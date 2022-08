Ringte 112 og mente seg truet på livet – først en time senere kom politiet

Øystein: Jeg pleier ikke å ringe dere så ofte – jeg driver Telenor Arena til daglig, men nå har jeg en kar som sitter og smiler når jeg ringer dere og sier at han skal drepe meg.

Politiet: Ok. Hvor er du nå?

Øystein: Jeg er hjemme i huset mitt (...) Det er en sånn pullert som står på veien der (...).

Politiet: Men han karen som skulle drepe deg, hvor er han hen?

Øystein: Han sitter tvers overfor bordet mitt nå og stryker kjæresten sin over kinnet og jeg har allerede kommentert at i sånne situasjoner så har norsk politi med å kanskje ikke være alt for raske innimellom.

Politiet: Men altså, er dette da en du kjenner, eller?

Øystein: Jeg kjenner han ikke mer enn at han... Jeg møtte han og kjæresten på ølfestival i München for et år siden, og det var en ganske plutselig vending hvor – får da min innvirkning i forhold til hvem som er kristen og hva det skulle være. Så de kom inn her. Men jeg er en stor tøff kar på to meter og ville ikke ringt dere hvis jeg ikke følte at det var nødvendig.

Politiet: Ok, men...

Øystein: Og jeg har dem rett over bordet mitt, så jeg kan liksom ikke beskrive så voldsomt mye mer enn det.

Politiet: Nei, jeg forstår det, men det er liksom min jobb å komme med litt oppfølgingsspørsmål her for det... Hva kan jeg si, jeg må nesten prøve å sette meg litt inn i hva som er problemet her da. For dere har jo tydeligvis vært sammen i dag da, og kost dere i og med at klokken er...

Øystein: Jeg møtte dem for et år siden og jeg møtte dem i dag...

Politiet: Men hva gjør de hjemme hos deg klokken to om natta, natt til tirsdag liksom?

Øystein: Nei, fordi jeg har jo fulgt dem også i sosiale medier fra jeg møtte dem for et år siden, og det har sett veldig, veldig naturlig og okey ut.

Politiet: Ok.

Øystein: Så da de skrev til meg og sa at de kommer til å gå til Norge for å være akkurat to døgn der, før de går tilbake, og skal tilbake til andre siden av verden.

Politiet: Så de bor hos deg nå da, eller?

Øystein: Ja, helt riktig, ja.

Øystein: Ja, altså, det er ikke det at det har skjært seg på noe vis. De skal ikke betale noe, de har fått verdens beste oppfølging, så det har ingenting med sånne ting å gjøre.

Politiet: Kunne jeg bare fått lagt inn deg her som melder, kunne jeg fått fødselsdata på deg så jeg vet hvem jeg snakker med?

Øystein: Ja. (...).

(...)

Politiet: Disse her er tyske statsborgere da, eller hva?

Øystein: Du, jeg tror faktisk begge er amerikanske, men jeg tror hun ene har bare mor fra Tyskland. Det jeg vet er 100 prosent sikkert, tror jeg da, fra de samtalene vi har hatt, er at de har nå en som nå i sin familie, altså hennes bror, hans svigerbror, har nå blitt dømt og blitt felt på endende DNA i en voldtektssak da der nede, i altså California, hvor de kommer fra.

Det er stille mens politiet noterer.

Øystein: Cheers guys...

Politiet: Men hva sånn konkret er det, altså hvorfor har de blitt så fiendtlig nå mot deg, liksom? Hva som er greia her egentlig? Man sier mye rart.

Øystein: Do you wanna talk to him?

Noen snakker i bakgrunnen.

Øystein: Yeah, this is the police – do you want to talk to him? Why I'm calling him?

Øystein: Yeah, of course, do you wanna know why?

Politiet: Hallo, kan ikke du prate med meg nå?

Øystein: Ja.

Politiet: Ja, hva er... Hvorfor har dette tilspisset seg nå? Hva er det som er... Du sa at de ikke ville betale og sånn, men altså hva...

