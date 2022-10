Ringes ned av stressede nordmenn

De siste dagene har Rådet for psykisk helse merket en tydelig økning i antall henvendelser om krigen.

– Det er både barn og voksne som tar kontakt. Mange føler på en reel frykt, sier generalsekretær Tove Gundersen.

MER USIKKERHET: Psykolog Vidar Kristiansen tror det er flere årsaker til at nordmenn føler på mer usikkerhet og uro i hverdagen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det er over syv måneder siden Russland gikk til angrep på Ukraina og de fleste nordmenn har vent seg til tanken om at det er krig i Europa.

Likevel har nyhetene om gasseksplosjoner i Østersjøen og økt mobilisering gjort at flere igjen har følt på økt frykt og uro.

– Det er helt naturlig å bli urolig når man er i en situasjon som dette, sier Gundersen.

– En fryktelig situasjon

Rådet for psykisk helse forteller at også hjelpetelefonene til deres medlemsorganisasjoner har merket at flere tar kontakt for å snakke om krigsfrykten.

– Det kan være alt fra at noen opplever at barna har blitt mer kontaktsøkende til voksne som er reelt redde og vil ha råd. Så det er mange henvendelser, men av ulik karakter, sier Gundersen.

Flere av dem TV 2 har snakket med har blitt mer urolige den siste uken.

OFTE ET TEMA: Krigen og usikkerheten i verden blir ofte et tema når Willy Rasmussen og Terje Eriksen møtes. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Det er jo en fryktelig situasjon, og det blir bare verre og verre. Man vet ikke hva Putin kan finne på, så det er mange ting å tenke på, sier Willy Rasmussen.

Han snakker mye med venner og familie om det som skjer i verden.

– Av mine venner er det ikke alle som er like interessert, men stort sett er folk bekymret, sier Terje Eriksen.

Tre ting er viktig

Psykolog Vidar Kristiansen tror det er flere årsaker til at folk føler mer på usikkerhet og uro i hverdagen nå.

– Vi er på vei ut av en pandemi og det er økende strømpriser. Så det er mange grunner til at folk kan kjenne seg litt ekstra urolig og engstelig, sier Kristiansen.

Gjennom sin Instagramkonto Psykolog.pappa formidler han enkle grep man kan gjøre for å forbedre sin psykiske helse.

VIKTIG: Psykologen mener det er viktig å ta grep for å ikke la uro og usikkerhet bli en for stor del av hverdagen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det å gå og gnage på både usikkerheten og uroen kan påvirke oss i form av at vi kan kjenne oss mer stressa i hverdagen. Man har kanskje et større behov for å passe på at man tar vare på seg selv, sier Kristiansen.

Dette er psykologens tre beste råd 1. Ha et bevisst forhold til hvordan du bruker sosiale medier og nyhetsbildet. 2. Hold på de gode rutinene i hverdagen og lev livet som vanlig. 3. Oppsøk sosiale relasjoner og snakk om hvordan du har det.

– Vi kan ikke lure barn

Både psykologen og Rådet for psykisk helse mener det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man snakker med barn om det som skjer i verden.

– Det er veldig viktig å ta barn på alvor, lytte til dem og svare på spørsmålene deres. Vi kan ikke lure barn, de får med seg hva som skjer, sier Tove Gundersen.

Hun sier at det også kan være nødvendig å være litt rausere rundt fastsatte rutiner.

– En del barn har behov for lys på rommet og at kanskje døren er åpne i en periode, for det kan dempe uro, sier Gundersen.

Et av de viktigste rådene gjelder både for barn og voksne, mener Gundersen.

– Noe av det viktigste er å finne noen du kan snakke med. Angsten og uroen kan fort bli halvert når man har noen å dele det med, sier Gundersen.