Ringte selv til politiet: «Jeg er skutt på Rema 1000!»

DREPT: Bård Lanes (t.v.) ble skutt i Tønsberg i april for snart to år siden. Her er han avbildet med sin bror. Foto: Privat / Med tillatelse

– Jeg er skutt. Jeg er skutt på Rema 1000 på Kilen, sa Lanes da politiet løftet av røret.

33-åringen har åpenbart sterke smerter når han forsøker å forklare hva som har skjedd.

– Bård, vi skal hjelpe deg, sier operatøren i telefonen.

Kort tid senere kommer flere vitner til og overtar telefonen og den videre dialogen med nødetatene. De forteller at Lanes blør fra området rundt ribbeina.

SKYTTEREN: En 27 år gammel mann er fanget opp på overvåkningskameraene i forbindelse med drapet. Foto: Politiet

Politiet spør på et tidspunkt om Lanes vet hvem som skjøt ham. Et av vitnene videreformidler spørsmålet, men 33-åringen sier at han ikke vet.

Kjæresten ringte

Da politiet ankom stedet, var det ikke mulig å få kontakt med Lanes.

Han ble hastet til akuttmottaket ved sykehuset, men de klarte ikke å stoppe de omfattende blødningene. Lanes ble erklært død kort tid senere.

Politiet tok 33-åringens telefon og oppdaget at en kvinne ringte til ham. Dette var Lanes' kjæreste som var med ham da drapet skjedde.

De var på Kilen i Tønsberg for å ta solarium.

ÅSTEDET: Drapet skjedde på butikk- og industriområdet Kilen i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2

Da politiet ringte kjæresten, satt hun i bilen i Lanes og ventet på at han skulle bli ferdig med å ta sol.

Politiet har overvåkningsvideo som viser hvordan skytteren, en 27-åring, ventet på Lanes utenfor bygningen.

Lanes løper for sitt liv før han blir skutt bakfra.

Var politiinformant

I sitt innledningsforedrag trekker statsadvokat Andreas Christiansen frem at politiet kjente til avdøde.

– Bård Lanes har gitt informasjon til politiet, men hvorvidt han har vært en informant i saken, er ikke relevant, sier aktor Christiansen.

MENER DRAPET VAR PLANLAGT: Statsadvokat Andreas Christiansen er aktor i drapssaken. Foto: Aage Aune / TV 2

TV 2 har tidligere omtalt at politiet har etterforsket en teori om at Lanes ble drept fordi de tiltalte mente at han var en «tyster».

VG har tidligere skrevet en større sak om kontakten Lanes hadde politiet.

Erkjenner drapet

Tirsdag startet rettssaken mot fire menn som er tiltalt for drapet.

En 27 år gammel mann erkjenner at han skjøt Lanes, mens de tre andre nekter straffskyld.

Aktor Andreas Christiansen har åpnet for å kreve forvaringsstraff for skytteren.

Tre av de fire mennene som nå står tiltalt, ble pågrepet kort tid etter drapet. Den fjerde, en brasiliansk mann i 20-årene, ble først pågrepet i mars i fjor.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan politiet fløy inn portugisisktalende undercover-agenter som fikk i oppgave å infiltrere livet til brasilianeren under dekke av selv å være kriminelle.

Fredag kunne TV 2 fortelle at brasilianerens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har lykkes med å avskjære alle bevis knyttet til undercover-operasjonen.