Øystein: Betale? Jeg har aldri sagt det.

Politiet: Du sa til meg at de ville ikke gjøre opp for seg, eller bo gratis eller ett eller annet sånt noe, var det ikke det du sa?

Øystein: Nei, jeg sa ikke det i det hele tatt, så nå må du slutte med filterne dine. Jeg sa at de betaler jo ingenting. Det har ingenting med betaling å gjøre, det var det jeg sa.

Politiet: Ja, men hva er det de ikke betaler?

Øystein: De bor gratis hos meg.

Politiet: Ok, men hva er essensen til at det har blitt så fiendtlig innstilling nå da?

Øystein: Fordi vi har snakket om hva de har å møte i forhold til USA.

Politiet: Ok, det skjønte jeg ikke noe av, men...

Øystein: Nei, jeg skjønner at du ikke skjønner det når du ikke klarer å skjønne en melding som du fikk i stad.

Politiet: Ja.

Øystein: Så kan jeg være så snill å få snakke med noen andre hos deg?

Politiet: Nei, det kan du ikke. Nå prater du med meg, så hvis du ønsker hjelp så får du prøve å forklare dette her på en ordentlig måte. Du trenger ikke å vinkle dette som at ikke jeg skjønner noe. Det er du som ringer oss og vil ha hjelp, vet du. Da må du forklare litt mer.

Øystein: Ja, men nå er du enda proffere, så nå gleder jeg meg til å ta dette videre. Jeg er sjefen for Telenor Arena din lille dritt!

Politiet: Ja, da burde du vite bedre, hvis du har en sjefsstilling der, for å si det sånn. Da forventer jeg at du klarer å forklare meg...

Øystein: Jeg er sjefen.

Politiet: Ja, ja det er veldig hyggelig å høre, men da klarer du sikkert å forklare dette her på en fin måte da.

Øystein: Ja, prøv å lytt da.

Politiet: Ja, jeg lytter hele tiden da, men da må du begynne å forklare da vet du, for vi har mye annet å gjøre også.

Øystein: Ja, det skjønner jeg. Men har du noe mer interessant å gjøre enn å redde liv?

Politiet: Nei, men da må du forklare meg hva som er problemet her da...

De snakker i munnen på hverandre.

Øystein: ... Sier du nei til det eller ja til det, så skal jeg fortsette.

Politiet: Hva er det som er problemet?

Øystein: Problemet er at jeg sitter med to stykker her, som jeg har latt komme inn i hjemmet mitt, som jeg ikke skulle latt komme inn i hjemmet mitt.

Politiet: Ok.

Øystein: Og som er villige til, virker det som på dem, til å drepe folk, fordi at de ikke skulle ha vært inne i hjemmet til folk.

Politiet: Mhm.

Øystein: (...) Jeg er sjefen til Telenor Arena, og jeg har altså latt disse menneskene komme inn i hjemmet mitt. Og det har kommet frem etter at de kom inn i hjemmet mitt, at deres ene bror – mer enn bror – hadde da begått overgrep som resulterte da i en dom i Storbritannia.

Politiet: Mhm. Ok, men hvorfor skal de angripe deg av den grunn?

Øystein: Fordi jeg sitter med dem i leiligheten min.

Politiet: Ok. De har en bror i USA som har fått en dom, og så skal de angripe deg?

Øystein: Herregud, finnes det så dumme mennesker som deg i Norge? Seriøst?

Politiet: Altså, jeg skjønner ikke hva det egentlig omhandler deg, jeg. Altså, de har fortalt deg dette her, er det det du sier? Og da skal de ta å drepe deg?

Øystein: Hvorfor tror du jeg har fortalt om dette her, du som er geniet her?

Politiet: Nei, det vet ikke jeg. Jeg kjenner ikke de to. Jeg kjenner ikke deg heller, jeg.

Øystein: Nei, det gjør du ikke. Kan jeg få snakke med noen andre enn deg?

