å finne folk, sier Kutin.



Avgjørende år

Likevel, i slutten av mars prøver han igjen, og det må bli en suksess. For Kutin har satset alt.

– Vennene mine sier konene deres ville kastet dem på dør om de pantsatte huset for noe sånn, sier han.



Kutin lovpriser støtten han får fra familien. Barna er frivillige på festivalen, og kona er skråsikker på at han vil lykkes.

– Hun sier: «Du får det alltid til, du skal få den til også».

MOZART: Kutin er selv en dreven pianist og spiller her Tyrkisk marsj av Mozart. Feilfritt, forresten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Derfor har han booket inn artister et par år frem i tid, men han er fullt klar over at det står og faller på hvordan det går med festivalen i år.

– I år blir det interessant å se hvordan vi skal løse problemene vi hadde i fjor, for jeg har ikke mer hus å pantsette, sier Kutin.



– Ja, har du en plan?



– Planen er å levere en helt magisk, fantastisk festival. Så finner vi løsningen etterpå, sier pianisten.