Risikerer å gå glipp av flere hundre tusen kroner

BORGARTING LAGMANNSRETT (TV 2): Torsdag frifinnes Viggo Kristiansen (43) i Baneheia-saken. Utfallet av dommen vil kunne få betydning for hvor mye penger han får i erstatning.

Tirsdag forklarte statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg hvorfor det ikke finnes beviser for at Viggo Kristiansen er skyldig i Baneheia-saken.

Samtidig skal Kristiansen idømmes en straff for andre straffbare forhold han ble funnet skyldig i under Baneheia-rettssaken.

Den ene saken dreier seg om gjentatte overgrep mot en mindreårig jente da Kristiansen selv var under 18 år.

I den andre saken han nå skal straffes for, ble han funnet skyldig i å flere ganger ha gått opp på balkongen til en kvinne i nabolaget.

ET NYTT LIV: Etter avgjørelsen torsdag, kan Viggo Kristiansen kreve erstatning på mange titalls millioner kroner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han skal ha sett på henne mens hun skiftet, noe fornærmede selv opplevde som svært skremmende.

Kan få betydning

Med dagens straffenivåer ville overgrepene mot den mindreårige jenta gitt flere års fengsel, men da dommen falt tidlig på 2000-tallet, var straffene mindre strenge.

I tillegg er det en hel rekke formildende omstendigheter, blant annet at Kristiansen selv var et barn da ugjerningen fant sted.

For overgrepssaken og kikkersaken, mener aktor Andreas Schei at Viggo Kristiansen skal dømmes til 10 måneders fengsel.

AKTORATET: Statsadvokatene Andreas Schei (t.v.) og Johan Øverberg. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Forsvarer Bjørn André Gulstad mener at åtte måneders fengsel er en passende straff.

Kristiansen, som allerede har sittet 21 år i forvaring, skal ikke inn og sone mer straff, men lengden på straffen for de gamle sakene kan få betydning for hvor mye penger han får i erstatning.

300 av 7567 dager

I praksis vil straffen han får nå bli trukket fra når man skal regne ut hvor lenge han har sittet uskyldig i fengsel.

– Dette er vi svært opptatt av, nemlig at straffen skal settes kortest mulig fordi dette vil gå til fratrekk for den tiden som eratatningskravet bygger på, sier forsvarer Gulstad og legger til:

– Jo flere måneder denne straffen blir på, jo færre måneders oversoning bygger erstatningskravet på.

Kristiansen har sittet 7567 dager i fengsel. Dersom aktor får viljen sin og han dømmes til 10 måneders fengsel, betyr det at han er korrekt dømt til fengsel i cirka 300 dager.

VIL KREVE ERSTATNING: Etter torsdagens avgjørelse, vil Viggo Kristiansens advokater Bjørn André Gulstad (t.v.) og Arvid Sjødin forlange flere titalls millioner i erstatning på vegne av sin klient. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Advokat John Christian Elden, som ikke har en rolle i Baneheia-saken, forklarer at straffen vil ha lite å si for oppreisningen Kristiansen får etter å ha blitt uskyldig dømt til lovens strengeste straff.

Årsaken er at dette vil bygge på en helhetsvurdering.

Det vil imidlertid kunne få betydning for erstatningspørsmålet ettersom han ikke vil få kompensasjon for den tidsperioden han uansett skulle ha sonet i fengsel for kriminalitet han hadde begått.

Kan koste ham flere hundre tusen

Flere eksperter har antydet at Kristiansen kan vente seg titalls millioner kroner i erstatning som følge av den uriktige Baneheia-dommen.

Elden forklarer hva en eventuell dom på 10 måneders fengsel vil kunne ha å si for hvor mye penger Kristiansen til slutt får.

– Hvis han hadde hatt en årslønn på 500.000 kroner, regnet etter dagens lønnsnivå, vil en dom på for eksempel 10 måneders fengsel medføre en reduksjon i erstatningen på 400.000 kroner.

Elden sier at staten, som skal utbetale erstatningen, kan argumentere med at belastningene av den uriktige domfellelsen var mindre siden han uansett skulle ha sittet en periode i fengsel.

AVGJØR SAKEN: Lagmann Tonje Vang skal lese opp Baneheia-dommen torsdag klokken 12.00. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Jeg antar at forsvarerne vil argumentere mot dette standpunktet.

Torsdag klokken 12.00 leser lagmann Tonje Vang i Borgarting lagmannsrett opp kjennelsen der Kristiansen frifinnes i Baneheia-saken.

Da blir det også kjent hvilken straff han skal idømmes for de andre forholdene.

Opplesningen sendes direkte på TV2.no og TV 2 Nyheter.