Politiet: Nei, du kan ikke det. Du må forklare meg litt mer om hva som er essensen her. Hvis vi skal sende en bil til deg nå, å prøve å hjelpe deg, men altså jeg synes historien her, det er jo en del hull i den da. Altså, hvorfor skulle de angripe deg nå? På bakgrunn av det du sier, så kan ikke jeg forstå det i det hele tatt. Det virker jo veldig rolig på stedet der og da...

Øystein: Ja, jeg må jo det. Hadde jeg vært like mye panikk som det du er, så hadde jeg vært drept nå.

Politiet: Ok... Ja vel? Det høres veldig rart ut, men...

Øystein: Ja, men det høres ikke ut som om du hadde hørtes veldig rart ut om jeg hadde blitt drept nå, for å si det sånn.

Politiet: Men du trenger ikke å vinkle dette på meg, vet du. Det er jo du som eventuelt trenger hjelp. Og det jeg lurer på, er hvorfor disse her skal angripe deg?

Øystein: Med folk som deg som hjelper oss, så skal jeg love deg at det skal hjelpe med å gi oss informasjon med at det de gir oss er deg, din lille dritt.

Politiet: Hvorfor driver du og kaller meg det, når du ringer for å få hjelp da? Det er jo helt latterlig å si.

Øystein: Og vet du hva, da kan du tenke deg hvor latterlig du er når jeg...

Politiet: Når du har tydeligvis veldig god tid til å angripe meg, så høres ikke dette her så veldig akutt ut, spør du meg da.

Øystein: Nei, men da kan du gjette én gang til.

Politiet: Ja. Men, altså hvorfor, jeg gjentar meg selv, hvorfor skal disse her angripe deg fordi de har en bror i USA som har fått en dom? Er ikke det et ganske logisk svar?

Øystein: Vet du hva? Jeg skal snart låne en av telefonene deres bare for å filme deg.

Politiet: Ja, vær så god. Men igjen: Altså hvorfor skal disse her altså angripe deg? Kan du fortelle litt mer om det?

Øystein: Vet du hva, kan ikke du starte med å fortelle hvorfor normalt folk som er seriemordere angriper folk som de angriper? Kan ikke du starte med å fortelle littegrann...

Politiet: Så de er seriemordere, de som du har tatt inn?

Øystein: Ja, det tror jeg faktisk de er.

Politiet: Okey.

Øystein: Ja.

Politiet: Okey.

Øystein: Mhm.

Politiet: Og hvordan kan du si det?

Øystein: Du må skrive fort nå, sånn at du slipper å få mesteparten av de virkelige av dette her over på deg, for det kommer veldig klart, det skal jeg love deg. Idiot.

Politiet: Hva er det du snakker om nå egentlig?

Øystein: Deg, din tulling. Hæ, men altså hva er...

Øystein: Fordi du jobber for politiet en kveld, tror du at du kan liksom melde noe som helst?

Politiet: Men altså, hvorfor kan du si at disse her er seriemordere?

Øystein: Jeg driver Telenor Arena, din lille dritt!

Politiet: Ja.

Øystein: Jeg driver Telenor Arena!

Politiet: Er det veldig viktig for deg å få frem det hele tiden eller, at du driver Telenor Arena?

Øystein: Vet du hva? Vet du hva? Vet du hva?

Politiet: Hva har det med essensen her å gjøre at du driver Telenor Arena, er det viktig når du har noen som skal drepe deg?

Øystein: Ja, det er det.

Politiet: Okey.

Øystein: Ja, for at tydeligvis så snakker jeg med en som er så stor tulling at jeg må snakke med...

Politiet: Men hvordan vet du at disse er seriemordere da? Kan du fortelle meg litt om det?

Øystein: Vet du hva? Det har endt med at jeg bare snakker med en tulling og jeg skal love deg at dette kommer til å få konsekvenser for deg, så store at din sommerjobb kommer ikke til å noen sinne...

Politiet: Har du drukket i dag, eller?

Øystein: Nei, det har jeg ikke.

Politiet: Okey, men hvorfor prater du på denne måten her da?

Samtalen blir brutt.