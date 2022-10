Ringte mamma på vei hjem – så ble hun brutalt drept

Sunniva Borgen (23) ringte mamma og fortalte hvor gøy hun hadde det sammen med vennene sine. Under to timer senere ble hun slått og knivstukket av sin tidligere kjæreste så hun døde av skadene.

Nå stålsetter familien seg for å høre drapsmannens forklaring i Hordaland tingrett 31. oktober.

For et år siden feiret Sunniva Borgen (23) bursdagen til en venninne på byen. De var på vei til nachspiel da Sunniva ringte mamma. Siv Yndestad Borgen gjenforteller hva de pratet om den lørdagen i september i fjor:

– Sunniva, klokken er kvart på tre på natten! Vi skal i konfirmasjon i morgen.

TETTE BÅND: Siv og Sunniva snakket ofte, og mye sammen. Foto: Erik Teige / TV 2

Sunniva beroliget moren sin. Serviceinnstilt som alltid, lovet hun å stille som sjåfør som avtalt, klokken 12, 12. september 2021.

Det var det siste familien hørte fra Sunniva.

Kritisk skadd

Drøye tre timer etter den koselige praten med datteren, ringte Sivs telefon igjen. Klokken viste 05.55. Det var fra Haukeland universitetssykehus. Sykepleieren spurte om det var Siv Yndestad Borgen han snakket med.

«Ja», svarte Siv og lurte på hvorfor de ringte.

– Vi har en dame her som er kritisk skadd. Kom med en gang!

Først stusset Siv, og lurte på hvorfor sykehuset ringte henne om en dame. Stemmen i andre enden nølte, før han presiserte at det var en ung kvinne som kunne være Sunniva Borgen. Så gjentok han: «Kom med en gang!»

KRITISK: Siv Yndestad Borgen og Arne Petter Borgen dro rett til sykehuset for å være med datteren. Foto: Erik Teige / TV 2

Ingen tid å miste

Siv og ektemannen Arne Petter satte seg i bilen og kjørte rett til sykehuset. Paret stoppet et øyeblikk for rødt lys på Danmarksplass, før de så på hverandre: Hvorfor stoppe midt på natten når det knapt var biler på veien og de måtte skynde seg for å nå datteren som lå kritisk skadd på sykehuset?

Fremme på traumemottaket fikk foreldrene vite at Sunniva trengte omfattende operasjoner. Ekteparet fikk straks et pårørenderom. Foreldrene ringte Sunnivas lillebror og storebror.

ÅSTED: Krimteknikere undersøker leiligheten til Sunniva Borgen etter det brutale overfallet. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Skadene var så omfattende at en av legene som er i nær familie, ikke gjenkjente pasienten på operasjonsbordet som Sunniva. Da legen fikk vite identiteten, fikk hun avløsning.

Foreldrene ble spurt om de ville snakke med en prest.

– Jeg vil ikke snakke med en prest!

Det var ikke en prest Siv følte behov for å snakke med. En psykolog kanskje, men ikke en prest. Senere skulle hun foreslå for sykehuset at det er bedre å tilby en livssynsnøytral person til mennesker i krise.

SAMMEN: Sunnivas mange venner har holdt kontakten med familien. Foto: Erik Teige / TV 2

Samlet rundt sykesengen

De neste dagene var familien samlet rundt Sunniva. Holdt hender. Snakket om Sunnivas smil og gjestmildhet. Hvordan hun stilte opp for andre og hadde en egen evne til å skjønne hvem som trengte litt ekstra omsorg.

Sunniva elsket å dra på turer, gjerne overnatte, sove i telt. Sammen med sin nye kjæreste hadde hun sommeren 2021 dratt til Grimen camping like utenfor Bergen. Siv forteller hvordan datteren gledet seg over den kortreiste ferien, og hvordan de stakk innom nærbutikken for å kjøpe et nytt spill.

Hadde knapt møtt familien

Første gang Siv snakket med mannen som Sunniva var på telttur med, var 17. mai 2021. På telefon spøkte han med at Sunniva ikke ville vise ham frem for foreldrene sine.

Senere kom de to på middag. Siv husker at hun tenkte at han lot Sunniva være nedpå. Hun var glad i sport og fysisk aktivitet, men trengte ro etter å ha hatt ME og var på vei til å bli frisk. Han presset henne ikke til lange turer. At Siv tenkte at han var snill, er vondt å tenke på nå.

– Det var en mann som Sunniva hadde som kjæreste, og som hun og vi hadde tilit til. Den tilliten har han brutt. Han er absolutt ikke Sunniva sin kjæreste og må ikke bli omtalt som det.

