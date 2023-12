Ringnes tilbakekaller julebrus: – Beklager på det sterkeste

Ringnes kaller tilbake all julebrus på glassflaske. Årsaken er skader i flaskemunningen.

– Det er jo veldig trist, for vi vet det er mange som setter pris på å ha glassflasken på bordet til julemiddagen, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til TV 2.



Ringnes er kjent med ni av avvik på totalt 11,8 millioner flasker julebrus og eplemost som er produsert i 2023.



GLASSBIT: Dette er skaden som gjør at glassflaskene tilbakekalles. Foto: TV 2-tipser

– Det er veldig få flasker i det store bildet, men likevel nok til at vi ikke tørr å ta sjanser og kaller tilbake alle flasker av denne typen.

Ringnes kan ikke med sikkerhet si at feilen er knyttet til én spesifikk serie og trekker derfor tilbake alle glassflaskene som et føre-var-tiltak.

Gjelder disse produktene

Produktene det gjelder er Dahls Julebrus, Dahls julebrus Lett, Hamar & Lillehammer julebrus, Hamar & Lillehammer julebrus Lett, Mozell Eplemost og Tou Eplemost.

– Jeg håper og tror forbrukerne forstår at vi gjør dette av hensyn til sikkerheten og ikke tørr å ta noen sjanser, sier Bruusgaard.

Skadene det er snakk om i flaskemunningen er synlig etter åpning.

– Forbrukere skal derfor ikke være bekymret for at de kan ha drukket av en skadet flaske uten at dette er oppdaget, sier kvalitetssjef Anett Christensen i en pressemelding.

Rekker ikke å lage ny

Ringnes jobber nå sammen med produsenten for å finne ut hva som har skjedd. Det krever undersøkelser som tar tid.

– Vi har derfor ikke tid til å produsere mer julebrus før jul, sier Bruusgaard.

Selv om julebrus på glassflaske trekkes tilbake, er det fullt mulig å kjøpe julebrus på plastflaske og boks.



– Å måtte trekke tilbake glassflaskene er selvfølgelig veldig leit og noe vi beklager på det sterkeste, sier Bruusgaard.

– Vi vet at glassflasken står høyt hos mange, men kan garantere at innholdet er det samme om julebrusen kommer fra glassflasken eller de andre formatene.