Arne Petter sier 30-åringen ikke lenger var Sunnivas kjæreste da han startet angrepet.

– Nå er han en drapsmann, og det ble han den kvelden, den morgenen. Han var ikke kjæresten da dette skjedde. Absolutt ikke.

SAVN OG SORG: Familien fikk tegnet en egen sol og et stort hjerte på gravsteinen. Foto: Erik Teige / TV 2

Tiltalt for drap

Det var en nabo som ringte 112, etter klokken 04.35, søndag 12. september 2021. Da politiet kom til leiligheten i Åsane, var Sunniva brutalt skadet og leiligheten rasert. Mannen motsatte seg pågripelsen og spyttet politibetjenten. Fem dager senere døde Sunniva på sykehus av mulitorgansvikt som følge av skadene.

I sommer ble 30-åringen tiltalt for å ha drept Sunniva ved at han slo, stakk og skar med flere kniver i hode og kropp. Han har erkjent straffskyld for drapet, for å ha slått og knust inventar og utstyr i Sunnivas leilighet, og for å ha spyttet en politibetjent i ansiktet. Forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest sier hans klient vil forklare seg i Hordaland tingrett. Siv sier det blir fryktelig.

– Hun har blitt utsatt for grusom ondskap. Det er ondskapen som gjør så vondt.

TILSTEDE: Bildene av Sunniva har en sentral plass i stuen til familien Borgen. Foto: Erik Teige / TV 2

Sunnivas pappa sier familien vil følge rettsaken sammen.

– Det skal bli veldig godt å bli ferdig.

Tre dager i retten

Familien stålsetter seg for bevis som vil vise brutaliteten og eventuelle skjerpende omstendigheter som vil være med på å avgjøre hvor streng straff gjerningsmannen vil få.

– Det er ingen andre å klandre for det som har skjedd enn gjerningsmannen.

Siv sier alle som sliter med aggresjon, eller rus, eller andre utfordringer selv har ansvar for å unngå situasjoner som kan skade andre. Hun sier personen selv, og de som er rundt vedkommende, må ta tak og oppsøke hjelp. Sunnivas venner har fortalt Siv at når han var ugrei mot andre, ville Sunniva gjøre det slutt.

Han som nå er tiltalt for drap, ble i 2020 anmeldt for vold mot en ung mann og ilagt forelegg for kroppskrenkelse, skriver Bergens Tidende.

– Dersom Sunniva hadde visst at han også var en voldsmann, ville hun ikke ha vært med ham.

VONDT: Foreldrene legger sitt vondeste år bak seg. Etter rettsaken, skal de jobbe videre med Sunnivas minnefond. Foto: Erik Teige / TV 2

Alt hun ikke får oppleve

Etter rettsaken, skal Siv og Arne Petter fortsette arbeidet for at Sunniva skal bli husket for hvem hun var. Sunnivas minnefond deler ut støtte til andre som jobber for sårbare barn og unge. Neste utdeling skjer på det som skulle vært Sunnivas 25-årsdag, 8. desember. To dager før åpner familien en kunstutstilling med foredrag om kunst som terapi, og til våren skal de arrangere et menneskeverdseminar. På minnefondsiden deler Siv sorgen over alt Sunniva aldri får oppleve:

«Alt vi ikkje har fått dele med deg, alt du ikkje har fått oppleve. Alt du var, som ikkje er, alt er tatt frå deg, og oss.»

Tenker på latteren

Midt i sorgen, kan familien plutselig kjenne blaff av glede. Sunnivas foreldre har blitt besteforeldre. Til en jente som aldri får møte tanten sin.

SKÅR I GLEDEN: Sunniva fikk aldri oppleve å bli tante. Foto: Erik Teige / TV 2

– Det tar ikke bort sorgen, men det gir et tillegg, sier Arne Petter.

– Hun ville blitt en fantastisk tante! Gleder er alltid litt vanskelig fordi Sunniva ikke får dele det med oss.

«Du er blitt tante, du har ein familie som manglar deg kvart sekund, kvart minutt, kvar dag og natt. Alle venene dine, og våre, alle er så uendelig fortvila og lei seg. Vi prøver Sunniva, kvar dag, å løfte fram det gode, og alle gode minner – det er uendelig mange å ta av.»

Et av minnene er den siste samtalen med mamma.

– Det var sent på kvelden, en helt vanlig Sunniva-samtale. Hun fortalte hvor gøy, hvor kjekt de hadde det. Hun var strålende glad, med latter i stemmen. Det er veldig fint å tenke på.